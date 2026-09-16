"ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന 'ചേട്ടൻ' ക്ലാസ്", അഫ്ഗാനെ "പറപ്പിച്ച്" സഞ്ജു
സഞ്ജു സാംസൺ ഫോമില് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാകെ 'ചേട്ടൻ ഫോമിലാണ്' എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശംസകള് നിറയുകയാണ്
Published : September 16, 2026 at 10:25 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള രണ്ടാം ടി20യിൽ വെടിക്കെട്ട് അർധസെഞ്ചുറിയുമായി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ തിളങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റിൻ്റെ തകർപ്പൻ ജയം. ഈ വിജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-0ന്റെ അജയ്യമായ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. ഡൽഹി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ 159/8 എന്ന സ്കോറിലൊതുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഓൾറൗണ്ടർ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയായിരുന്നു ബോളിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്.
പവർപ്ലേയിലെ സഞ്ജു പൂരം!
160 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണറായി ക്രീസിലെത്തിയത് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം 'ചേട്ടൻ' സഞ്ജു സാംസണും അഭിഷേക് ശർമ്മയുമായിരുന്നു. ആദ്യ ഓവറുകളിൽ അല്പം കരുതലോടെ കളിച്ച സഞ്ജു പിന്നീട് അഫ്ഗാൻ ബോളിങ് നിരയെ നിഷ്കരുണം പ്രഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പവർപ്ലേയുടെ അവസാന മൂന്ന് ഓവറുകളിൽ സഞ്ജുവും അഭിഷേകും ചേർന്ന് അടിച്ചുകൂട്ടിയത് റൺമഴയായിരുന്നു.
വെറും 20 പന്തിൽ നിന്ന് സഞ്ജു സാംസൺ തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏഴാമത്തെ ടി20 അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. സിക്സറുകളും ബൗണ്ടറികളും കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ഗാലറിയെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ സഞ്ജു 22 പന്തിൽ 57 റൺസ് (7 ഫോറും 4 സിക്സറും) അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് പുറത്തായത്. സഞ്ജുവിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 259.09 ആയിരുന്നു! ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മയുമായി (19 പന്തിൽ 39 റൺസ്) ചേർന്ന് 88 റൺസിൻ്റെ വമ്പൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് സഞ്ജു പടുത്തുയർത്തിയത്.
അനായാസം ഈ വിജയം
തുടർന്ന് വന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ (11) പെട്ടെന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും, ഇഷാൻ കിഷനും (23 പന്തിൽ 38*) തിലക് വർമ്മയും (14 പന്തിൽ 15*) ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. 31 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഇന്ത്യ അനായാസ വിജയം കുറിച്ചത്. സഞ്ജു സാംസൺ ഫോമില് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാകെ 'ചേട്ടൻ ഫോമിലാണ്' എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശംസകള് നിറയുകയാണ്.
"ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന 'ചേട്ടൻ' ക്ലാസ്സ്!", കരിയറിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും മാറ്റിനിർത്തലുകളും നേരിട്ടിട്ടും, കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ 250+ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ വന്ന് കളി മാറ്റാൻ സഞ്ജുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂവെന്ന് ഒരു ആരാധകൻ സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
"സഞ്ജു ഭായ് ക്രീസിൽ അഴിഞ്ഞാടുന്നത് നോൺ-സ്ട്രൈക്കിങ് എൻഡിലിരുന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു ആനന്ദമാണ്. പവർപ്ലേയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ആ പ്രഹരം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പൂർണമായും മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി," സഹതാരം ഇഷാൻ കിഷൻ പറഞ്ഞു.
സ്വന്തം കഴിവില് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് സഞ്ജു
തകര്പ്പൻ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങള് പങ്കുവച്ച് സഞ്ജു തന്നെ രംഗത്തെത്തി. ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരാജയങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നത് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലെന്ന് സഞ്ജു സാംസൺ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും, ചുറ്റുമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിലല്ല, മറിച്ച് സ്വന്തം കളിയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് അനുഭവം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
'ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയിൽ പരാജയങ്ങളെ നേരിടുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ അവിടെയാണ് എൻ്റെ പരിചയസമ്പത്ത് തുണയ്ക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളെ അവഗണിക്കാനും, ആത്മവിശ്വാസം നിലനിർത്താനും, ക്രീസിലിറങ്ങി ഉയർന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താനും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടാൽ വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വളർന്നുവരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ക്രീസിലിറങ്ങി ടീമിനായി പരമാവധി റൺസ് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു,' മത്സരത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സഞ്ജു മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം ശൈലിയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു പരിധി വരെ പരാജയസാധ്യത കൂടെവരുമെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. 'വളരെ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഈ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ (ടി20) സ്വഭാവമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട്-മൂന്ന് വർഷമായി നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി കൂടിയാണിത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരാണ്, നമുക്ക് വളരെ വിജയകരമായ ഒരു ശൈലിയും സമീപനവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി പിന്തുടരുന്ന അതേ ശൈലി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. പന്തിനെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് പവർപ്ലേയിൽ പരമാവധി റൺസ് കണ്ടെത്താനാണ് നോക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് നന്നായി വിജയിക്കും, ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടും,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'എൻ്റെ പ്രക്രിയയിലും തയ്യാറെടുപ്പിലും പരിശീലനത്തിലും കഠിനാധ്വാനത്തിലും സ്ഥിരത പുലർത്താനാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഈ ഫോർമാറ്റിൽ മത്സരഫലത്തിലെ സ്ഥിരത നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല,' താരം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗ ബാറ്റിങ് ശൈലിയിൽ റൺസ് നേടുന്നതിലെ സ്ഥിരത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
'മത്സരഫലത്തിൽ എനിക്ക് സ്ഥിരത വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, 200 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പന്തിലും ഫോറോ സിക്സോ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. ആ സമയത്ത് സ്വന്തം റൺസിനെക്കുറിച്ചോ സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിരത ഉണ്ടാകേണ്ടത്, അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് നേരിടുക. അതിനെയാണ് ഭയമില്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്,' സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ മുൻനിരയിലെ സ്ഥാനങ്ങൾക്കായുള്ള മത്സരത്തെക്കുറിച്ചും സഞ്ജു മനസ്സ് തുറന്നു. പുറത്തുള്ളവർ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല ടീമിനുള്ളിലെ താരങ്ങൾ പരസ്പരം കാണുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'പുറംലോകത്തിന് അവർ പരസ്പരം എതിരാളികളായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ടീമാണ്. ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കളി ജയിക്കണം, അതിനുശേഷമേ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ.' എല്ലാവരും മികച്ച ഫോമിലുള്ളതും എന്നാൽ അവസരങ്ങൾ പരിമിതവുമായ ഒരു സ്ക്വാഡിൽ ഇത്തരം ഒരു മനോഭാവം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പരമാവധി പോസിറ്റീവായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആര് കളിച്ചാലും അവർ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തിനായി നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം. 'അയ്യോ, എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല, അവന് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു?' എന്ന രീതിയിൽ നിരാശപ്പെടാനോ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി വെച്ചുപുലർത്താനോ പാടില്ല. അത്തരം മനോഭാവങ്ങൾ ഇവിടെ വിജയിക്കില്ല.'
