ലഖ്‌നൗ ക്യാമ്പിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ? തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ സഞ്ജീവ് ഗോയങ്കയും ഋഷഭ് പന്തും നേർക്കുനേർ!

ഡൽഹിയോട് തോറ്റതിന് പിന്നാലെ ലഖ്‌നൗ ക്യാമ്പിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ.

Sanjiv Goenka (L) and Rishabh Pant
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 3:20 PM IST

ഹെെദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനോടേറ്റ ആറ് വിക്കറ്റ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ് ക്യാമ്പിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പുകയുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ടീം ഉടമ സഞ്ജീവ് ഗോയങ്ക, നായകൻ ഋഷഭ് പന്ത്, ഹെഡ് കോച്ച് ജസ്റ്റിൻ ലാംഗർ എന്നിവർ മൈതാനത്ത് വെച്ച് അതീവ ഗൗരവകരമായ ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ചർച്ചയാകുന്നത്.

മത്സരം അവസാനിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഉടമ സഞ്ജീവ് ഗോയങ്ക മൈതാനത്തെത്തി പന്തിനോടും ലാംഗറോടും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. പന്ത് വളരെ ആവേശത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് വീഡിയോകളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇതിനിടെ കോച്ച് ജസ്റ്റിൻ ലാംഗറും ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടു. 2024 സീസണിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനോടേറ്റ കനത്ത തോൽവിക്ക് ശേഷം അന്നത്തെ നായകൻ കെ.എൽ. രാഹുലിനെ പരസ്യമായി ശകാരിച്ച ഗോയങ്കയുടെ നടപടി വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം പന്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരാധകർ.

ബാറ്റിംഗിലെ തകർച്ചയും പന്തിന്‍റെ പ്രതികരണവും

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ലഖ്‌നൗവിന് നിശ്ചിത ഓവറിൽ വെറും 141 റൺസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ബാറ്റിംഗ് നിര തീർത്തും പരാജയപ്പെട്ട മത്സരത്തിൽ 142 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഡൽഹി രണ്ട് ഓവറിലധികം ബാക്കി നിൽക്കെ വിജയം കണ്ടു. സമീർ റിസ്‌വിയും ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്‌സും ചേർന്നാണ് ഡൽഹിയെ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ടീമിന്‍റെ പ്രകടനത്തിൽ ഋഷഭ് പന്ത് അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'വെറും 140 റൺസ് മാത്രം സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അമിതമായി പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഡൽഹി സ്വാഭാവികമായ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചാൽ അവർക്ക് ജയം ഉറപ്പായിരുന്നു. പവർപ്ലേയിൽ കുറച്ച് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി വീഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാമായിരുന്നു," പന്ത് പറഞ്ഞു. റൺസ് കുറവായതിനാൽ ബാറ്റർമാരെക്കൊണ്ട് പന്തെറിയിക്കുക തുടങ്ങിയ അസാധാരണമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ താൻ നിർബന്ധിതനായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലഖ്‌നൗവിന്‍റെ പേസ് ബൗളിംഗ് പട തുടക്കത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ഷമി എറിഞ്ഞ ഇൻസ്വിംഗറിൽ കെ.എൽ. രാഹുൽ (0) റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായി. മോഹ്‌സിൻ ഖാന്‍റെ പന്തിൽ നിതീഷ് റാണയും കുഴങ്ങി. ലഖ്‌നൗവിന് വേണ്ടി പ്രിൻസ് യാദവ് നടത്തിയ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പാതും നിസ്സങ്ക നൽകിയ ടോപ് എഡ്‌ഡ് ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ പന്ത് ബൗണ്ടറി ഫെൻസിലിടിച്ച് വീണിരുന്നു. പിന്നാലെ അക്‌സര്‍ പട്ടേലിനെ മനോഹരമായ ഒരു പന്തിലൂടെ പ്രിൻസ് ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി.

സ്വന്തം പുറത്താകലിനെക്കുറിച്ച് പന്ത്

മത്സരത്തിലെ തന്‍റെ പുറത്താകലിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അത് മറന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പന്ത് മറുപടി നൽകി. "അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ പിന്നോട്ടടിക്കുകയേ ഉള്ളൂ," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

