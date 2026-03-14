'സിഎസ്കെയിൽ മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങണം'; ചെന്നൈയുടെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്ത് കൂട്ടാൻ സഞ്ജുവിന് കഴിയുമെന്ന് റെയ്ന
സിഎസ്കെയിൽ സഞ്ജുവിന്റെ റോൾ എന്താകണം? സുരേഷ് റെയ്ന പറയുന്നു.
Published : March 14, 2026 at 6:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വരാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎൽ സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനായി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ മൂന്നാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരം സുരേഷ് റെയ്ന. ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് കൃത്യമായ ബാലൻസും സ്ഥിരതയും നൽകാൻ സഞ്ജു ഈ സ്ഥാനത്ത് കളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്ന് താരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ടി20 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് സഞ്ജു സാംസൺ ഐപിഎല്ലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പർ-8 മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയും, സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും, ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെയും സഞ്ജു തുടർച്ചയായ അർധസെഞ്ചുറികൾ നേടിയിരുന്നു. ഈ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ഓപ്പണറായാണ് സഞ്ജു തിളങ്ങിയത്.
മൂന്നാം നമ്പർ എന്തുകൊണ്ട് സഞ്ജുവിന്?
സഞ്ജു ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ മികച്ച ഫോമിലാണെങ്കിലും സിഎസ്കെയിൽ അദ്ദേഹം മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങണമെന്നാണ് റെയ്നയുടെ പക്ഷം. ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും യുവതാരം ആയുഷ് മാത്രേയും ചേർന്ന് ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ബാറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിനെ നയിക്കാനും ടോപ്പ് ഓർഡറിനെയും മിഡിൽ ഓർഡറിനെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന 'ആങ്കർ' റോളിൽ സഞ്ജു മൂന്നാം നമ്പറിൽ എത്തണമെന്നും റെയ്ന നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
"വർഷങ്ങളോളം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു സഞ്ജു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. സഞ്ജു മൂന്നാം നമ്പറിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടീമിന് ഗുണകരമാകും. കാരണം, നാലാമനായി ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസിനും അഞ്ചാമനായി ശിവം ദുബെയ്ക്കും ഇറങ്ങാം. സഞ്ജുവിനെപ്പോലെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരം കൂടെയുണ്ടാകുന്നത് ഇവർക്ക് വലിയ പിന്തുണയാകും," ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിനോട് സംസാരിക്കവെ റെയ്ന പറഞ്ഞു.
ബൗളിംഗ് നിരയും ധോണിയുടെ റോളും
ആറാമത് ആര് ഇറങ്ങണം എന്നത് വിദേശ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് റെയ്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രശാന്ത് വീർ, അഖിൽ ഹുസൈൻ, നൂർ അഹമ്മദ് എന്നിവരിൽ ആര് കളിക്കണമെന്നത് ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക.
കൂടാതെ, വെറ്ററൻ താരം എം.എസ്. ധോണിക്ക് പകരം സഞ്ജു വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും താരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകകപ്പിൽ സഞ്ജു കളിച്ചപ്പോൾ ആരാധകർക്കിടയിലുണ്ടായ ആവേശം വലുതായിരുന്നു. ധോണി ബാറ്റിംഗിൽ അവസാന രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓവറുകളിൽ മാത്രമാകും വരികയെന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജുവിനെപ്പോലെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഒരു താരം മധ്യനിരയിൽ നിർണ്ണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിഎസ്കെയിലെത്തിയ സഞ്ജു
ഐപിഎൽ 2026 ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന വമ്പൻ ട്രേഡിംഗിലൂടെയാണ് സഞ്ജു സാംസൺ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ നിന്നും സിഎസ്കെയിൽ എത്തിയത്. രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും സാം കറനെയും വിട്ടുനൽകിയാണ് ചെന്നൈ സഞ്ജുവിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഐപിഎല്ലിൽ ഇതുവരെ 177 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള സഞ്ജു 30.95 ശരാശരിയിൽ 4707 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
