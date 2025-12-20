ബിഡബ്ല്യുഎഫ് വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസ്; സെമി ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഡബിൾസ് ജോഡിയായി സാത്വിക് - ചിരാഗ് സഖ്യം
മലേഷ്യയുടെ ആരോൺ ചിയ, സോ വൂയി യിക്ക് എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സെമിഫൈനലിലെത്തിയത്.
Published : December 20, 2025 at 1:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബിഡബ്ല്യുഎഫ് വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസ് 2025 ൽ ചരിത്രം രചിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സാത്വിക് സായ്രാജ് രങ്കിറെഡ്ഡിയും ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും. സെമി ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഡബിൾസ് ജോഡിയെന്ന അപൂർവനേട്ടം ഇരുവരും സ്വന്തമാക്കി. മലേഷ്യയുടെ ആരോൺ ചിയ, സോ വൂയിയിക്ക് എന്നിവരെ 17-21, 21-18, 21-15 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സെമിഫൈനലിലെത്തിയത്.
ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 19) നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരവും 2024 പാരീസിലെ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവുമായ മലേഷ്യയുടെ ആരോൺ ചിയ, സോ വൂയി യിക് എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തോൽവി നേരിട്ടെങ്കിലും അവ മറികടന്ന് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഗെയിമുകൾ വിജയിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഫിനിഷ് ചെയ്തു.
സെമിയിൽ സാത്വിക്കും ചിരാഗും ചൈനയുടെ ലിയാങ് വെയ് കെങ്ങിനെയും വാങ് ചാങ്ങിനെയും നേരിടും. മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഇതേ ജോഡിയെ ഇരുവരും പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ ജയിച്ചാൽ ആദ്യ വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസ് കിരീടം ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ സാത്വിക്കും ചിരാഗും മികച്ച ജോഡികളിൽ ഒന്നാണ്.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീം ശക്തമായ മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ചു. ചൈനയുടെ ലിയാങ് വെയ് കെങ്, വാങ് ചാങ് സഖ്യത്തിനെതിരെ മികച്ച വിജയം നേടി. തുടർന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഫജർ അൽഫിയാൻ, മുഹമ്മദ് ഷോഹിബുൾ ഫിക്രി സഖ്യത്തിനെതിരെ മൂന്ന് ഗെയിമുകളിൽ വിജയിച്ചു. 2022-ൽ ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ബിഡബ്ല്യുഎഫ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും സാത്വിക്-ചിരാഗ് വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു. 2011 മുതൽ എല്ലാ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഇന്ത്യക്ക് മെഡലുണ്ട്.
ലോക രണ്ടാം റാങ്കുകാരായ മലേഷ്യയുടെ ആരോൺ ചിയ–റൂയി യിക്സോ സഖ്യത്തെയാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തോൽപ്പിച്ചത്. ഒരുവർഷംമുൻപ് പാരീസിൽ, ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തെ ഇതേ കൂട്ടുകെട്ട് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. പാരിസ് ഒളിമ്പിക്സ് ക്വാർട്ടറിലെ തോൽവിക്കും 2022ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സെമി പരാജയത്തിനും ഇന്ത്യൻ ജോഡി പകരം വീട്ടി.
ലോക ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടുത്ത വര്ഷം ന്യൂഡൽഹിയില്
2026 ലെ ബാഡ്മിന്റണ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഓഗസ്റ്റിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുമെന്ന് ബാഡ്മിന്റണ് വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ (BWF) സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2009ൽ ഹൈദരാബാദിലെ ഗച്ചിബൗളി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യ രണ്ടാം തവണയാണ് കോര്ട്ടിലെ ലോക പോരാട്ടത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആഗോള മത്സരം ഏഷ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. നേരത്തെ ചൈനയായിരുന്നു ഏഷ്യയിലെ അവസാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയായത്. 2018 ൽ നാൻജിങ്ങായിരുന്നു ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത്.
