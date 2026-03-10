ETV Bharat / sports

പൈപ്പിന്‍ ചുവട്ടിലെ കുളിയും രണ്ടു ബസ് യാത്രകളും; സമർപ്പണത്തിന്‍റെ സഞ്ജുഗാഥ ഓര്‍ത്തെടുത്ത് മുൻ കോച്ച്

ടി-20 ലോകകപ്പിലെ സഞ്ജുവിന്‍റെ വിജയനേട്ടത്തെയും പ്രകടനത്തെയും കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുകയാണ് 2017-ലെ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന്‍റെ ഫീൽഡിംഗ് കോച്ചു കൂടിയായ ബിജു ജോർജ്

സമർപ്പണത്തിന്‍റെ സഞ്ജുഗാഥ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 10, 2026 at 6:44 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 6:54 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഒരു പതിനൊന്നുകാരൻ ക്രിക്കറ്റ് ആവേശവുമായി വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സായ് (സ്പോര്‍ട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ) നടത്തിയിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പിൽ ചേട്ടനുമൊത്ത് പുലർച്ചെ എത്തുമായിരുന്നു.

വിഴിഞ്ഞത്തിനപ്പുറം ദൂരസ്ഥലത്തുനിന്ന് രണ്ട് ബസുകൾ കയറിയാണ് ഇത്രയും വെളുപ്പിന് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയിരുന്നത്. പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ട്‌സ്‌മാന്‍റെ റൂമിനോടു ചേർന്നുള്ള പൈപ്പിൽനിന്ന് കുളിച്ച് തിരികെ വീട്ടിലേക്കു പോകും. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അതേപോലെതന്നെ വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി പരിശീലനത്തിലേർപ്പെടും.

സഞ്ജുവും ബിജു ജോര്‍ജും (ETV Bharat)

ഇന്ന് ലോകം ആരാധനയോടെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന, മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ സഞ്ജു സാംസൺ എന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഹീറോയുടെ ബാല്യകാലം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അന്ന് സഞ്ജുവിന് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പകർന്നുനൽകിയ മുൻ സായ് കോച്ചും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്, സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് ടീമുകളുടെ ഫീൽഡിംഗ് കോച്ചും കുവൈത്ത് ദേശീയ ടീമിന്‍റെ മുൻ കോച്ചുമായിരുന്ന ബിജു ജോർജ്. അന്നുതന്നെ സഞ്ജു ക്രിക്കറ്റിന് വാഗ്ദാനമായി വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ബിജു ജോർജ് പറഞ്ഞു. ടി-20 ലോകകപ്പിലെ സഞ്ജുവിന്‍റെ വിജയനേട്ടത്തെയും പ്രകടനത്തെയും കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുകയാണ് 2017-ലെ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന്‍റെ ഫീൽഡിംഗ് കോച്ചു കൂടിയായ ബിജു ജോർജ്.

സഞ്ജുവിന്‍റെ ടി-20 ലോകകപ്പ് പ്രകടനം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?

തുടക്കത്തിൽ വളരെ നിരാശാജനകമായിരുന്നു പ്രീ-ലോകകപ്പിലെ സഞ്ജുവിന്‍റെ പ്രകടനം. പ്രീ-വേൾഡ് കപ്പ് ടൂർ, പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂസിലാൻഡ് പര്യടനത്തിൽ എല്ലാ മലയാളികളെയും പോലെ, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കോച്ച് എന്ന നിലയിൽ സഞ്ജുവിന്‍റെ പ്രകടനം എന്നെയും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ മടങ്ങിയെത്തിയ സഞ്ജു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍റെ തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരത്തെയും തുമ്പ സെന്‍റ് സേവ്യേഴ്‌സിലെയും ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെയും ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ അഞ്ചുദിവസം കഠിനമായ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു.

സഞ്ജുവും ബിജു ജോര്‍ജും സുബിൻ ബെറൂച്ചയ്ക്കൊപ്പം (ETV Bharat)

ഇതിനായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്‍റെ കോച്ച് സുബിൻ ബെറൂച്ചയെ കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ദിവസം നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂർ അതികഠിനമായി പരിശീലനം നേടി. അതിനുശേഷമുള്ള ലോകകപ്പിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ അതിന്‍റെ ഫലം ലഭിച്ചില്ലെന്നതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ ലോകകപ്പിൽ അവസരം ലഭിച്ച ശേഷം ഓരോ മത്സരങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും സഞ്ജുവിന്‍റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെട്ട് മികച്ച നിലയിലെത്തി. ഇത് സഞ്ജുവിന്‍റെ പരമാവധി പ്രകടനമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കലുമല്ലെന്നാണ് ഉത്തരം. ഇതിലും നല്ല ബൗളിംഗ് അറ്റാക്കിനെതിരെ സഞ്ജു മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജുവിന്‍റെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്നാണ് വിശ്വാസം.

