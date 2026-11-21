‘ഭാര്യ കരയുകയായിരുന്നു, ആദ്യം വിളിച്ചത് ഗംഭീർ’; ഡ്രസിങ് റൂം വിവാദത്തില് സർഫറാസ് ഖാൻ
'വിവാദം കുടുംബത്തെ തളർത്തി, പിതാവിനെ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചത് ഗംഭീർ'; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സർഫറാസ്.
Published : November 21, 2026 at 2:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ 2024-25 ബോർഡർ-ഗവാസ്കർ ട്രോഫി പരമ്പരയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രസിങ് റൂമിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും കടുത്ത മാനസിക വിഷമമുണ്ടാക്കിയെന്ന് സർഫറാസ് ഖാൻ. ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചതും പിന്തുണ നൽകിയതും ഗൗതം ഗംഭീറാണെന്നും സർഫറാസ് വെളിപ്പെടുത്തി.
മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആകാശ് ചോപ്രയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് സർഫറാസ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും തലയിടാതെ ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഗംഭീർ ഉപദേശിച്ചതായും, തന്റെ പിതാവിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചതായും താരം പറഞ്ഞു.
🔴DRESSING ROOM NEWS CONTROVERSY: GAMBHIR CALLED SARFARAZ PERSONALLY 🤯 🎙️: After allegations that Sarfaraz Khan leaked dressing-room news, he was under a lot of stress. Gautam Gambhir personally called him and advised him not to get involved in unnecessary politics and to focus only on his cricket. Gambhir also spoke to Sarfaraz's father and reassured his family during the difficult time. ❤️👏— Sam (@cricsam02) November 20, 2026
സർഫറാസ് ഖാന്റെ വാക്കുകൾ
"ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഗൗതം ഗംഭീർ സാർ എന്നെ രണ്ടുതവണ വിളിച്ചു. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഇത്തരം സംസാരങ്ങൾക്ക് ചെവികൊടുക്കരുതെന്നും അനാവശ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാതെ കളിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ പിതാവ് വല്ലാതെ വിഷമത്തിലാണെന്നും ഭാര്യ കരയുകയാണെന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഗംഭീർ സാർ എന്റെ പിതാവിനോടും സംസാരിച്ചു. ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകരുതെന്നും സർഫറാസ് മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്നും അവനെ ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു. എന്ത് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ച വ്യക്തി അദ്ദേഹമായിരുന്നു."
STORY | My wife was crying, Gambhir was first to back me: Sarfaraz recalls dressing-room leak row Sarfaraz Khan has revealed that India head coach Gautam Gambhir was the first person to reach out to him and offer support after allegations of leaking dressing-room information took a massive emotional toll on him and his family. The Mumbai batter was accused of leaking information from the Indian dressing room during the 2024-25 Border-Gavaskar Trophy tour of Australia. The 29-year-old said the accusations hurt him deeply, but what troubled him more was how his parents and wife were affected. "I had to switch off my phone. GG sir (Gautam Gambhir) called me two days later. He told me that these are useless talks and not to get involved in such politics and focus on my game," he told former India opener Aakash Chopra on his YouTube channel. "I told him that I can understand that, but my father (Naushad) is sad, and even my wife has been crying." "GG sir then spoke to my father and told him to stop giving importance to such talks and let Sarfaraz play cricket, as he is a good cricketer. He told my father to call him if he needed any help. He was the first one to call me," he added. READ: https://t.co/io0R8k7oRx— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026
ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് താരം
ബോർഡർ-ഗവാസ്കർ ട്രോഫി കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ പരിക്കിന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതെന്ന് സർഫറാസ് വ്യക്തമാക്കി.
"എനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നി. വിമാനമിറങ്ങിയ നിമിഷം മുതൽ കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും വരാൻ തുടങ്ങി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു. പരമ്പര അവസാനിച്ച് 20-25 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഇത്. പരമ്പരയ്ക്കിടെ പരിക്കേറ്റ ഞാൻ എൻസിഎയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ഡ്രസിങ് റൂം വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വന്നത്. ആരോടാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നോ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതെന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു," സർഫറാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ച സർഫറാസ്, അത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നീട് ഇന്ത്യ എ ടീമിലേക്കും ശ്രീലങ്കൻ പരമ്പരയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നും ചോദിച്ചു. സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പലരെയും വിളിച്ചെങ്കിലും ആരും ഫോൺ എടുത്തില്ലെന്നും, തനിക്കും കുടുംബത്തിനും അതൊരു മോശം സമയമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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