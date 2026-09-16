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'ഞാൻ റോബോട്ടല്ല, വിമർശനങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കും; പക്ഷെ കളിയിൽ മാറ്റമില്ല: സഞ്ജു

'തോറ്റാൽ വിമർശകർ വളയും, പക്ഷെ ശൈലി മാറില്ല!' മനസ്സ് തുറന്ന് സഞ്ജു സാംസൺ.

സഞ്ജു സാംസൺ അഭിമുഖം സഞ്ജു സാംസൺ ബാറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ VS അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ ടി20 SANJU SAMSON 57 VS AFGHANISTAN
Sanju Samson Admits Pressure of Outside Scrutiny But Vows to Keep Playing Fearlessly (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 1:18 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സിയില്‍ കളിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരവും പരാജയപ്പെട്ടാൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കടുത്ത വിമർശനങ്ങളെയും കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് സഞ്ജു സാംസൺ. എന്നാൽ ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ താൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്നും തന്‍റെ അക്രമണോത്സുകമായ ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്നും സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി.

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ 22 പന്തിൽ 57 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര നേടിക്കൊടുത്ത ശേഷമായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ ഈ പ്രതികരണം. ഡൽഹി അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ വിജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-0ന് മുന്നിലെത്തി. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ പരാജയങ്ങളെ നേരിടുക എന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്ന് സഞ്ജു സമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും അനുഭവസമ്പത്ത് തന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്‌ദങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതായി താരം പറഞ്ഞു.

സഞ്ജു സാംസൺ അഭിമുഖം സഞ്ജു സാംസൺ ബാറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ VS അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ ടി20 SANJU SAMSON 57 VS AFGHANISTAN
Sanju Samson (IANS)

'ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ എന്ന നിലയിൽ പരാജയങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എളുപ്പമല്ല. അവിടെയാണ് അനുഭവസമ്പത്ത് തുണയാകുന്നത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾ കാതോർക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടാൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുതന്നെയാണ് ഉയർന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താനും റിസ്‌ക് എടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വളർന്നുവരുന്നത്. കളത്തിൽ ഇറങ്ങി പരമാവധി റൺസ് നേടി ടീമിനായി സംഭാവന നൽകാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നതെന്ന് സഞ്ജു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

സഞ്ജു സാംസൺ അഭിമുഖം സഞ്ജു സാംസൺ ബാറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ VS അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ ടി20 SANJU SAMSON 57 VS AFGHANISTAN
Sanju Samson (IANS)

ഭയമില്ലാത്ത സമീപനം

ഈ ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയിൽ റിസ്‌ക് കൂടുതലാണെന്ന് താരം സമ്മതിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഇന്ത്യൻ ടീം പിന്തുടരുന്നതും ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്തതുമായ വിജയകരമായ ശൈലിയാണിതെന്നും പവർപ്ലേയിൽ പരമാവധി റൺസ് കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സഞ്ജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ സ്ഥിരത എന്നത് ഫലത്തിലല്ല, മറിച്ച് മത്സരത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലും മാനസികാവസ്ഥയിലുമാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി.

സഞ്ജു സാംസൺ അഭിമുഖം സഞ്ജു സാംസൺ ബാറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ VS അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ ടി20 SANJU SAMSON 57 VS AFGHANISTAN
Sanju Samson (IANS)

ടീമിനുള്ളിലെ മത്സരം

ടീമിലെ സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തെ പുറംലോകം കാണുന്ന രീതിയിലല്ല കളിക്കാർ കാണുന്നതെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. "പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ എതിരാളികളായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ടീമാണ്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്. ടീമിൽ അവസരം ലഭിക്കാത്തതിൽ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഇവിടെ ആർക്കുമില്ല," സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി. കഠിനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ടീം മാനേജ്മെന്‍റിനെ സഞ്ജു പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സഞ്ജു സാംസൺ അഭിമുഖം സഞ്ജു സാംസൺ ബാറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ VS അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ ടി20 SANJU SAMSON 57 VS AFGHANISTAN
Sanju Samson (IANS)

വിമർശനങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട്

വിമർശനങ്ങൾ തന്നെ ബാധിക്കാറില്ലെന്ന് പറയുന്നത് കള്ളമായിരിക്കുമെന്ന് സഞ്ജു തുറന്നുപറഞ്ഞു. "ഞാനൊരു യന്ത്രമോ റോബോട്ടോ അല്ല. വിമർശനങ്ങൾ ആദ്യം വിഷമമുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. വൈഫൈ ഓഫാക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കമന്‍റുകളോ മുൻ താരങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളോ കാണാനിടയാകും. അത് മാനസികമായി ബാധിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് സ്വയം സംസാരിച്ച് ഞാൻ ആരാണെന്നും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കും. വിമർശനങ്ങളെ ഭയന്നാൽ എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സിക്‌സര്‍ അടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പത്ത് തവണ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും," സഞ്ജു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും ടീമിന്‍റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി സ്വന്തം ശൈലിയിൽ കളിക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സഞ്ജു നിർത്തിയത്.

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TAGGED:

സഞ്ജു സാംസൺ അഭിമുഖം
സഞ്ജു സാംസൺ ബാറ്റിംഗ്
ഇന്ത്യ VS അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ ടി20
SANJU SAMSON 57 VS AFGHANISTAN
SANJU SAMSON

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