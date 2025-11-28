ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ദേശീയ ബോക്‌സിങ് ടീമിന്‍റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി സാന്‍റിയാഗോ നീവ

വനിതാ ടീമിന്‍റെ മുൻ പരിശീലകനായ ഡി. ചന്ദ്രലാലിന് പകരക്കാരനായാണ് നീവ നിയമിതനാകുന്നത്.

Santiago Nieva
Santiago Nieva appointed Indian womens national boxing team head coach (Boxing Federation of India)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 6:38 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ദേശീയ ബോക്‌സിങ് ടീമിന്‍റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി സാന്‍റിയാഗോ നീവയെ നിയമിച്ചതായി ബോക്‌സിങ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ബിഎഫ്ഐ) അറിയിച്ചു. 2017 മുതൽ 2021 വരെ ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സിങ്ങിന്‍റെ മുൻ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന സാന്‍റിയാഗോ.

"ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതിൽ വളരെ ആവേശമുണ്ടെന്ന് സാന്‍റിയാഗോ നീവ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത അധ്യായത്തിനായി വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വലിയ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ വനിതാ ബോക്സർമാരുമായി പ്രവർത്തിച്ചതില്‍ വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിനുള്ളിൽ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. 2028 ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ (LA) വലുത് ലക്ഷ്യമിടുകയും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2019 ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അമിത് പങ്കലിന്‍റെ ചരിത്ര വെള്ളിയും മനീഷ് കൗശിക്കിന്‍റെ വെങ്കലവും ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സിങ്ങിലെ നീവയുടെ കാലയളവിലായിരുന്നു. 2020 ലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ബോക്‌സിങ് ടീമിനെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പങ്കു വഹിച്ചിരുന്നു. ആ ഒളിമ്പിക്സിൽ ലോവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ വെങ്കല മെഡൽ നേടി.

ലോക ബോക്സിംഗിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നീവയ്ക്ക് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട എലൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര പരിശീലന പരിചയമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള മുൻകാല പ്രവർത്തനത്തിനുശേഷം, അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ ബോക്സിംഗ് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഹൈ-പെർഫോമൻസ് യൂണിറ്റിന്‍റെ ദേശീയ മുഖ്യ പരിശീലകനായും സാങ്കേതിക ലീഡറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

അതിനുമുമ്പ്, ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ, കോണ്ടിനെന്‍റല്‍ ടൂർണമെന്‍റുകള്‍, ഒളിമ്പിക് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ, മൾട്ടിസ്‌പോർട്‌സ് ഗെയിംസ് എന്നിവയിലുടനീളം അത്‌ലറ്റുകളെ നയിച്ചുകൊണ്ട്, മുഖ്യ പരിശീലകനായും സ്‌പോർട്‌സ് ഡയറക്ടറായും സ്വീഡന്‍റെ ദേശീയ പരിപാടി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. എല്ലാ ഭാരോദ്വഹന വിഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ വനിതാ ബോക്സർമാരെ സ്ഥിരതയുള്ള ആഗോള മെഡൽ മത്സരാർത്ഥികളായി സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നീവ ഇനി പ്രവർത്തിക്കുക.

സമീപ മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം നിരവധി മികച്ച ഫലങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ നടന്ന 2025 ലെ വേൾഡ് ബോക്സിംഗ് കപ്പ് ഫൈനൽസിൽ ഏഴ് സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും രണ്ട് വെങ്കലവും നേടി സമ്പൂർണ്ണ മെഡൽ നേട്ടത്തിലെത്തി. വനിതാ ടീമിന്‍റെ മുൻ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഡി. ചന്ദ്രലാലിന് പകരക്കാരനായാണ് നീവ നിയമിതനാകുന്നത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

