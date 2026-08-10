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ലങ്കൻ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അഴിച്ചുപണി; സായ് സുദർശന് പകരം സർഫറാസ് ഖാന്‍

ലങ്കൻ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സർഫറാസ് ഖാന് വിളി; സായ് സുദർശൻ പുറത്ത്.

Sarfaraz Khan
Sarfaraz Khan (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 1:04 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സർഫറാസ് ഖാൻ തിരിച്ചെത്തി. പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ ഇടങ്കയ്യൻ ബാറ്റർ സായ് സുദർശന് പകരക്കാരനായാണ് സർഫറാസിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടീമിന്‍റെ പരിശീലന കിറ്റ് ധരിച്ച് തന്‍റെ പിതാവും മുൻ ക്ലബ് ക്രിക്കറ്ററും കോച്ചുമായ നൗഷാദ് ഖാനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് സർഫറാസ് തന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നടന്ന 2024/25 ബോർഡർ-ഗവാസ്‌കര്‍ ട്രോഫിയിലാണ് സർഫറാസ് അവസാനമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംനേടിയത്. ആ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 4-1 ന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മികച്ച ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡുണ്ടായിട്ടും അതിനുശേഷം സർഫറാസിനെ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന ഈ വലംകയ്യൻ ബാറ്റർ, 62 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 64.73 ശരാശരിയിൽ റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആറ് ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് താരം കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2024 നവംബറിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ കളിച്ചത്.

നേരത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എ ടീമിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിൽ നിന്ന് സർഫറാസിനെ ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സീനിയർ ടീം രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര 2-0 ന് തോൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

വലതു കാൽവിരലിലെ പരിക്കിനെ തുടർന്നാണ് സായ് സുദർശനെ ശ്രീലങ്കൻ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. ബെംഗളൂരുവിലെ ബിസിസിഐ സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്സലൻസിൽ ചികിത്സയിലുള്ള താരം സുഖം പ്രാപിച്ചു വരികയാണെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ ടീം അറിയിച്ചു.

"ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് സായ് സുദർശൻ പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. താരം പരിക്കിൽ നിന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ മുക്തനായി വരികയാണ്. ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ ടീം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പുരോഗതി സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്," ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി.

സായ് സുദർശന് പകരക്കാരനായി സർഫറാസ് ഖാനെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊളംബോയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ചേരും. അതിനുശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ഗാലെയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനായി ടീം യാത്ര തിരിക്കും.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പരിശീലന മത്സരത്തിൽ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തതിനാൽ, ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്‍റെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം നേടാൻ സർഫറാസിന് ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പടിക്കലിന്‍റെ ഫോം ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റിനു നിർണായകമാകും.

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