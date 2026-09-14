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സഞ്ജുവിന് ഇതെന്ത് പറ്റി; ഇനി പിഴച്ചാൽ പുറത്തേക്ക്? ഇഷാനും വെെഭവും ഭീഷണിയാകുമ്പോൾ!

അവസരങ്ങൾ വരുന്നു, പക്ഷെ സഞ്ജുവിന് എന്തുപറ്റി? അഫ്‌ഗാനെതിരായ പരാജയം താരത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി!

സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ടി20 ഗൗതം ഗംഭീർ സഞ്ജു സാംസൺ INDIA VS AFGHANISTAN DELHI T20
Sanju Samson Under Pressure After Early Dismissal in First T20I Against Afghanistan (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 1:58 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഒന്നാം ടി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 7 വിക്കറ്റിന്‍റെ വമ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും, ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെച്ചൊല്ലി പുതിയ വിവാദങ്ങൾ പുകയുന്നു. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ സഞ്ജു സാംസൺ വീണ്ടും റൺസ് കണ്ടെത്താനാകാതെ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ, താരത്തിന് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്. 15-കാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ബെഞ്ചിലിരുത്തിയാണ് മാനേജ്മെന്‍റ് സഞ്ജുവിന് ഓപ്പണറായി അവസരം നൽകിയത്.

ഡൽഹി അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ 156/8 റൺസിൽ ഒതുക്കിയിരുന്നു. 3/19 എന്ന മികച്ച പ്രകടനവുമായി അർഷ്‌ദീപ് സിംഗ് തിളങ്ങി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ടാണ് രാജ്യം കണ്ടത്. താരം വെറും 32 പന്തിൽ 82 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയതോടെ ഇന്ത്യ 13.4 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

വെെഭവിനായി മുറവിളി

അഭിഷേക് ശർമ്മ തകർത്തടിച്ചപ്പോൾ, മറുവശത്ത് സഞ്ജു സാംസൺ നിരാശപ്പെടുത്തി. വെറും 10 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത സഞ്ജുവിനെ മൂന്നാം ഓവറിൽ അസ്‌മത്തുള്ള ഒമർസായ് പുറത്താക്കി. ഇതോടെയാണ് കൗമാര താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ആരാധകര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

'സിംബാബ്‌വെക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ ടി 20 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അർധി സെഞ്ച്വറി സ്കോറർ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ താരമാണ് സൂര്യവംശി. ഐപിഎല്ലിലും തകർപ്പൻ ഫോമിലായിരുന്ന ഈ 15-കാരനെ മാറ്റിനിർത്തി സഞ്ജുവിന് നൽകിയ അവസരം പാഴായതാണ് കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്."

സഞ്ജുവിന്‍റെ കരിയറിന് ഭീഷണിയാകുന്ന കടുത്ത മത്സരം

കരിയറിലുടനീളം സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് സഞ്ജു നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. നേരത്തെ രോഹിത് ശർമ്മ, ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ, യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ എന്നിവരുമായി മത്സരിക്കേണ്ടി വന്ന സഞ്ജുവിന് ഇപ്പോൾ വൈഭവിന്‍റെ ഉദയം കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. പുറമെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായി ഇഷാൻ കിഷനും ടീമിലിടം പിടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ തുടർച്ചയായ സെഞ്ച്വറികൾ നേടി സഞ്ജു ടീമിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ഫോർമാറ്റിൽ സൂര്യവംശിയെപ്പോലെയുള്ള യുവ പ്രതിഭകൾ കടന്നുവരുന്നത് 31-കാരനായ സഞ്ജുവിന്‍റെ ഭാവിക്ക് മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപമായി സൂര്യവംശിയെ കാണുമ്പോൾ, സഞ്ജുവിന് ഇനി ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അവസരവും നിർണ്ണായകമാകും. വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്കും ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിനും ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ തലവേദനയാകുമെന്നുറപ്പാണ്.

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TAGGED:

സഞ്ജു സാംസൺ
ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ടി20
ഗൗതം ഗംഭീർ സഞ്ജു സാംസൺ
INDIA VS AFGHANISTAN DELHI T20
SANJU SAMSON

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