സഞ്ജുവിന്റെ സ്ഥാനം അപകടത്തിൽ? വൈഭവ് സൂര്യവംശി കടുത്ത ഭീഷണിയെന്ന് മഞ്ജരേക്കർ!
ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്തിനായി കടുത്ത പോരാട്ടം; അഭിഷേകിനും സഞ്ജുവിനും ഭീഷണിയായി വൈഭവ് സൂര്യവംശി.
Published : June 27, 2026 at 4:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ, ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ സഞ്ജു സാംസണ് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി മുൻ ഇന്ത്യന് താരം സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ രംഗത്ത്. വൈഭവ് സൂര്യവംശി സഞ്ജുവിന്റേയും അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സഞ്ജുവിന്, കടുത്ത ഭീഷണിയായി തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ടെന്ന് മഞ്ജരേക്കർ വ്യക്തമാക്കി. ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ അയർലൻഡിനോട് ഒരു മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്.
മാറ്റമില്ലാത്ത ഓപ്പണിങ് സഖ്യം; തകർന്നടിഞ്ഞ് ബാറ്റിങ് നിര
മത്സരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ സൂര്യവംശിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം ആരാധകരും വിദഗ്ധരും പ്രവചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പുതുതായി നിയമിതനായ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും മാനേജ്മെന്റും ലോകകപ്പ് നേടിയ സഞ്ജു-അഭിഷേക് സഖ്യത്തെ നിലനിർത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. വിജയക്കൂട്ടുകെട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സൂര്യവംശിയുടെ സമയം വൈകാതെ വരുമെന്നും ശ്രേയസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ 183 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 148 റൺസിന് തകർന്നടിഞ്ഞതോടെ ഈ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.
ഇടങ്കയ്യൻ ബൗളിംഗിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും സഞ്ജു
മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം ഓവറിൽ തന്നെ ഇടങ്കയ്യൻ പേസർ ജയ് മൂന്ദ്രയുടെ പന്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ (5) പുറത്തായി. ഒരു ഫോറടിച്ച് തുടങ്ങിയെങ്കിലും, ഇടങ്കയ്യൻ ബൗളർമാരുടെ ആംഗിളിന് മുന്നിൽ വീഴുന്ന പതിവ് സാങ്കേതിക പിഴവ് സഞ്ജുവിന് വീണ്ടും വിനയായി. അഭിഷേക് ശർമ്മ 19 പന്തിൽ 50 റൺസെടുത്ത് മിന്നിയെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് (3), വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ്മ (19) എന്നിവരടങ്ങിയ മധ്യനിര പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടു.
മഞ്ജരേക്കറുടെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ്
'സഞ്ജു സാംസൺ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം വൈഭവ് സൂര്യവംശി സഞ്ജുവിന്റേയും അഭിഷേകിന്റേയും തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ടെന്ന് മത്സരശേഷമുള്ള വിശകലനത്തിൽ സോണി സ്പോർട്സിനോട് മഞ്ജരേക്കർ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിയിലും ഫൈനലിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ സഞ്ജുവിനും സ്ഥിരതയാർന്ന അഭിഷേകിനും മാനേജ്മെന്റ് ഇനിയും അവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ സൂര്യവംശി
അടുത്തിടെ ദംബുള്ളയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ എ - ശ്രീലങ്ക എ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര ഫൈനലിൽ വെറും 29 പന്തിൽ 94 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് സൂര്യവംശി അയർലൻഡിൽ എത്തിയത്. കൂടാതെ ഐപിഎൽ 2026-ൽ 776 റൺസും റെക്കോർഡ് 72 സിക്സറുകളുമായി 'ഓറഞ്ച് ക്യാപ്' സ്വന്തമാക്കിയ ചരിത്ര ഫോമിലാണ് ഈ 15 കാരൻ.
യുവതാരത്തെ സംരക്ഷിച്ച തീരുമാനം ശരിയോ?
ഫോമിലായിരുന്നിട്ടും സൂര്യവംശിയെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തിയ തീരുമാനത്തെ മഞ്ജരേക്കർ പിന്തുണച്ചു. ബെൽഫാസ്റ്റിലെ കഠിനമായ പിച്ച് ബാറ്റിംഗിന് അനുകൂലമായിരുന്നില്ലെന്നും വലിയ ബൗണ്ടറികൾ യുവതാരത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. ആദ്യ 6 ഓവറിൽ സൂര്യവംശിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കളി കടുക്കുമായിരുന്നു. മധ്യനിരയിൽ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിലും ടോപ് ഓർഡറിൽ നിലവിൽ സൂര്യവംശിക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
🚨 BIG UPDATE ON TEAM INDIA AGAINST SECOND T20I AGAINST IRELAND 🚨— Mufaddal Shailu (@Shailu_15Jul) June 27, 2026
- According to reports from sources, Vaibhav Suryavanshi is set to make his debut in the 2nd T20I against Ireland.
- Vaibhav Suryavanshi will open the innings alongside Abhishek Sharma.
- Sanju Samson is set to… pic.twitter.com/ySLavy04Qy
നാളെ (ജൂൺ 28) നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടി20യിൽ പരമ്പരയിൽ ഒപ്പമെത്താൻ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം ജൂലൈ 1 മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ 5 മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയും ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നുണ്ട്.
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