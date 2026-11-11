കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം റൺ മെഷീൻ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ വെടിക്കെട്ട് താരം; ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സഞ്ജു!
സഞ്ജു സാംസണ് ഇന്ന് 32-ാം ജന്മദിനം; റെക്കോർഡുകൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ച മലയാളി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററുടെ ജൈത്രയാത്ര.
Published : November 11, 2026 at 1:04 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ വെടിക്കെട്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററും മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനുമായ സഞ്ജു സാംസണിനു ഇന്ന് 32-ാം ജന്മദിനം. കരിയറിലെ ഒട്ടനവധി കയറ്റിറക്കങ്ങളും കഠിനമായ അവഗണനകളും നിറഞ്ഞ വഴികൾ താണ്ടി, ഇന്ന് ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഭയമുണർത്തുന്ന ഓപ്പണറായി സഞ്ജു സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലൂടെയും ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടർ-19 ടീമിലൂടെയും കളിജീവിതം തുടങ്ങിയ സഞ്ജുവിന്റെ കഥ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രചോദനാത്മകമായ ഒന്നാണ്. റിസ്ക് നിറഞ്ഞ കളിശൈലി കാരണം കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്ഥിരത കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെട്ട സഞ്ജുവിന്, എം.എസ് ധോണി, ഋഷഭ് പന്ത്, കെ.എൽ രാഹുൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം പലപ്പോഴും ബെഞ്ചിലിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സമീപവർഷങ്ങളിൽ ടീമിന്റെ ഓപ്പണർ പദവി ഏറ്റെടുത്തതോടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ ബാറ്ററായി താരം മാറി.
ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ച 82 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 1,842 റൺസും, 16 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 56.66 ശരാശരിയിൽ 510 റൺസും സഞ്ജുവിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിലുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കൊപ്പം രണ്ട് ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങളും, ഏഷ്യാ കപ്പും, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണവും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ നിർണായക മത്സരം മുതൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ഫൈനൽ വരെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് അർധസെഞ്ച്വറികൾ ഉൾപ്പെടെ 321 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ്' ആയതാണ് സഞ്ജുവിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന നേട്ടം. ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് എന്നീ ടീമുകൾക്കായി കളിച്ച സഞ്ജു, ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ ഒൻപതാമത്തെ ബാറ്ററാണ് (5,181 റൺസ്).
സഞ്ജു സ്വന്തമാക്കിയ പ്രധാന റെക്കോർഡുകൾ
- ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്: ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിൽ അഞ്ച് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി സഞ്ജു 321 റൺസ് നേടി. 2014-ൽ വിരാട് കോലി സ്ഥാപിച്ച 319 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡാണ് സഞ്ജു തകർത്തത്. 199.38 എന്ന അവിശ്വസനീയമായ സട്രൈക്ക് റേറ്റിലായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ ഈ പടയോട്ടം.
- ഒരു ലോകകപ്പ് പതിപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ: വെറും 5 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 24 സിക്സറുകൾ പറത്തി സഞ്ജു ലോക റെക്കോർഡിട്ടു.
- ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഉയർന്ന ഇന്ത്യൻ സ്കോർ: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ 46 പന്തിൽ 89 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജു, ഒരു ടി20 ടൂർണമെന്റ് ഫൈനലിൽ ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമായി മാറി.
- ടി20യിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ: 2024 ഒക്ടോബറിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ 47 പന്തിൽ 111 റൺസ് നേടിയതോടെ, ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എന്ന ബഹുമതി സഞ്ജുവിന് സ്വന്തമായി. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ പദവിയിൽ 3 അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 സെഞ്ച്വറികളുള്ള സഞ്ജു, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നായകൻ ഷായ് ഹോപ്പിനൊപ്പം ഈ റെക്കോർഡ് പങ്കിടുന്നു.
- തുടർച്ചയായി രണ്ട് ടി20 സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ 111 റൺസും, തൊട്ടുപിന്നാലെ ഡർബനിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ 50 പന്തിൽ 107 റൺസും നേടി തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനും ആദ്യ ഏഷ്യൻ താരവുമായി സഞ്ജു ചരിത്രം കുറിച്ചു.
- ഐപിഎൽ സീസണിലെ ആദ്യ സെഞ്ച്വറി: നാല് ഐപിഎൽ സീസണുകളിൽ (2017, 2019, 2021, 2026) ആ പതിപ്പിലെ ആദ്യ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന താരമെന്ന അപൂർവ റെക്കോർഡ് സഞ്ജുവിനാണ്. രണ്ട് തവണ ഈ നേട്ടം കൊയ്ച ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലമാണ് രണ്ടാമത്.
- മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഐപിഎൽ ടീമുകൾക്കായി സെഞ്ച്വറി: കെ.എൽ രാഹുൽ, ക്വിന്റണ് ഡി കോക്ക് എന്നിവർക്കൊപ്പം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഐപിഎൽ ടീമുകൾക്കായി സെഞ്ച്വറി നേടിയ താരമാണ് സഞ്ജു. ഈ വർഷം സിഎസ്കെയ്ക്കായി ഡൽഹിക്കെതിരെ സെഞ്ച്വറി നേടിയതോടെയാണ് സഞ്ജു ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്.
- ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടി20 പാർട്നർഷിപ്പ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ തിലക് വർമ്മയ്ക്കൊപ്പം രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ സഞ്ജു പടുത്തുയർത്തിയത് 210 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡ് കൂട്ടുകെട്ടാണ്. സഞ്ജു 56 പന്തിൽ 109* റൺസും തിലക് വർമ്മ 47 പന്തിൽ 120* റൺസും നേടി ഇന്ത്യയെ 283/1 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തിച്ചു.
ICC Men's T20 World Cup 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ and 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ winner 🏆 Player of the Series in the 2026 edition 🫡 A very happy birthday to #TeamIndia wicketkeeper-batter Sanju Samson @IamSanjuSamson 🎂 🥳 https://t.co/PjxCzcte9a— BCCI (@BCCI) November 11, 2026
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