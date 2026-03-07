ETV Bharat / sports

സഞ്ജുവിൻ്റെ കുതിപ്പിന് പിന്നിൽ ഗംഭീറിൻ്റെ കടുത്ത നിലപാടുകൾ; കൈയടിച്ച് പാക് താരം

സഞ്ജുവിൻ്റെ ഫോമിന് പിന്നിൽ ഗൗതം ഗംഭീർ, പ്രശംസയുമായി ഷോയിബ് അക്തർ.

GAUTAM GAMBHIR, SANJU SAMSON
GAUTAM GAMBHIR, SANJU SAMSON (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹെെദരാബാദ്: 2026 ടി20 ലോകകപ്പിൽ സഞ്ജു സാംസൺ നടത്തുന്ന തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിന്‍റെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് പാക് ഇതിഹാസം ഷോയിബ് അക്തർ. സഞ്ജുവിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഗംഭീർ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയോട് കടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെ നടത്തിയെന്ന് അക്തർ വെളിപ്പെടുത്തി. കരിയറിന്‍റെ തുടക്കകാലം മുതൽ പ്രതിഭയുണ്ടായിട്ടും ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കാതിരുന്ന സഞ്ജുവിന് ഗംഭീർ നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സൂപ്പർ 8 ലെ തിരിച്ചുവരവ്

ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ബെഞ്ചിലിരുന്ന സഞ്ജുവിനെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ തോൽവിക്ക് ശേഷമാണ് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിലേക്ക് തിരികെ വിളിച്ചത്. സഞ്ജു ഒരു ലോകോത്തര താരമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഫോം ടീമിന് ഗുണകരമാകുമെന്നും ഗംഭീർ അന്നേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പരിശീലകന്‍റെ ആ വിശ്വാസം ശരിവെക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് പിന്നീട് മൈതാനത്ത് കണ്ടത്. രോഹിത് ശർമ്മ, ഗൗതം ഗംഭീർ, കെ.എൽ രാഹുൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം നാല് ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 200 പ്ലസ് റൺസ് നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാരുടെ എലൈറ്റ് പട്ടികയിലേക്ക് സഞ്ജുവും ഇതോടെ എത്തി.

GAUTAM GAMBHIR, SANJU SAMSON
GAUTAM GAMBHIR, SANJU SAMSON (IANS)

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മലയാളി താരം

ഈ ലോകകപ്പിൽ വെറും നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 77.33 ശരാശരിയിൽ 232 റൺസാണ് സഞ്ജു അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതിൽ രണ്ട് അർധ സെഞ്ച്വറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 201.73 എന്ന അവിശ്വസനീയ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ കളിക്കുന്ന സഞ്ജു, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമി ഫൈനലിൽ 42 പന്തിൽ 89 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയുടെ വിജയശില്പിയായി. കൂടാതെ, ഒരൊറ്റ ടൂർണമെന്‍റില്‍ 16 സിക്‌സറുകൾ പറത്തി രോഹിത് ശർമ്മയുടെ പഴയ റെക്കോർഡും സഞ്ജു മറികടന്നു.

പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റ് സാധ്യത

നിലവിൽ ഐസിസിയുടെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റ് പുരസ്‌കാരത്തിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പട്ടികയിൽ സഞ്ജു ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഫൈനലിലും തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായാൽ ടൂർണമെന്‍റിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഈ മലയാളി താരത്തെ തേടിയെത്തും.

ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ ഇലവൻ

അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ.

Also Read: അഭിഷേകിനും വരുണിനും 'പണി' കിട്ടുമോ? ഫൈനലിൽ ടീം ഇന്ത്യയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യത

TAGGED:

GAUTAM GAMBHIR ON SANJU SAMSON
INDIA VS NEW ZEALAND T20 WORLD
സഞ്ജു സാംസൺ
SANJU SAMSON
SHOAIB AKHTAR ON SANJU SAMSON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.