ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ അവന് പകരക്കാരനായി മറ്റൊരാളില്ല, കൂടുതല്‍ അവസരം കൊടുത്താല്‍ മറ്റുളളവരും കയറിവരും; സഞ്ജു

ഇന്ത്യന് ടീമില് അവന് പകരക്കാരനായി മറ്റൊരാളില്ല, കൂടുതല് അവസരം കൊടുത്താല് മറ്റുളളവരും കയറിവരും; സഞ്ജു
നാലാം ടി20യില് ഇന്ത്യയുടെ തോല്വിക്ക് കാരണം ബോളര്മാരാണെന്ന വിമര്ശനം വന്നിരുന്നു. എന്നാല് ടീമംഗങ്ങളെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ എല്ലാവരെയും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജു വാര്ത്താസമ്മളനത്തില് സംസാരിച്ചത്.
Published : October 15, 2026 at 4:18 PM IST
ഇന്ത്യ- വിന്ഡീസ് ടി20 പരമ്പരയില് ഇരുടീമുകളും 2-2 എന്ന നിലയില് തുല്യത പാലിച്ചതോടെ അവസാന മത്സരത്തിനായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. നാലാം ടി20യില് 24 റണ്സിന്റെ വിജയമാണ് ഇന്ത്യക്കതിരെ വിന്ഡീസ് നേടിയത്. മത്സരത്തില് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വക മിന്നല് തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ഓപ്പണിങ്ങില് 23 പന്തുകളില് നിന്ന് 56 റണ്സ് നേടി സഞ്ജു ഇന്ത്യയുടെ സ്കോറിന് വേഗത കൂട്ടി. പിന്നീട് അഭിഷേകും തിലകും നിതീഷും നന്നായി കളിച്ചെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയത്തില് എത്തിക്കാനായില്ല. മത്സരത്തില് ബോളര്മാര് കാര്യമായി റണ് വഴങ്ങിയതും ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായി മാറി.
അതേസമയം മത്സരശേഷമുളള വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ഇന്ത്യന് ബോളര്മാരെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജു സംസാരിച്ചത്. പരമ്പരയുടെ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ കുറിച്ച് മനസുതുറന്നുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജു തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യന് ടീമില് ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് പകരക്കാരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വണ്സ് ഇന് എ ജെനറേഷണല് ബോളറാണെന്നും ബുംറ ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നതില് ഞങ്ങള് ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്നും സഞ്ജു പറയുന്നു.
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"പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനിയും മികച്ച കഴിവുളള ബോളര്മാര് കയറിവരുന്നുണ്ട്. അതില് അര്ഷ്ദീപ് സിങ് ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളില് പ്രിന്സ് യാദവ് നടത്തിയ പ്രകടനവും മികച്ചതാണ്. നമുക്ക് മികച്ച ഒരുപാട് താരങ്ങളുണ്ട്. അവര്ക്കെല്ലാം കൂടുതല് അവസരങ്ങള് നല്കുകയാണെങ്കില് ഇപ്പോഴത്തേതിനേക്കാളും മികച്ചവരായി അവര് മാറും", സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ അര്ഷ്ദീപ് സിങിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അതേസമയം അവസാന മത്സരത്തില് പരിക്ക് ഭേദമായി അര്ഷ്ദീപ് സിങ് തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു. ഏകദിന പരമ്പരയിലും ഇപ്പോള് ടി20 സീരീസിലും തിളങ്ങിനില്ക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ക്യാപ്റ്റന് ഷായ് ഹോപ്പിനെ പ്രശംസിക്കാനും സഞ്ജു മറന്നില്ല.
"ഹോപ്പ് വളരെ നന്നായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നാം മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് ഷോട്ടുകൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ റിസ്കുകള് അധികം എടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ബോളര്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഓരോ കളിയിലും അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന കാര്യത്തില് ഞങ്ങള് പൂര്ണമായും ജാഗ്രത പുലര്ത്തുന്നുണ്ട്, സഞ്ജു വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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