സന്തോഷ് ട്രോഫിയില് ക്വാര്ട്ടര് മത്സരങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം; സെമി ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളം ഇന്ന് അസമിനെ നേരിടും
10 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് കേരളം അവസാന എട്ടിലെത്തിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിക്കാണ് മത്സരം
Published : February 3, 2026 at 10:13 AM IST
സിലപഥർ, അസം: സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ക്വാര്ട്ടര് മത്സരത്തില് കേരളം ഇന്ന് ആതിഥേയരായ അസമിനെ നേരിടും. സിലാപഥര് ഫുട്ബാൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിക്കാണ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നും ജയിച്ച് 10 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് കേരളം അവസാന എട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. റെയിൽവേയ്സുമായി 1-1ന് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞ കേരളം അവസാന മത്സരത്തിൽ സർവീസിനോട് ഏകപക്ഷകീയമായ ഏകഗോളിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്.
ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിൽ പഞ്ചാബിനെ 3-1ന് തോൽപിച്ച് മികച്ച തുടക്കമാണ് കേരളം സ്വന്തമാക്കിയത്. പിന്നെ റെയിൽവേസിനോട് 1-1 സമനില. തുടർന്ന് ഒഡിഷയോട് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനും മേഘാലയക്കെതിരെ 3-0ത്തിനും ജയിച്ച് ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് സർവിസസിനോട് 0-1ന് പരാജയം രുചിച്ചത്.
തകർപ്പൻ കളി കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന എസ് ഹജ്മൽ ഇന്ന് ഗോള്വല കാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പ്രതിരോധത്തിൽ എം മനോജ്, അജയ് അലക്സ്, ബിബിൻ അജയൻ, എസ് സന്ദീപ് എന്നിവർ അണിനിരക്കും. എം എം അർജുൻ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായും ഒ എം ആസിഫും വി അർജുനും മധ്യനിരയും നിയന്ത്രിക്കും. വിങ്ങുകളിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസും മുഹമ്മദ് ആഷിഖുമാണ്. ഗോളടിക്കേണ്ട ചുമതല മുഹമ്മദ് അജ്സലിനാണ്. സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിലെ മികച്ച താരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അജ്സല് കേരളത്തിനായി ഇതുവരെ മൂന്ന് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അസമാവട്ടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നാലാം സ്ഥാനക്കാരായി കടന്നുകൂടുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് കളിയിൽ ഓരോ ജയവും തോൽവിയും മൂന്ന് സമനിലയും സഹിതം ആറ് പോയിന്റായിരുന്നു. ആദ്യമത്സരത്തിൽ തമിഴ്നാടിനോടായിരുന്നു അസമിന്റെ തോൽവി. തുടർന്ന് നാഗാലാൻഡ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവരുമായി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞശേഷം 3-0ത്തിന് രാജസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചു.
അവസാന മത്സരത്തിൽ 1-1ന് പശ്ചിമ ബംഗാളുമായി സമനിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു. എട്ട് ഗോളടിച്ചപ്പോൾ ആറെണ്ണം വഴങ്ങി. ഇന്ന് മറ്റു ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബംഗാളിനെ മുൻ ജേതാക്കളായ സർവിസസും പഞ്ചാബിനെ തമിഴ്നാടും രാജസ്ഥാനെ റെയിൽവേസും നേരിടും. സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 5 നും ഫൈനൽ മത്സരം ഫെബ്രുവരി 8 നും നടക്കും. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഫിഫ പ്ലസിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
ക്വാർട്ടർ-ഫൈനൽ ലൈനപ്പ്:
ഫെബ്രുവരി 3, 2026:
- റെയിൽവേ vs രാജസ്ഥാൻ, ധകുഖാന ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം- 9am
- തമിഴ്നാട് vs പഞ്ചാബ്, സിലപഥർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം- 9am
- പശ്ചിമ ബംഗാൾ vs സർവീസസ്, ധകുഖാന ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം- 2pm
- കേരളം vs അസം, സിലപഥർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം- 2pm
