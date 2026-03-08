ETV Bharat / sports

വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ചു! പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റ് പട്ടവുമായി സഞ്ജുവിന്‍റെ മധുരപ്രതികാരം

ലോകകപ്പിന്‍റെ താരമായി സഞ്ജുവിന്‍റെ രാജകീയ കിരീടധാരണം.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 11:35 PM IST

അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ആരാധകരും നിരീക്ഷകരും ഒരുപോലെ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു 'സഞ്ജുവിന് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കുമോ?". ഇഷാൻ കിഷനു പിന്നിൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഒതുങ്ങുമോ എന്ന് സംശയിച്ചവർക്ക് ബാറ്റിംഗ് വിസ്ഫോടനത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ജു മറുപടി നൽകിയത്. ടൂർണമെന്‍റ് പുരോഗമിക്കവെ ഓപ്പണറുടെ റോളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട സഞ്ജു, പിന്നീട് കണ്ടത് ചരിത്രമാണ്. ഒരു ഐസിസി ടൂർണമെന്‍റില്‍ 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റ്' പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി താരം എന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ അത് സഞ്ജു എന്ന പോരാളിയുടെ വിജയമായി.

ട്വിസ്റ്റുകളുടെ ലോകകപ്പ്

ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ സഞ്ജുവിന്‍റെ സ്ഥാനം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശീലന മത്സരങ്ങളിലെയും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലെയും തകർപ്പൻ പ്രകടനം സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കി. ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് മുതൽ കാണിച്ച ആത്മവിശ്വാസം സഞ്ജു എന്ന താരത്തിന്‍റെ വളർച്ചയുടെ അടയാളമായിരുന്നു. 46 പന്തിൽ 89 റൺസ്, അതും 8 കൂറ്റൻ സിക്‌സറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ! സഞ്ജുവിന്‍റെ ഈ ഇന്നിംഗ്‌സാണ് ഇന്ത്യയെ 255 എന്ന റെക്കോർഡ് സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

വിമർശകർക്ക് മറുപടി

സ്ഥിരതയില്ലെന്ന പതിവ് ആക്ഷേപങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് സഞ്ജു ഈ ലോകകപ്പിൽ ഉടനീളം ബാറ്റ് വീശിയത്. വെറും 5 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 80.25 ശരാശരിയിലും 199.37 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 321 റൺസ് എന്ന അവിശ്വസനീയമായ നേട്ടം സഞ്ജു സ്വന്തമാക്കി. ഒരു ലോകകപ്പ് എഡിഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന റെക്കോർഡും ഇതോടെ സഞ്ജുവിന് സ്വന്തമായി. ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ താരം നേടിയ ഹാട്രിക് സ്കോറുകൾ ചരിത്രതാളുകളിൽ ഇടംപിടിച്ചു:

  • 97 (vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്):* ഇന്ത്യയെ സെമിയിലെത്തിച്ച പോരാട്ടം.
  • 89 (vs ഇംഗ്ലണ്ട്): സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്ത പ്രകടനം.
  • 89 (vs ന്യൂസിലൻഡ്): ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഇന്നിങ്‌സ്.

അഹമ്മദാബാദിലെ കിരീടധാരണം

2023 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ടീമിൽ നിന്ന് തഴയപ്പെട്ടപ്പോൾ സഞ്ജു അനുഭവിച്ച നിരാശയ്ക്ക് അതേ മൈതാനത്ത് വെച്ച് തന്നെ കാലം മറുപടി നൽകി. ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം ടി20 ലോകകിരീട നേട്ടത്തിൽ സിംഹഭാഗവും സഞ്ജുവിന്‍റെ ബാറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു. 86,000-ത്തിലധികം വരുന്ന കാണികൾ "സഞ്ജു... സഞ്ജു..." എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പുതിയൊരു സുൽത്താന്‍റെ ഉദയമായിരുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിനെ 96 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ ലോകകിരീടം നിലനിർത്തുമ്പോൾ സഞ്ജു സാംസൺ എന്ന പേര് ആഗോള ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ നെറുകയിൽ കുറിക്കപ്പെട്ടു.

