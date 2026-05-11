എന്തുകൊണ്ട് നായകനായില്ല? സഞ്ജുവിന്‍റെ മറുപടിയിൽ ഞെട്ടി ചെന്നൈ ക്യാമ്പ്

ക്യാപ്റ്റൻസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സഞ്ജു നൽകിയ 'ക്ലാസ്സ്' മറുപടി വൈറലാകുന്നു.

Sanju Samson (IANS)
Published : May 11, 2026 at 1:14 PM IST

ചെന്നൈ: ഐ.പി.എൽ 2026 സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിന്‍റെ കുതിപ്പിന് കരുത്തേകുന്നത് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ മിന്നും ഫോമാണ്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ നിന്നുള്ള ട്രേഡിലൂടെ ചെന്നൈയിലെത്തിയ സഞ്ജു, ബാറ്റിംഗിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗിലും ടീമിന്‍റെ നട്ടെല്ലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിയ അന്ന് മുതൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു സഞ്ജു എന്ന് ടീമിനെ നയിക്കും എന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ അത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് സഞ്ജു തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

നായകസ്ഥാനം മോഹിച്ചിട്ടില്ല

സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് താൻ എന്തുകൊണ്ട് നായകസ്ഥാനത്തിനായി ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കിയത്. "സി.എസ്.കെയുടെ ക്യാപ്റ്റനാകണമെന്ന ചിന്ത ഒരിക്കൽ പോലും എന്‍റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു, അവിടെ എനിക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ടീമിലേക്ക് ചേക്കേറാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ച പാഠം," സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

തന്‍റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പിന്നിലെ മലയാളിക്കരുത്തിനെക്കുറിച്ചും സഞ്ജു സംസാരിച്ചു. ചെന്നൈയിലും ദുബായിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികളെപ്പോലെ, തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ജീവൻ നൽകിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് സഞ്ജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "സി.എസ്.കെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ആ വിശ്വാസത്തിന് പകരമായി എന്‍റെ നൂറ് ശതമാനവും ടീമിനായി നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്," താരം വ്യക്തമാക്കി.

RUTURAJ GAIKWAD (IANS)

ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിനെക്കുറിച്ച്

നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിനെ സഞ്ജു പ്രശംസ കൊണ്ട് മൂടി. താൻ അഞ്ച് വർഷത്തോളം മറ്റൊരു ടീമിനെ നയിച്ച ആളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും തന്നെ ടീമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ കാണിച്ച ഋതുരാജിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ സഞ്ജു പ്രകീർത്തിച്ചു. "ഋതുരാജ് ഒരു വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ്, എന്നാൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ ആ ജാഡകളൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആത്മവിശ്വാസമുള്ള താരമാണ് അദ്ദേഹം. വാക്കുകളേക്കാൾ പ്രവർത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഋതുരാജ്," സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

സീസണിലെ മിന്നും പ്രകടനം

ഈ സീസണിൽ 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇതിനോടകം 400-ലധികം റൺസാണ് സഞ്ജു അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനുമെതിരായ സെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 87 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന സഞ്ജുവിന് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് മൂന്നാം സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായത്. 2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റ്' പുരസ്കാരത്തിന് പിന്നാലെ ഐ.പി.എല്ലിലും സഞ്ജു തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.

