വാങ്കഡെയിൽ ചെന്നൈയുടെ 'സൂപ്പർ' വിജയം; സഞ്ജുവിനു സെഞ്ചുറി, നാലുവിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി അകില്
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്!
Published : April 24, 2026 at 8:36 AM IST
മുംബൈ: നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ അവരുടെ സ്വന്തം തട്ടകമായ വാങ്കഡെയിൽ നാണം കെടുത്തി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്. ഓപ്പണർ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ മിന്നും സെഞ്ചുറിയും (101*), അകില് ഹോസൈന്റെ മാരകമായ ബോളിംഗ് പ്രകടനവും (4/17) ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ 103 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയമാണ് ചെന്നൈ സ്വന്തമാക്കിയത്.
സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈയ്ക്ക് വേണ്ടി സഞ്ജു സാംസണും ക്യാപ്റ്റൻ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും ചേർന്ന് സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എറിഞ്ഞ രണ്ടാം ഓവറിൽ മൂന്ന് ഫോറും ഒരു സിക്സറുമടക്കം 19 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ സഞ്ജു തുടക്കം മുതലേ അപകടകാരിയായിരുന്നു. ഗെയ്ക്വാദ് (22) വേഗത്തിൽ പുറത്തായെങ്കിലും സഞ്ജു തന്റെ ആക്രമണം തുടർന്നു. വെറും 26 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ട സഞ്ജു, മുംബൈ ബൗളർമാരെ നിലംതൊടാൻ അനുവദിച്ചില്ല.
മധ്യനിരയിൽ സർഫറാസ് ഖാൻ (14), ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് (21), ജാമി ഓവർട്ടൺ (15) എന്നിവർ ചെറിയ സംഭാവനകൾ നൽകി മടങ്ങിയപ്പോഴും സഞ്ജു ഒരറ്റത്ത് ഉറച്ചുനിന്നു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറുകളിൽ കൂടുതൽ അപകടകാരിയായ സഞ്ജു, 54 പന്തിൽ തന്റെ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. 10 ഫോറുകളും 6 സിക്സറുകളുമടക്കം 101 റൺസുമായി സഞ്ജു പുറത്താകാതെ നിന്നപ്പോൾ ചെന്നൈ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 207/6 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തി.
Super Kings, Super Show 💛🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 23, 2026
Sanju Samson steals the spotlight with a commanding knock, powering #CSK to their biggest win in TATA IPL! #TATAIPL | #CSKvsMI [ #SanjuSamson, #AkealHosein , #MukeshChoudhary, #NoorAhmad, #Santner ] pic.twitter.com/wpVj0I7jlQ
തകർന്നടിഞ്ഞ് മുംബൈ ബാറ്റിംഗ് നിര
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് തുടക്കം മുതലേ പിഴച്ചു. അകില് ഹോസൈൻ എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ ഡാനിഷ് മലേവാർ സഞ്ജു സാംസണ് ക്യാച്ച് നൽകി പുറത്തായി. പിന്നാലെ വന്ന ഡി കോക്കിനെ (7) മുകേഷ് ചൗധരി ക്ലീൻ ബൗൾഡ് ചെയ്തതോടെ മുംബൈ സമ്മർദ്ദത്തിലായി. ഫോമിലുള്ള നമൻ ധീറിനെ ഹോസൈൻ മടക്കിയതോടെ മുംബൈ 29/3 എന്ന നിലയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി.
സൂര്യകുമാർ യാദവും (36) തിലക് വർമ്മയും (37) ചേർന്ന് നാലാം വിക്കറ്റിൽ 73 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഹോസൈൻ വീണ്ടും വില്ലനായി. തിലക് വർമ്മയെ പുറത്താക്കി ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ച ഹോസൈൻ, മുംബൈയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെയും ഷെർഫെയ്ൻ റുഥർഫോർഡിനെയും പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കി നൂർ അഹമ്മദ് ചെന്നൈയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
അകില് ഹോസൈൻ തന്റെ നാലോവറിൽ വെറും 17 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുനൽകി 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി മത്സരത്തിലെ തകർപ്പൻ ബൗളറായി. ഈ സീസണിലെ സഞ്ജുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറിയാണിത്. ഇതോടെ ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികൾ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സഞ്ജു മുന്നിലെത്തി.
