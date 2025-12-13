Kerala Local Body Elections2025

ആരാണ് സതാദ്രു ദത്ത; മെസ്സിയുടെ ഗോട്ട് ടൂറിനു പിന്നിലെ സംരംഭകനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എന്തിനു?

ദത്തയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി എഡിജി ലോ ആന്‍ഡ് ഓർഡർ, ജാവേദ് ഷമിം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Satadru Dutta
Satadru Dutta: The Sports Entrepreneur Behind Lionel Messi's India Tour (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 5:06 PM IST

കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആഘോഷ പരിപാടി ഇന്ന് അരാജകത്വത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വരവ് അക്രമത്തിലും നിരാശയിലുമാണ് അവസാനിച്ചത്. മെസ്സിയെ ശരിയായി കാണാന്‍ കഴിയാത്തതില്‍ വന്‍ ആരാധക പ്രതിഷേധമാണ് അലയടിച്ചത്. സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായ ഗുരുതരമായ ജനക്കൂട്ട പ്രതിഷേധം കൊല്‍ക്കത്തയിലെങ്ങും നാടകീയത സൃഷ്‌ടിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകർ മണിക്കൂറുകളോളമാണ് ആകാംക്ഷയോടെ തങ്ങളുടെ താരത്തെ കാണാന്‍ കാത്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മെസ്സി ഗ്രൗണ്ടില്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ഇതോടെ പ്രകോപിതരായ കാണികള്‍ കുപ്പി ഉള്‍പ്പെടെ എറിയുകയും സൈൻബോർഡുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്‌തു. 'ഗോട്ട് ഇന്ത്യ ടൂർ 2025' ഭാഗമായി ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസത്തിന്‍റെ സന്ദർശനത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയത് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ സതാദ്രു ദത്ത എന്ന സംരംഭകനാണ്. സംഘാടനത്തിലെ പിഴവിനെ തുടര്‍ന്ന് ദത്തയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി എഡിജി ലോ ആന്‍ഡ് ഓർഡർ, ജാവേദ് ഷമിം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ആരാണ് സതാദ്രു ദത്ത

ലയണൽ മെസ്സി, ഡീഗോ മറഡോണ, പെലെ, എമി മാർട്ടിനെസ്, റൊണാൾഡീഞ്ഞോ, കഫു തുടങ്ങിയ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സംരംഭകനാണ് സതാദ്രു ദത്ത. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹൂഗ്ലി ജില്ലയിലെ റിഷ്രയിൽ നിന്നുള്ള സതാദ്രു ദത്ത, സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പ്രമോഷൻ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ്. തുടക്കത്തിൽ ധനകാര്യത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും ഒരു കരിയർ ആരംഭിച്ച ദത്ത പിന്നീട് കായികരംഗത്തേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു. 2011-ൽ 'എ സതാദ്രു ദത്ത ഇനിഷ്യേറ്റീവ്' സ്ഥാപിച്ചു. സ്പോർട്‌സ് മാർക്കറ്റിങ്, സെലിബ്രിറ്റി മാനേജ്‌മെന്‍റ്, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം. ഈ ബ്രാന്‍ഡിലാണ് ഗോട്ട് ഇന്ത്യ ടൂര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ആരാധകരോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ച് ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി

സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സംഘാടകർക്കു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും സംഭവം അന്വേഷിക്കുമെന്നും മമത പറഞ്ഞു. സോൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ മെസ്സി ആരാധകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്‌ത ശേഷം മടങ്ങിയതോടെയാണു പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ‘സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായ സംഘാടനത്തിലെ പിഴവുകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തിൽ മെസ്സിയോടും കായികപ്രേമികളോടും ഞാന്‍ മാപ്പു ചോദിക്കുകയാണ്.’മമതാ ബാനർജി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

മെസ്സിയുടെ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്‌തു

ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെ കൊൽക്കത്തയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ മെസ്സിയെ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണു സ്വീകരിക്കാനെത്തിയത്. ‘Goat Tour’ എന്നുപേരിട്ട സ്‌പോൺസർ പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ കളിക്കാരായ ലൂയിസ്‌ സുവാരസും റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും ഒപ്പമുണ്ട്. താരങ്ങള്‍ ഹൈദരാബാദ്‌, മുംബൈ, ന്യൂഡൽഹി എന്നീ നഗരങ്ങളിലും വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും.

കൊൽക്കത്ത ശ്രീഭൂമി സ്പോർടിങ് ക്ലബ്ബ് നിർമിച്ച മെസ്സിയുടെ പ്രതിമ രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സൂപ്പർ താരം അനാവരണം ചെയ്‌തു. 70 അടിയോളം ഉയരമുള്ള പ്രതിമയാണ് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽനിന്ന് മെസ്സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. അതേസമയം 2011 ൽ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം കൊൽക്കത്ത സന്ദർശിച്ചപ്പോഴാണ് മെസ്സി അവസാനമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത്. അന്ന് സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അർജന്‍റീന വെനിസ്വേലയെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

