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'രോഹിത് ഭായി അന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാനായില്ല, എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക'; സഞ്ജു സാംസൺ

പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നീ പ്രധാനിയാണ്; സഞ്ജുവിനെ മാറ്റിനിർത്തിയപ്പോഴും രോഹിത് നൽകിയ വലിയ ഉറപ്പ്.

Sanju Samson - Rohit Sharma
Sanju Samson - Rohit Sharma (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 11:02 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്‌ടമായപ്പോഴും, തനിക്ക് ഇനിയും വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ടെന്ന രോഹിത് ശർമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ആദ്യം പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് സഞ്ജു സാംസൺ. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ മാച്ച് വിന്നിംഗ് ഇന്നിംഗ്‌സിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോയായി മാറിയ സഞ്ജു, ടൂർണമെന്‍റിലെ തന്‍റെ വൈകാരികമായ ആ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ജിയോസ്റ്റാറിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞു.

രോഹിത്തിന്‍റെ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം കരിയറിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് താൻ കടന്നുപോയതെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. രോഹിത് തന്നിൽ അർപ്പിച്ച ആ വലിയ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അന്ന് മാനസികമായി തളർന്നിരുന്ന തനിക്ക് സാധിച്ചില്ല.

'സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് രോഹിത് ഭായിയെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, അദ്ദേഹം തന്‍റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നോ ആകാം സംസാരിച്ചത്. പക്ഷേ അന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ട ദൂരക്കാഴ്‌ചയൊന്നും കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്‍റെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അത് അറിയാമായിരുന്നു, ഞാൻ അന്ന് അല്‍പം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു," സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

Sanju Samson in the New Zealand series
Sanju Samson in the New Zealand series (ETV Bharat)

നിരാശയും സ്വയം കണ്ടെത്തലും

ന്യൂസിലൻഡ് പരമ്പര കഴിഞ്ഞ് വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. കടുത്ത നിരാശയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ തനിക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്‌ചയെങ്കിലും വേണമായിരുന്നുവെന്ന് സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കാൻ തനിക്കാവില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം പൂർണ്ണതയിലല്ലെങ്കിൽ അത് മുഖത്ത് പ്രകടമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തെ ആ കഠിനമായ ഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് സഞ്ജു വീണ്ടും ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.

Sanju's impressive innings
Sanju's impressive innings (ETV Bharat)

"നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് മുന്നിലുള്ളത്? നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെയാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഇനി മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ പോകാനുള്ളൂ. ഞാൻ മാനസികമായി എന്നെത്തന്നെ പാകപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത്? എന്‍റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്നിങ്ങനെ സ്വയം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലോകകപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എല്ലാം അനുകൂലമായി മാറി," സഞ്ജു ഓർത്തെടുത്തു.

Sanju Samson in the World Cup series
Sanju Samson in the World Cup series (ETV Bharat)

വിൻഡീസിനെതിരായ മാച്ച് വിന്നിംഗ് ഇന്നിംഗ്‌സ്

സിംബാബ്‌വെ പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം താൻ വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസുമായുള്ള നിർണായക മത്സരത്തിനായി തയ്യാറെടുത്തതെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. അന്ന് ക്രീസിൽ എല്ലാം ഒത്തുവന്ന ഒരു അപൂർവ്വ ദിനമായിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിലും ഇന്ത്യക്കായും സെഞ്ചുറികൾ നേടിയപ്പോൾ തോന്നിയതുപോലെ, ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നടപ്പിലായ ദിവസമായിരുന്നു അത്. ആ നിമിഷത്തിൽ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ജോലിയില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കളിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ തനിയെ സംഭവിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കളിശൈലി

പവർപ്ലേയ്ക്ക് ശേഷം അതിവേഗം റൺസ് ഉയർത്തുക എന്നതാണ് തന്‍റെ സ്വാഭാവിക ശൈലിയെങ്കിലും, അന്ന് ടീമിന്‍റെ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മറുപുറത്ത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീണുകൊണ്ടിരുന്നത് വെല്ലുവിളിയായി.

"ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ മത്സരമാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. സാധാരണയായി പവർപ്ലേ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്രമണത്തിന്‍റെ അഞ്ചാം ഗിയറിലേക്ക് മാറാറുണ്ട്. ഒരു ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ പവർപ്ലേ അതിജീവിച്ചാൽ, നമുക്ക് എട്ടാം നമ്പർ വരെ ബാറ്റിംഗ് ഉള്ളതിനാൽ ബൗളർമാരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയാണ് എന്‍റെ ശൈലി. എന്നാൽ ആ മത്സരത്തിൽ ഞാൻ ആക്രമിക്കാൻ മുതിരുമ്പോഴൊക്കെ മറുപുറത്ത് വിക്കറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കളി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോഴാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കളി തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും," സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി.

Sanju Samson in T20 cricket
Sanju Samson in T20 cricket (ETV Bharat)

ആഘോഷം ദൈവത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രകടനം

മത്സരശേഷമുള്ള വികാരനിർഭരമായ തന്‍റെ ആഘോഷത്തെക്കുറിച്ചും സഞ്ജു സംസാരിച്ചു. അത് തന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ വിജയത്തിന്‍റെ അഹങ്കാരമായിരുന്നില്ലെന്നും, മറിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി പ്രകടനമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"അത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു, പക്ഷേ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ആ പ്രകടനം നടത്തിയത് ഞാനല്ല, എന്‍റെ ദൈവമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ കളിച്ച ചില ഷോട്ടുകൾ കണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, 'ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഷോട്ട് കളിച്ചത്?' എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിയതിൽ കൃതജ്ഞതയുള്ളവനാണ്. എന്‍റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ആ നിമിഷം എന്‍റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. അത് അത്രമേൽ സവിശേഷമായിരുന്നു," സഞ്ജു സാംസൺ പറഞ്ഞുനിർത്തി.

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സഞ്ജു സാംസൺ

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