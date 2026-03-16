'ആദ്യ പന്ത് തന്നെ അടിച്ചു പറത്തും!' രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ ഞെട്ടിച്ച വൈഭവിന്‍റെ വാക്കുകൾ വിവരിച്ച് സഞ്ജു

ഐപിഎൽ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ ആ ചിരി നിമിഷം, സഞ്ജു സാംസൺ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.

SANJU SAMSON (IANS)
Published : March 16, 2026 at 1:35 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎൽ അരങ്ങേറ്റത്തിന് മുന്നോടിയായി യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡും തമ്മിൽ നടന്ന രസകരമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്‌ചയെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ. ബിസിസിഐയുടെ വാർഷിക പുരസ്‌കാര ചടങ്ങിലാണ് സഞ്ജു ഈ തമാശ പങ്കുവെച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത 14 വയസ്സുകാരൻ വൈഭവിനെ കുറിച്ചാണ് സഞ്ജു സംസാരിച്ചത്. അരങ്ങേറ്റത്തിന് മുൻപ് വൈഭവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ആ സംഭാഷണം നടന്നത്.

സഞ്ജുവിന്‍റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ

'ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു. രാഹുൽ സർ വൈഭവിനെ മുറിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, 'സഞ്ജു, നമുക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കണം. അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.' അങ്ങനെ രാഹുൽ സർ അവനോട് ചോദിച്ചു, 'വൈഭവ്, എന്താണ് പ്ലാൻ?' 'പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സർ, ഞാൻ പോയി കളിക്കും' എന്നായിരുന്നു അവന്‍റെ മറുപടി.

കളിയിലെ തന്ത്രം എന്താണെന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ, 'ആദ്യത്തെ പന്ത് തന്നെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അടിച്ചു പറത്തും' എന്ന് അവൻ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ഏതോ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുകയാണോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്."

സഞ്ജുവിന്‍റെ ഈ വിവരണം കേട്ട് സാധാരണ ഗൗരവക്കാരനായ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് അടക്കം ഹാളിലുണ്ടായിരുന്നവർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 206.56 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 252 റൺസ് വൈഭവ് നേടിയിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ വെറും 38 പന്തിൽ 101 റൺസ് നേടിയ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കേവലം 35 പന്തിലാണ് താരം സെഞ്ചുറി തികച്ചത്.

ബിസിസിഐ അവാർഡ് നിശ

ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികളുടെയും ഐസിസി ചെയർമാൻ ജയ് ഷായുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞായറാഴ്‌ച രാത്രിയായിരുന്നു പുരസ്‌കാര ചടങ്ങ്. അണ്ടർ-19 പുരുഷ-വനിതാ ലോകകപ്പുകൾ, ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി, വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ്, ടി20 ലോകകപ്പ് എന്നിവ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീം അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

മുൻ താരം രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, 1983 ലോകകപ്പ് ജേതാവ് റോജർ ബിന്നി, മുൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്യാപ്റ്റൻ മിതാലി രാജ് എന്നിവരെ സി.കെ. നായിഡു ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്‍റ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു.

