എന്തുകൊണ്ട് സെഞ്ചുറി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു? വിജയത്തിന് പിന്നാലെ സഞ്ജു വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ രഹസ്യം!
'സെഞ്ചുറിയേക്കാൾ വലുത് ടീം വിജയം, അതിനായി സ്വാർത്ഥനാകാൻ വയ്യ; സഞ്ജു സാംസൺ.
Published : May 6, 2026 at 12:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐ.പി.എൽ 2026 സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ചെന്നൈ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പക്വതയാർന്ന ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് ചെന്നൈയെ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 52 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 87 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജു തന്നെയാണ് കളിയിലെ താരം.
അനായാസ ജയം, സഞ്ജു-കാർത്തിക്
ഡൽഹി ഉയർത്തിയ 156 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 15 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ചെന്നൈ മറികടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായെങ്കിലും സഞ്ജുവും യുവതാരം കാർത്തിക് ശർമ്മയും (41 നോട്ടൗട്ട്) ചേർന്നുള്ള 114 റൺസിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ട് ചെന്നൈയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കി. സ്പിന്നർമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചിൽ വളരെ തന്ത്രപരമായാണ് സഞ്ജു ബാറ്റ് വീശിയത്.
'ചേട്ടൻ' എന്ന വിളിയേക്കാൾ സഞ്ജു എന്ന പേരിഷ്ടം
മത്സരശേഷം 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ സഞ്ജു ആരാധകരുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നു. "ചെന്നൈയിലെ ആരാധകർ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ 'ചേട്ടാ' എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും എനിക്കിഷ്ടം സഞ്ജു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ബാറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന രീതി തന്നെയാണിത്. പുറമെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ശാന്തനാണ് ഞാൻ," സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായതിൽ നിരാശയില്ല
ഈ സീസണിൽ ഇതിനകം ഒരു സെഞ്ചുറി നേടിയ സഞ്ജുവിന് ഇന്നലെയും അതിനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത നേട്ടത്തേക്കാൾ ടീമിന്റെ വിജയത്തിനാണ് താൻ മുൻഗണന നൽകിയതെന്ന് സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി. "സെഞ്ചുറികൾ എപ്പോഴും സ്പെഷ്യലാണ്. ഇന്നലെയും അതിനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിനായി ഞാൻ സ്വാർത്ഥനാകേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. തന്റെ പങ്കാളി കാർത്തിക് നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സെഞ്ചുറിയേക്കാൾ ടീമിന്റെ വിജയം എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുന്നു," താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സീനിയർ താരത്തിന്റെ കരുതൽ
സഞ്ജുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയതെന്ന് കാർത്തിക് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. പന്ത് തിരിയുന്ന പിച്ചിൽ എങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സഞ്ജു ഭയ്യ പറഞ്ഞുതന്നുവെന്നും ലക്ഷ്യം വലുതല്ലാത്തതിനാൽ സമയം എടുത്ത് കളിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചുവെന്നും കാർത്തിക് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഈ വിജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ചെന്നൈ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി. സഞ്ജുവിന്റെ ഈ ഫോം വരാനിരിക്കുന്ന നിർണ്ണായക മത്സരങ്ങളിൽ ചെന്നൈക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
