സന്തോഷ് ട്രോഫി: റെയിൽവേസ് തടഞ്ഞെങ്കിലും കേരളം കുതിക്കുന്നു, ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഒന്നാമത്

ദിബ്രുഗഡ് (അസം): സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ റൗണ്ട് പോരാട്ടത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നടന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ റെയിൽവേസിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച കേരളം ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.

സിലാപഥർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി. തുടക്കം മുതൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ കേരളം 37-ാം മിനിറ്റിൽ റെയിൽവേസ് പ്രതിരോധ താരം സോയിബാം അഭിനാഷ് സിംഗിന്‍റെ സെൽഫ് ഗോളിലൂടെയാണ് മുന്നിലെത്തിയത്. വലതു വിങ്ങിലൂടെ കുതിച്ചെത്തിയ ഷിജിൻ ടി നൽകിയ ലോ ക്രോസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ അഭിനാഷിന്‍റെ കാലിൽ തട്ടി സ്വന്തം വലയിൽ തന്നെ പതിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ലീഡ് നിലനിർത്താൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് റെയിൽവേസ് നടത്തിയത്.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ സമനിലയ്ക്കായി റെയിൽവേസ് നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു. എൻ‌ഗാംബം പാച്ചാ സിംഗും പ്രാബിക് ഗിസിംഗും തൊടുത്ത ഫ്രീ കിക്കുകൾ കേരള ഗോൾകീപ്പർ അൽക്കേഷ് രാജിനെ പരീക്ഷിച്ചു.

ഒടുവിൽ 80-ാം മിനിറ്റിൽ കേരളത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധം ഭേദിച്ച് റെയിൽവേസ് സമനില പിടിച്ചു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി എത്തിയ ഫസീൻ പി.കെയാണ് റെയിൽവേസിനായി ഗോൾ നേടിയത്. പ്രാബിക് ഗിസിംഗ് എടുത്ത കോർണർ കിക്ക് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്ത ഫസീന്‍റെ ഹെഡർ കേരളത്തിന്‍റെ വല കുലുക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയം കൈവിട്ടെങ്കിലും ലഭിച്ച ഒരു പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്താൻ അവരെ സഹായിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ആദ്യമത്സരത്തില്‍ കേരളം ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്ക് പഞ്ചാബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആദ്യപകുതിയില്‍ ഗോള്‍ വഴങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നു കേരളത്തിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ്.

ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നടന്ന മറ്റു മത്സരങ്ങളും ആവേശകരമായിരുന്നു. ധാക്കുവഖാന ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബും മേഘാലയയും മൂന്ന് ഗോളുകൾ വീതം നേടി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. മൂന്ന് തവണ പിന്നിലായിട്ടും തളരാതെ പൊരുതിയ പഞ്ചാബ് ഓരോ തവണയും സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി കളം പിടിക്കുകയായിരുന്നു.

അന്നേദിവസം സിലാപഥർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഒഡീഷയും സർവീസസും ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ ടീമുകളും സമനില പങ്കിട്ടതോടെ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിലെ പോരാട്ടം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

