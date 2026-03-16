'സച്ചിന്‍റെ ആ സന്ദേശം കരിയറിലെ വൈകാരിക നിമിഷം; പ്രായമുള്ളവർ പോലും ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്ന് സഞ്ജു

സഞ്ജു മനസ് തുറക്കുന്നു. സച്ചിൻ, ധോണി, പിന്നെ ആ 'ചേട്ടാ' വിളിയും.

Published : March 16, 2026 at 7:53 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ട്വൻ്റി 20 ലോകകപ്പിലെ ചരിത്രവിജയത്തിന് ശേഷം തന്‍റെ ക്രിക്കറ്റ് യാത്രയെക്കുറിച്ചും ഐപിഎൽ പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചും മനസ്സുതുറന്ന് സഞ്ജു സാംസൺ. ലോകകപ്പിനായി തിരിക്കുമ്പോൾ ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, രാജ്യം നേടിയ ഉജ്ജ്വല വിജയം വലിയ സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സച്ചിനും ധോണിയും നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസം

ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ആദ്യമായി ഇടംപിടിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് വലിയ പരിഭ്രാന്തി തോന്നിയിരുന്നതായി സഞ്ജു വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, എം.എസ് ധോണി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യവും അവർ നൽകിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളുമാണ് തന്നെ ശാന്തനാക്കിയത്. ബാറ്റിംഗ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സന്ദേശം തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വൈകാരികമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നുവെന്നും, ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് സച്ചിനെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

വികാരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുള്ള പോരാട്ടം

ഐപിഎല്ലിലെ പുതിയ ടീമുകളെക്കുറിച്ചും പഴയ സഹതാരങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് സഞ്ജു നൽകിയത്. "കളിക്കളത്തിൽ വികാരങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാറാണ് പതിവ്. മുൻ സഹതാരങ്ങളെ നേരിട്ടാലും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരങ്ങളിലെ സമ്മർദ്ദഘട്ടമായാലും സ്വാഭാവിക ഗെയിം കളിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. മൈതാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സൗഹൃദങ്ങളെ എന്നും ബഹുമാനിക്കുന്നു," സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി. ലോകകപ്പ് വിജയനിമിഷത്തിൽ കൈകൾ ഉയർത്തിയത് ആ നിമിഷത്തിന്‍റെ ആവേശത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്നും അതിനെ ആത്മീയമായി കാണുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിസ്വാർത്ഥമായ ക്രിക്കറ്റ്

"അണ്ടർ 13 കാലഘട്ടം മുതൽ ടീമിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ മൈതാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വേദി വരെ എത്തുമ്പോഴും നിസ്വാർത്ഥമായി കളിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിന്‍റെ കായിക അംബാസഡറായി എന്നെ കാണുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവർ പോലും 'ചേട്ടാ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് താൻ ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ

തന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയെക്കുറിച്ചും സഞ്ജു മനസ് തുറന്നു. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പന്ത് ശക്തമായി അടിച്ചുപറത്തുക എന്നതായിരുന്നു ശൈലി. എന്നാൽ പലപ്പോഴും 'വലിച്ചടികൾ' പരാജയങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. ആ പരാജയങ്ങളാണ് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. മാനസിക വ്യക്തത നിലനിർത്താൻ നിർണായകമായ ന്യൂസിലാൻഡ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ താൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു.

പ്രതിഫലം നൽകുന്ന സത്യസന്ധത

ഐപിഎല്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, "ഞാൻ ഗെയിം ആസ്വദിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങൾ കായികരംഗത്തോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും" എന്നായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്‍റെ മറുപടി. ഭാര്യയാണ് തന്‍റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തെന്നും, നിലവിൽ സാങ്കേതികമായ മാറ്റങ്ങൾക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും കളി ആസ്വദിക്കുന്നതിനുമാണ് താൻ കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

