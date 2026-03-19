ETV Bharat / sports

ചേട്ടൻ ചെന്നൈയിലെത്തി: സഞ്ജു സാംസണിനു ആവേശകരമായ വരവേൽപ്പ് നൽകി സി.എസ്.കെ

ഐ.പി.എൽ 2026-ന് മുന്നോടിയായി താരം ചെന്നൈ ക്യാമ്പിൽ ചേർന്നു.

File Photo: Sanju Samson (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: ഐ.പി.എൽ 2026 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ലോകകപ്പ് ജേതാവും മലയാളി സൂപ്പർ താരവുമായ സഞ്ജു സാംസൺ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് ക്യാമ്പിലെത്തി. അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ സി.എസ്.കെയ്ക്കൊപ്പം ചേരാൻ വ്യാഴാഴ്‌ചയാണ് സഞ്ജു ചെന്നൈയിൽ എത്തിയത്. മാർച്ച് 28-നാണ് ഐ.പി.എൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്.

"ചേട്ടൻ ഇൻ ചെന്നൈ"

സഞ്ജുവിന്‍റെ വരവ് സി.എസ്.കെ തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ആഘോഷമാക്കുകയാണ്. "ചേട്ടൻ ചെന്നൈയിൽ" എന്ന കുറിപ്പോടെ സഞ്ജു എത്തിയ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച ഫ്രാഞ്ചൈസി, "ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം! ലോക ചാമ്പ്യൻ സഞ്ജു സാംസൺ ഇവിടെയുണ്ട്" എന്നും മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. "ചെന്നൈ സഞ്ജുവിന്‍റെ ഓറ (Aura) അനുഭവിക്കുന്നു" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ താരത്തിന്‍റെ വരവിന്‍റെ വീഡിയോയും അവർ പുറത്തുവിട്ടു.

രവീന്ദ്ര ജഡേജ, സാം കറൻ എന്നിവരെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് നൽകി ട്രേഡ് വിൻഡോയിലൂടെയാണ് ചെന്നൈ സഞ്ജുവിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ചെന്നൈയുടെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ പോരാട്ടം സഞ്ജുവിന്‍റെ മുൻ ടീമായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് എതിരെയാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മികച്ച ഫോമിലുള്ള സഞ്ജു, ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ജേതാവായ നായകൻ ആയുഷ് മാത്രെയ്‌ക്കൊപ്പം ഇന്നിംഗ്‌സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. ഇത് ടീമിന് വെടിക്കെട്ട് തുടക്കം നൽകുമെന്ന് കരുതുന്നു.

ധോണിക്കൊപ്പം കളിക്കുന്നതിന്‍റെ ആവേശം

എം.എസ് ധോണിക്കൊപ്പം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം പങ്കിടുന്നതിലെ സന്തോഷം സഞ്ജു നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. "സി.എസ്.കെയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ആവേശഭരിതനാണ്. ഞാൻ ധോണി ഭായിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം പങ്കിട്ടപ്പോഴെല്ലാം പോസിറ്റീവ് വൈബുകളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാനും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഈ രണ്ടു മാസക്കാലം വലിയ അവസരമായിരിക്കും," സഞ്ജു പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ധോണിക്ക് പരിക്കോ മറ്റോ അലട്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് ചുമതലയും സഞ്ജു ഏറ്റെടുത്തേക്കും.

ചെന്നൈ ടീമിലേക്ക് സഞ്ജു എത്തണമെന്നത് ആരാധകരുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. തനിക്ക് ചെന്നൈയിലെ ആരാധകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയിൽ സഞ്ജു നന്ദി പറഞ്ഞു. "ലോകകപ്പ് സമയത്ത് ചെന്നൈയിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്നേഹം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അവർ എന്നെ സ്വന്തം ആളായി കാണുന്നു. സി.എസ്.കെയ്ക്കായി ഞാൻ എന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുക്കും," താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

TAGGED:

SANJU SAMSON JOINS CSK
സഞ്ജു സാംസൺ
SANJU SAMSON AND MS DHONI IN CSK
CSK WELCOMES SANJU SAMSON
SANJU SAMSON CSK CAMP IN CHENNAI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.