സമർപ്പണത്തിന്‍റെ സഞ്ജുഗാഥ ഓര്‍ത്തെടുത്ത് മുൻ കോച്ച് (ETV Bharat)

സഞ്ജു എന്ന ക്രിക്കറ്ററെ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെ?

2011-ൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിലെ സായ് കോച്ചിങ് സെന്‍ററിൽ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിലെ സ്കോററായ സുധീർ അലി രണ്ടു കുട്ടികളെ അവരുടെ പിതാവിനൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നു. സഞ്ജുവിന്‍റെ ചേട്ടനും ഇപ്പോഴത്തെ രഞ്ജി ടീം അംഗവുമായ സാലിക്കൊപ്പമാണ് അവൻ എത്തിയത്. അന്ന് സഞ്ജുവിന് 11 വയസാണ് പ്രായം.

അന്നേ വളരെ സമർപ്പണബോധമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. വിഴിഞ്ഞത്തിനപ്പുറത്തുനിന്ന് രണ്ട് ബസ്സുകളിൽ കയറി പുലർച്ചെ ആറിനു മുൻപേ ഇരുവരും മെഡിക്കൽ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തുമായിരുന്നു. പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഗ്രൗണ്ട്‌സ്‌മാന്‍റെ റൂമിനോടു ചേർന്നുള്ള പൈപ്പിൽനിന്ന് കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങും. വീണ്ടും വൈകിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തും. അതിനുശേഷം അണ്ടർ-19 ടൂറിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വിദേശത്തുപോയി കളി കഴിഞ്ഞ് പുലർച്ചെ നാലരയ്ക്ക് തിരികെയെത്തിയ സഞ്ജു രാവിലെ ആറിനുതന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി. ആ സമർപ്പണത്തിനുള്ള ഫലമാണ് സഞ്ജുവിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സഞ്ജുവും ബിജു ജോര്‍ജും (ETV Bharat)

തുടക്കം മുതലേ സഞ്ജു ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലെയറായിരുന്നോ?

തുടക്കത്തിലേ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്നതായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്‍റെ ശൈലി. സഞ്ജു ആദ്യമായി സംസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് അണ്ടർ-13 ടീമിലായിരുന്നു. അതിലെ മത്സരങ്ങളിലെ 135, 236, 100, 87 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്‍റെ സ്കോർ.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണശൈലി സഞ്ജുവിന് ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമുകളിൽ ഇടം ലഭിക്കുന്നതിന് തടസമാകുമോ?

മുൻപ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ദിവസം 90 ഓവറിൽ 270 എന്ന താരതമ്യേന സുരക്ഷിത സ്കോറാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് മാത്യു ഹെയ്‌ഡനും ഗിൽക്രിസ്റ്റും ചേർന്ന് ടെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യദിനം 400 റൺസ് വരെ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന നിലയിലെത്തി.

ആദ്യദിനത്തിൽ 400 നേടിയാൽ ബാക്കിയുള്ള നാലു ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കളിയിൽ ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. സഞ്ജുവിനെപ്പോലൊരു കളിക്കാരൻ ടെസ്റ്റിൽ ക്ലിക്കായാൽ അത് ടീമിന് ഏറെ ഗുണകരമാകും. സഞ്ജു ഒരു 'ഇംപാക്ട്' കളിക്കാരൻ കൂടിയാണ്. സഞ്ജു, അഭിഷേക് ശർമ, ഋഷഭ് പന്ത് ഇവരെല്ലാം ഇംപാക്ട് പ്ലെയേഴ്‌സാണ്. എല്ലാ കളികളിലും കൂറ്റൻ സ്കോർ നേടണമെന്നില്ല, പക്ഷേ കളിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ അവർ ടീമിനുവേണ്ടി വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും.

സഞ്ജുവും ബിജു ജോര്‍ജും സച്ചിന്‍ ബേബിയും (ETV Bharat)

സഞ്ജുവിന്‍റെ ഫുട്‌വർക്ക് കാര്യമായി മാറിയെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് നിരൂപകർ പോലും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി സഞ്ജു എന്തു തയാറെടുപ്പാണ് നടത്തിയത്?

അതിനായി സഞ്ജു പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും തയാറെടുപ്പ് നടത്തിയതായി തോന്നുന്നില്ല. അത് ചില സമയങ്ങളിൽ മനോനിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാകാനാണ് സാധ്യത.

ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഞ്ജു എന്തെങ്കിലും വിഷമം വ്യക്തിപരമായി പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നോ?

ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പവും പല ഐപിഎൽ ടീമുകൾക്കൊപ്പവും പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ്. പതിനൊന്നു പേർക്കേ ഒരു ടീമിൽ കളിക്കാനാകൂ എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. കളിക്കുന്നവർ ടീമിനുവേണ്ടി കളിക്കുക. പുറത്തിരിക്കുന്നവരും ടീമിൽ ഇടം നേടിയവരെപ്പോലെതന്നെ കഴിവുള്ള കളിക്കാരാണ്. കുൽദീപ് യാദവ് മികച്ച കളിക്കാരനാണ്, പക്ഷേ പലപ്പോഴും ടീമിനു പുറത്താണ്. ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പരമാവധി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

സഞ്ജുവും ബിജു ജോര്‍ജും (ETV Bharat)

ക്യാപ്റ്റൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സഞ്ജുവിന്‍റെ പേര് കേൾക്കുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും സഞ്ജുവിന്‍റെ ഭാവി?

ഏകദിനത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ജുവിന്‍റെ മടങ്ങിവരവ് ഉടനുണ്ടാകുമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിൽ മികച്ച പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാനായാൽ ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും. ക്യാപ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ബിസിസിഐ സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിച്ചേക്കാം. ഒരു പ്രധാന ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിയെ നയിച്ച പരിചയസമ്പത്ത് സഞ്ജുവിനുണ്ട്. അവസരം ലഭിച്ചാൽ സഞ്ജു നല്ലൊരു ക്യാപ്റ്റനാകും.

സഞ്ജുവും ബിജു ജോര്‍ജും (ETV Bharat)

സഞ്ജുവിന്‍റെ കഴിവും പോരായ്മയും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്?

സഞ്ജു ആക്രമണശൈലിയിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്ററാണ്. ആക്രമിച്ചു കളിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസ്‌കുമുണ്ട്. അതിനപ്പുറം കഴിവും പോരായ്മയുമെന്ന് സഞ്ജുവിനെ തരംതിരിക്കാനാകില്ല.

സൂര്യകുമാർ യാദവ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് "ആരെ മാറ്റി സഞ്ജുവിനെ കൊണ്ടുവരും" എന്ന് ചോദിച്ചതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

സൂര്യയെ എനിക്ക് 2013-14 മുതൽ നേരിട്ടറിയാം. സൂര്യ വളരെ ലളിതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സഞ്ജുവിനെ മനഃപൂർവ്വം വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിച്ചതാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.

ഒപ്പം ക്രീസിലുള്ളവർക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടാണ് സഞ്ജു കളിക്കുന്നതെന്നാണ് കമന്‍റേറ്റർമാർ പറയുന്നത്?

സഞ്ജു പണ്ടു മുതലേ അങ്ങനെയാണ്. കേരള ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നപ്പോഴും ഒപ്പമുള്ള കളിക്കാരെ സഞ്ജു എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.

കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ സമീപനം പോസിറ്റീവ് ആയി കാണുന്നുണ്ടോ?

കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ വളരെ സജീവമാണ്. കളിക്കാർക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും പരിശീലനം ഏർപ്പെടുത്താൻ അവർ തയ്യാറാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകളും മികച്ച പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി കോച്ചുകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ന് കേരളം. കാശ്മീരിന് രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ തിളങ്ങാമെങ്കിൽ നാളെ കേരളത്തിനും അത് സാധ്യമാണ്.

സഞ്ജുവും ബിജു ജോര്‍ജും പരിശീലനത്തിനെത്തിയ കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം (ETV Bharat)

സഞ്ജുവിന്‍റെ കടന്നുവരവ് കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

സഞ്ജുവിനു മുൻപേ കേരളത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് പോയ ടിനു യോഹന്നാൻ, ശ്രീശാന്ത് തുടങ്ങിയവർ അവരുടേതായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സഞ്ജുവിനെ മലയാളികൾ വളരെ ലളിതനായ ഒരു വ്യക്തിയായാണ് കാണുന്നത്. ഒരു മകനെപ്പോലെയോ അനുജനെപ്പോലെയോ ആണ് മലയാളികൾ അവനെ കാണുന്നത്. കേരളത്തില്‍ നിന്നു വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായ കളിക്കാര്‍ ദേശീയ ടീമില്‍ എത്താന്‍ സാധ്യതയുള്ളവരുമാണ്.

സഞ്ജുവും ബിജു ജോര്‍ജും (ETV Bharat)

സഞ്ജുവിന് ബാറ്റിംഗിൽ സ്ഥിരതയില്ലെന്ന് വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ടല്ലോ?

സഞ്ജു ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന കളിക്കാരനാണ്. ആക്രമിച്ചു കളിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും. എല്ലാ ബോളിലും സിംഗിൾ മാത്രമെടുത്താൽ 100 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യാം. എന്നാൽ ടി-20യിൽ 200 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓവറിൽ 12 റൺസ് വേണം. അതിന് റിസ്‌ക് എടുത്ത് വലിയ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ആ ശൈലിയെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

