സുരക്ഷാ ഭീഷണി: സൗദി ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ 2027 ഡിസംബറിലേക്ക് മാറ്റി; പുതിയ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
എഎഫ്സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മാറ്റിവെച്ചു; ടൂർണമെന്റ് 2027 ഡിസംബറിൽ നടക്കും.
Published : November 3, 2026 at 2:59 PM IST
ക്വാലാലംപൂർ: സമീപകാല ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടായ കടുത്ത യാത്രാതടസ്സങ്ങളും സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും കാരണം 2027 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന എഎഫ്സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് മാറ്റിവെച്ചു. സൗദി അറേബ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനും (എഎഫ്സി) ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
പുതുക്കിയ മത്സരക്രമം
മുമ്പ് 2027 ജനുവരി 7 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 5 വരെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ടൂർണമെന്റ്, പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 2027 ഡിസംബർ 23 മുതൽ 2028 ജനുവരി 21 വരെ നടക്കും. എഎഫ്സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് ലോക്കൽ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയും (എൽഒസി) സൗദി അറേബ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും (എസ്എഎഫ്എഫ്) തമ്മിൽ നടത്തിയ വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം. ടൂർണമെന്റിന്റെ വേദികളും മത്സരക്രമവും പ്രഖ്യാപിച്ച് കൃത്യം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റം.
അനിവാര്യമായ മാറ്റമെന്ന് എഎഫ്സി
മേഖലയിലെ നിലവിലെ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളും കടുത്ത ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പ്രതിസന്ധികളും കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചതെന്ന് എഎഫ്സി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പുതുക്കിയ തീയതികൾ അംഗീകാരത്തിനായി ഫിഫയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കും. നിലവിലെ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ ടൂർണമെന്റില് പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകൾക്കും ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികൾക്കും കാണികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാലാണ് മാറ്റിവെക്കൽ അനിവാര്യമായി വന്നത്.
🚨 #AsianCup2027 scheduled from January 7 to February 5, 2027 is now postponed. The new dates will be December 23, 2027 – January 21, 2028. READ 🔗 https://t.co/T2i7IzRZF5 https://t.co/J7iO8g2FDJ— #AsianCup2027 (@afcasiancup) November 3, 2026
റിയാദ് വിമാനത്താവള ആക്രമണം
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 10-ന് സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 309 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും മാരകമായ ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം യമനിലെ ഹൂതി വിമതർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ടൂർണമെന്റ് യഥാസമയം നടത്തുന്നതിൽ ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും, ജനുവരിയിൽ തന്നെ മത്സരം നടക്കുമെന്നായിരുന്നു അന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിരുന്നത്.
മറ്റ് കായിക മത്സരങ്ങളെയും ബാധിച്ചു
റിയാദ് വിമാനത്താവള ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ 25 വരെ ജിദ്ദയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫിഫെ ഫൈനൽസ് 2026 (FIFAe Finals 2026) ഫിഫയും സൗദി ഇ-സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷനും നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. ഇതേ വെല്ലുവിളികൾ കാരണം സൗദിയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രശസ്തമായ 'സിക്സ് കിംഗ്സ് സ്ലാം' ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റും ഡിസംബർ 27-30 ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: 34,000 സീറ്റുകൾക്ക് 84 ലക്ഷം അപേക്ഷകർ! ഇന്ത്യ-പാക് ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് റെക്കോർഡ് ഡിമാൻഡ്