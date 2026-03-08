കോലിക്കൊപ്പം ഇനി സഞ്ജുവും! സെമിയിലും ഫൈനലിലും അർധസെഞ്ച്വറി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം താരം

കോലിക്കൊപ്പം ഇനി സഞ്ജുവും! സെമിയിലും ഫൈനലിലും അർധസെഞ്ച്വറി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം താരം
വിരാട് കോഹ്ലിക്കൊപ്പം എലൈറ്റ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച് മലയാളി താരം.
Published : March 8, 2026 at 9:37 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന്റെ വമ്പൻ വേദിയിൽ റെക്കോർഡുകൾ ഓരോന്നായി തിരുത്തിക്കുറിക്കുകയാണ് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയതോടെ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം വിരാട് കോലിക്കൊപ്പം ഒരു അപൂർവ്വ റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ സഞ്ജു പങ്കാളിയായി. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലാണ് സഞ്ജു അർധസെഞ്ച്വറി പിന്നിടുന്നത്.
കോഹ്ലിക്കും അഫ്രീദിക്കുമൊപ്പം സഞ്ജു സാംസൺ
ഒരു ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിലും ഫൈനലിലും അർധസെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം താരമെന്ന ബഹുമതി ഇനി സഞ്ജുവിന് സ്വന്തം. 2009-ൽ പാകിസ്ഥാൻ താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയും, 2014-ൽ വിരാട് കോലിയും മാത്രമാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 33 പന്തിൽ നിന്നാണ് സഞ്ജു തന്റെ അർധസെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒരു വശത്ത് അഭിഷേക് ശർമ്മ തകർത്തടിക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് ഇന്നിങ്സ് പക്വതയോടെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ശൈലി അഹമ്മദാബാദിലെ കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു.
Consistency at the highest level 🫡— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
3️⃣rd consecutive FIFTY for Sanju Samson 🔥#TeamIndia | #MenInBlue | #Final | #INDvNZ | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/yU7xBBGWf4
പവർപ്ലേയിലെ വെടിക്കെട്ട്
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ (ആദ്യ 6 ഓവർ) അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കിവീസ് ബൗളർമാരെ കശാപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 92 റൺസാണ് ഇന്ത്യ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പവർപ്ലേ സ്കോറാണിത്. 2024-ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നേടിയ 92/1 എന്ന റെക്കോർഡിനൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യ എത്തിയത്. ആദ്യ രണ്ട് ഓവറിൽ വെറും 12 റൺസ് മാത്രമായിരുന്ന ഇന്ത്യ, അടുത്ത നാല് ഓവറിൽ 80 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്.
അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ വെടിക്കെട്ട്
പവർപ്ലേയിലെ ഈ താണ്ഡവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് യുവതാരം അഭിഷേക് ശർമ്മയായിരുന്നു. വെറും 18 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ച അഭിഷേക് (52), ഈ ലോകകപ്പ് എഡിഷനിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഫിഫ്റ്റിയും സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു. ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ എറിഞ്ഞ ഒരോവറിൽ മാത്രം 24 റൺസ് പിറന്നത് കിവീസ് നിരയെ മാനസികമായി തളർത്തി.
റെക്കോർഡുകളുടെ പെരുമഴ
ആദ്യ 50+ ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുക്കെട്ട്: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ 50 റൺസിന് മുകളിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ട് സഞ്ജുവും അഭിഷേകും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തി.
അതിവേഗ 100: വെറും 7.2 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 100 റൺസ് പിന്നിട്ടു. 14 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 191/1 എന്ന പടുകൂറ്റൻ നിലയിലായിരുന്നു.
അഭിഷേക് പുറത്തായ ശേഷവും ഇഷാൻ കിഷനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സഞ്ജു സാംസൺ നടത്തിയ ബാറ്റിംഗ് വിരുന്ന് ഇന്ത്യയെ സുരക്ഷിതമായ നിലയിലെത്തിച്ചു. വെറുമൊരു വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം എന്നതിലുപരി, കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെയും ടൈമിംഗോടെയും സഞ്ജു കളിച്ച ഓരോ ഷോട്ടും താരത്തിന്റെ പ്രതിഭ വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു.
