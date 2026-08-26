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‘കളിക്കാർ ഇത്തരം പെരുമാറ്റം ആവർത്തിച്ചേക്കാം’: ജയ്‌സ്വാൾ-ഫെർണാണ്ടോ തർക്കത്തില്‍ മഞ്ജരേക്കർ

ജയ്‌സ്വാൾ-ഫെർണാണ്ടോ തർക്കത്തിൽ ഐസിസി നടപടി പോരാ എന്ന് മഞ്ജരേക്കർ

MANJREKAR ON JAISWAL FERNANDO SANJAY MANJREKAR ICC CRITICISM JAISWAL FERNANDO COLOMBO TEST VAIBHAV SOORYAVANSHI CONTROVERSY
Manjrekar Criticises ICC Over Jaiswal-Fernando Fight (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 1:09 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കൊളംബോയിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ താരം യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളും ശ്രീലങ്കൻ പേസർ അസിത ഫെർണാണ്ടോയും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഐസിസി സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ വിമർശിച്ച് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് കളിക്കാരെ സമാനമായ പെരുമാറ്റം ആവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മൈതാനത്തെ മോശം പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ മുൻപും ശബ്‌ദമുയർത്തിയിട്ടുള്ള മഞ്ജരേക്കർ, ജയ്‌സ്വാളിന്‍റെ സംഭവത്തോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ യുവ ബാറ്റര്‍ വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഉൾപ്പെട്ട സമീപകാലത്തെ മറ്റൊരു വിവാദവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്‍റെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

"പ്രിയപ്പെട്ട @icc, @bcci... അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ എ ടീമിലെ വൈഭവ്, ഇപ്പോൾ ജയ്‌സ്വാളും... ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും അവരെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ, അത് ആവർത്തിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ശീലിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ കായികവിനോദത്തിന് നല്ലതല്ല, അതിലുപരി അവരുടെ സ്വന്തം ഭാവിക്കും ഇത് ദോഷം ചെയ്യും," മഞ്ജരേക്കർ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ പുറത്തായതിന് ശേഷമാണ് ജയ്‌സ്വാളും ഫെർണാണ്ടോയും തമ്മിൽ കടുത്ത വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്. തർക്കത്തിനിടെ ജയ്‌സ്വാളിന്‍റെ ഹെൽമറ്റ് ഫെർണാണ്ടോയുടെ നെറ്റിയിൽ തട്ടിയതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായത്. സംഭവത്തിൽ പങ്കാളികളായ ഇരു കളിക്കാർക്കും മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനം പിഴയും ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്‍റും ഐസിസി ശിക്ഷയായി ചുമത്തിയിരുന്നു. ഈ തർക്കത്തെച്ചൊല്ലി വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ ജയ്‌സ്വാൾ പിന്നീട് തന്‍റെ ഭാഗം വിശദീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യ എ ടീമിന്‍റെ ശ്രീലങ്ക എ ടീമിനെതിരായ മത്സരങ്ങൾക്കിടെ 15 കാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഉൾപ്പെട്ട വിവാദത്തിലേക്കും മഞ്ജരേക്കർ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചു. ഒരു മത്സരത്തിന് ശേഷം ശ്രീലങ്ക എ ടീം താരം വിഷൻ ഹലംബഗെയുമായി വൈഭവ് കായികപരമായ കൈയാങ്കളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് ഈ സംഭവത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച മഞ്ജരേക്കർ, താൻ ഇന്ത്യ എ ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം ശാരീരിക ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകാൻ വൈഭവിനെ തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിരുത്തുമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, ഹർഷ ഭോഗ്‌ലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ ഈ തർക്കത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ ജയ്‌സ്വാൾ തന്നെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി എത്തി. "അയാൾ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ദയവായി വിധി എഴുതരുത്. ആരെങ്കിലും പരിധി ലംഘിച്ചാൽ, ഈ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും പോരാടുമെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്," ജയ്‌സ്വാൾ കമന്‍റ് ബോക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

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TAGGED:

MANJREKAR ON JAISWAL FERNANDO
SANJAY MANJREKAR ICC CRITICISM
JAISWAL FERNANDO COLOMBO TEST
VAIBHAV SOORYAVANSHI CONTROVERSY
YASHASVI JAISWAL ASITHA FERNANDO

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