ടീമിൽ കഠിനമായ സെലക്ഷൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കളിക്കാരുമായി കൃത്യമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ (മാനേജ്മെൻ്റ്) സാംസണ് അഭിനന്ദിച്ചു. തന്നെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സഞ്ജു, ടീം മാനേജ്മെൻ്റ് മികച്ച ഫോമിലുള്ള മറ്റൊരു യുവതാരത്തെ പിന്തുണക്കുന്നത് അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് തനിക്ക് മനസിലായെന്നും പറഞ്ഞു.
'കഠിനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എളുപ്പമല്ല. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. എന്നാൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിൽ, ടീമിന് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനാണ്.' താരം പ്രതികരിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും, പുറത്തുനിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിനർത്ഥം തനിക്ക് വേദനിക്കാറില്ല എന്നല്ലെന്നും സഞ്ജു സമ്മതിച്ചു. വിമർശനങ്ങൾ തനിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തിരികെ വരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. എനിക്ക് വികാരങ്ങളില്ലെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഒരു യന്ത്രമോ റോബോട്ടോ അല്ല. അത് തീർച്ചയായും നമ്മളെ ബാധിക്കും, നമ്മൾ അല്പം അസ്വസ്ഥരാകും. എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ആരാണെന്നും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും സ്വയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
5️⃣7️⃣ runs— BCCI (@BCCI) September 15, 2026
2️⃣2️⃣ deliveries
7️⃣ fours
4️⃣ sixes
What a fabulous knock that was from Sanju Samson! 🚀
Updates ▶️ https://t.co/96e4nhbYLf#TeamIndia | #AFGvIND pic.twitter.com/PyZuoWpYiU
ആത്യന്തികമായി, ആ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഭയമില്ലാത്ത ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ തന്നെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ബാധിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം.
ഞാൻ ആ വിമർശനങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പത്ത് വട്ടമെങ്കിലും ചിന്തിക്കും, 'ദൈവമേ, ഞാൻ ഔട്ടായാൽ ഇത് വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നമാകുമല്ലോ!' എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, സാരമില്ല, അത് പോട്ടെ.
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഏതുതരം കളിക്കാരനാണെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുക, ടീമിന് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കളി പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നതാണെന്നും താരം പങ്കുവച്ചു.
സഞ്ജുവിനെ പുകഴ്ത്തി ഗവാസ്കര്
ബാറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സഞ്ജുവിന് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് സ്ഥിരത മാത്രമാണെന്ന് സുനില് ഗവാസ്കർ പറഞ്ഞു. ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ സഞ്ജു ഇതേ സമീപനം തുടരുകയാണെങ്കിൽ, സ്ഥിരത കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ലെന്നും ഒരുപാട് റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടുമെന്നും ഗവാസ്കര് വിലയിരുത്തി.
'ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സ്ഥിരതയാണ്. ഒരു 20 ഓവർ മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണർമാർക്കാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ, അവർക്കാണ് റൺസ് നേടാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച അവസരങ്ങളുള്ളത്. ചില സമയങ്ങളിൽ, ഇന്നത്തെപ്പോലെ, അദ്ദേഹം ആദ്യം ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു, അതിനുശേഷമാണ് പന്തുകൾ അടിച്ചുപറത്താൻ തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം ഇത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. എല്ലാ തവണയും അദ്ദേഹത്തിന് 50-ഉം 60-ഉം റൺസ് വീതം നേടാനാകും,' ഗവാസ്കർ പറഞ്ഞു.
ക്രീസിലെത്തിയ ആദ്യ പന്ത് മുതൽ തന്നെ പന്ത് ഗാലറിക്ക് പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് സഞ്ജുവിന് റൺസ് നേടുന്നതിൽ പരാജയം സംഭവിക്കാറുള്ളതെന്നും ഗവാസ്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. '190-ഓ 200-ഓ റൺസ് പിന്തുടരുമ്പോൾ ആദ്യ പന്തുമുതൽ തന്നെ തകർത്തടിക്കേണ്ടി വരും, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റ് വഴികളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ സഞ്ജു ഒരു അസാമാന്യ കളിക്കാരനാണ് ,' ഗവാസ്കർ പ്രശംസിച്ചു.
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