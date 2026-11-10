ഹാട്രിക് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്കുള്ള ഹോക്കി സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
വനിതാ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഹോക്കി: സലീമ ടെറ്റെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കും, സവിതാ പുനിയയ്ക്ക് വിശ്രമം.
Published : November 10, 2026 at 3:37 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: വനിതാ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്കുള്ള ടീമിനെ ഹോക്കി ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മിഡ്ഫീൽഡർ സലീമ ടെറ്റെയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചരിത്ര സ്വർണം നേടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീം പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യാന്തര ടൂർണമെന്റാണിത്. നവംബർ 19 മുതൽ 28 വരെ ഭോപ്പാലിലെ നാഥു ബർഖേഡയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഫൈനലിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് തടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തങ്കത്തിളക്കവും 2028 ലോസ് ഏഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള യോഗ്യതയും നേടിത്തന്ന വെറ്ററൻ ഗോൾകീപ്പർ സവിതാ പുനിയ ഇത്തവണ ടീമിലില്ല. സവിതയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതോടെ ബൻസാരി സോളങ്കി, ബിചു ദേവി ഖാരിബം എന്നിവർക്കാണ് ഗോൾകീപ്പിങ് ചുമതല.
2016, 2023, 2024 വർഷങ്ങളിൽ കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ്. ഇത്തവണ സ്വന്തം മണ്ണിൽ കിരീട ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയെക്കൂടാതെ ചൈന, ജപ്പാൻ, മലേഷ്യ, തായ്ലൻഡ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ ആറ് ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്റില് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. റൗണ്ട് റോബിൻ ഫോർമാറ്റിൽ നടക്കുന്ന ലീഗ് ഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്ന ടീമുകൾ സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.
THE SQUAD IS READY FOR BHOPAL! 🇮🇳🔥 Presenting the Indian Team for Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 🏑💪🏆 “Some players will be playing in different positions than they normally do, so that we can see how they perform in a different role.” - Chief Coach, Sjoerd Marijne 📺 Watch LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 📍 Bhopal | November 19–28, 2026 #HockeyIndia #IndiaKaGame #WomensAsianChampionsTrophy2026 #WACT2026— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 10, 2026
മറ്റു കളിക്കാർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള വലിയ അവസരമാണിതെന്ന് ചീഫ് കോച്ച് ശ്യോർദ് മരീനെ പറഞ്ഞു. ചില താരങ്ങളെ സാധാരണ കളിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നല്ലാതെ പുതിയ റോളുകളിൽ പരീക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ചരിത്ര വിജയത്തിന്റെ ആവേശം നിലനിർത്താൻ ഈ ടൂർണമെന്റ് സഹായിക്കുമെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ദിലീപ് ടിർക്കിയും സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഭോലാ നാഥ് സിംഗും ആശംസിച്ചു.
ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ നവംബർ 19-ന് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മലേഷ്യക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. തുടർന്ന് നവംബർ 21-ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയെയും, 22-ന് തായ്ലൻഡിനെയും, 24-ന് ചൈനയെയും, 25-ന് ജപ്പാനെയും ഇന്ത്യ നേരിടും. നവംബർ 27-നാണ് സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾ. ഫൈനലും ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലും നവംബർ 28-ന് നടക്കും.
ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡ്:
- ഗോൾകീപ്പർമാർ: ബൻസാരി സോളങ്കി, ബിചു ദേവി ഖാരിബം.
- ഡിഫൻഡർമാർ: നിക്കി പ്രധാൻ, ജ്യോതി, ജ്യോതി സിംഗ്, സുശീല ചാനു ലാൽതന്ത്ലുവാംഗി, പൂജ സാഹൂ.
- മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: സലീമ ടെറ്റെ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഋതുജ ദാദാസോ പിസാൽ, സുനേലിത ടോപ്പോ, നേഹ, സാക്ഷി റാണ, ബൽജീത് കൗർ, ഇഷിക.
- ഫോർവേഡുകൾ: നവ്നീത് കൗർ, ദീപിക, ബ്യൂട്ടി ഡുങ്ഡുങ്, ലാൽറെംസിയാമി, മുംതാസ് ഖാൻ.
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