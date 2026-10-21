'ഇന്ത്യന് ടീമിനുളളിലെ മത്സരം അതിശക്തം', വൈഭവിനെ ബെഞ്ചിലിരുത്തുന്നതില് പ്രതികരിച്ച് മിച്ചല് സാൻ്റനര്
വൈഭവ് എത്രത്തോളം മികച്ച താരമാണെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുളളതാണ്. എതിരാളികള്ക്ക് അവനെ തടഞ്ഞുനിര്ത്തുക വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്.
Published : October 21, 2026 at 1:57 PM IST
ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്ഡും തമ്മിലുളള ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് നാളെ തുടക്കമാവുകയാണ്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങള് അടങ്ങുന്ന സീരീസിലെ ആദ്യ കളി ക്രൈസ്റ്റ്ചര്ച്ചിലെ ഹഗ്ലി ഓവല് സ്റ്റേഡിയത്തില് ഇന്ത്യന് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30നാണ് തുടങ്ങുക. പരമ്പരയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യന് ടീം ന്യൂസിലന്ഡില് എത്തിയത്. പരിശീലനത്തിന് വളരെ കുറച്ചുസമയമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും ടീമംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്.
കിവീസിനെതിരായ ഇന്ത്യന് ടീമില് വൈഭവ് സൂര്യവംശി തിരിച്ചെത്തുമോയെന്നത് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാല് നിലവിലെ ഫോമനുസരിച്ച് അഭിഷേക് ശര്മ്മ- സഞ്ജു സാംസണ് സഖ്യത്തെ തന്നെയാവും ഓപ്പണിങ്ങില് ടീം മാനേജ്മെൻ്റ് ഇറക്കുക. ടി20യില് ഇന്ത്യ വൈഭവിനെ കളിപ്പിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് ന്യൂസിലന്ഡ് ക്യാപ്റ്റന് മിച്ചല് സാൻ്റനര് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. നിലവില് ഇന്ത്യന് ടീമിനുളളിലെ മത്സരം അതിശക്തമാണെന്ന് സാൻ്റനര് പറയുന്നു.
"ഇന്ത്യൻ ടീമിനെയും അവരുടെ കഴിഞ്ഞ സീരീസും പരിശോധിച്ചാല് വൈഭവിന് തീരെ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല് അവന് എത്രത്തോളം മികച്ച താരമാണെന്ന് ഞങ്ങള് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുളളതാണ്. ഐപിഎല്ലിന്റെയും മുന്നിരയില് ഇന്ത്യയ്ക്കുളള കരുത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തില് സഞ്ജു, അഭിഷേക് തുടങ്ങിയ താരങ്ങള് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവില് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താരങ്ങള് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുമ്പോള് തന്നെ, വൈഭവ് എത്രത്തോളം കഴിവുളളവനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ സീരീസിലായാലും അല്ലെങ്കിലും ഭാവിയില് ഇന്ത്യന് ടീമിനായി വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാന് അവന് സാധിക്കും", സാൻ്റനര് പറഞ്ഞു.
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ഐപിഎല്ലില് സൂര്യവംശിക്കെതിരെ നിരവധി തവണ നേര്ക്കുനേര് വന്നിട്ടുളള സ്പിന്നറാണ് സാൻ്റനര്. തങ്ങള്ക്കെതിരെ ടീം മാനേജ്മെൻ്റ് വൈഭവിനെ കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വ്യക്തമായ പ്ലാന് അവനെതിരെ ഉണ്ടെന്നും കിവീസ് ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു.
"ഈ സീരീസില് വൈഭവിന് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കില് അവന് എന്ത് ചെയ്യാന് കഴിയുമെന്ന് നമ്മള് കണ്ടിട്ടുളളതാണ്. എതിരാളികള്ക്ക് അവനെ തടഞ്ഞുനിര്ത്തുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടില് നടന്ന പരമ്പരയില് ഇന്ത്യന് ബാറ്റര്മാര്ക്കെതിരെ ഇംഗ്ലീഷ് ബോളര്മാര് ഷോര്ട്ട് പിച്ച് പന്തുകള് എറിഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഐപിഎല്ലിൽ വൈഭവ് എത്രത്തോളം ആക്രമണോത്സുകമായി കളിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അവന് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തെ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ ചില പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്", സാൻ്റനർ പറഞ്ഞുനിർത്തി.
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