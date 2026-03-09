ടീമിന് വേണ്ടി മാത്രം കളിച്ചവനെന്ന് സഞ്ജുവിന്റെ പിതാവ്, മാന് ഓഫ് ദി സീരിസ് ട്രോഫി ഭാര്യ ചാരുലതയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച് താരം
സഞ്ജു സാംസണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി അറിയിച്ചു.
Published : March 9, 2026 at 10:02 AM IST
അഹമ്മദാബാദ്, തിരുവനന്തപുരം: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിലെ ഐതിഹാസിക വിജയത്തിന് പിന്നാലെ, തന്റെ കരിയറിലെ സുവർണ്ണ നിമിഷങ്ങൾ ആരാധകർക്കായി പങ്കുവെച്ച് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ. "അത്ഭുതങ്ങളിൽ എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു! എല്ലാവരുടെയു൦ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ആശംസകൾക്കും നന്ദി. ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങട്ടെ, ജയ് ഹിന്ദ്" - ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം സഞ്ജു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് പുരസ്കാരം നേടിയ സഞ്ജുവിന്റെ പോസ്റ്റിന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ലൈക്കുകളാണ് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം, ട്വന്റി ട്വന്റി ലോക കപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയശിൽപിയും മാന് ഓഫ് ദ സീരിസുമായ സഞ്ജു സാംസണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി അറിയിച്ചു.
ലോകകപ്പിലെ മികച്ച താരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സഞ്ജു നന്ദി പറഞ്ഞിരുന്നു. ന്യൂസിലൻഡ് പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം മാനസികമായി തളർന്ന ഘട്ടത്തിൽ സച്ചിൻ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളുമാണ് തനിക്ക് കരുത്തായതെന്ന് സഞ്ജു വെളിപ്പെടുത്തി. "ഇതൊരു സ്വപ്നം പോലെയാണ്. 2024-ലെ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്ന നിമിഷം മുതൽ മനസിൽ കണ്ട നിമിഷമാണിത്. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും ദൈവനിശ്ചയത്തിലൂടെയും നിർണ്ണായക മത്സരങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിനായി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു" - പുരസ്കാര വേദിയിൽ താരം വികാരാധീനനായി.
മൈതാനത്തെ വിജയഘോഷങ്ങളിൽ സഞ്ജുവിനൊപ്പം ഭാര്യ ചാരുലത രമേഷും പങ്കുചേർന്നു. സഞ്ജുവിന്റെ കരിയറിലെ ഉയർച്ചതാഴ്ചകളിൽ വലിയ പിന്തുണയായി കൂടെനിന്ന ചാരുലതയ്ക്ക് തനിക്ക് ലഭിച്ച ട്രോഫി സഞ്ജു സമ്മാനിച്ചു. സഞ്ജുവിനൊപ്പം മൈതാനത്ത് വിജയാഘോഷത്തില് ചാരുതലയും സജീവമായിരുന്നു.
സഞ്ജുവിന്റെ നേട്ടത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പിതാവ് സാംസൺ വിശ്വനാഥും പ്രതികരിച്ചു. സഞ്ജു എന്നും ടീമിന് വേണ്ടിയാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ടീമിൽ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമാകുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് എന്റെ മകന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്റെ ഏറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് സാധിച്ചത്. ടീമിൽ സഞ്ജു സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാകാത്തത് അവന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല. സഞ്ജു ടീമിന് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങനെയായത്. അവന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കളിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെയാകുമായിരുന്നില്ല; ടീമിൽ സ്ഥിര സാന്നിധ്യം നേരത്തെയാകുമായിരുന്നു. സഞ്ജു തുടക്കം മുതൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, അവൻ മാറിയിട്ടില്ല. ചെന്നൈയിൽ പോയാലും സഞ്ജു ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും."
ബിസിസിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വിരുന്നിന് ശേഷം സഞ്ജുവും കുടുംബവും ഉടൻ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും. ലോകകപ്പ് ഹീറോയായി മടങ്ങിയെത്തുന്ന സഞ്ജുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വലിയ ഒരുക്കങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുടനീളം ആരാധകർ നടത്തുന്നത്.
സഞ്ജുവിന്റെ മിന്നും പ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും രംഗത്തെത്തി. ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ സഞ്ജു കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനം ഓരോ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചും ആവേശകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു. ഫൈനലിലെ നിർണായക പ്രകടനത്തിലൂടെയും ടൂർണമെന്റിലുടനീളം പുലർത്തിയ സ്ഥിരതയാർന്ന ബാറ്റിംഗിലൂടെയും ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലായി മാറാൻ സഞ്ജുവിന് സാധിച്ചു.
പ്രതിഭയും കഠിനാധ്വാനവും ഒത്തുചേർന്നാൽ ഏത് വലിയ ലക്ഷ്യവും കീഴടക്കാമെന്ന് സഞ്ജു ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് ബഹുമതി സഞ്ജുവിന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ മാറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ടീം ഇന്ത്യക്കും സഞ്ജുവിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
