സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ പാക് ടി20 നായകൻ; സൽമാൻ അലി ആഘയെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി
പാക് ക്രിക്കറ്റിൽ വീണ്ടും മിന്നൽ അഴിച്ചുപണി: ഫർഹാന് നായകത്വം; ആഘ പുറത്തേക്ക്; ബാബറിനും ഷഹീനും ടി20യിൽ വിശ്രമം.
Published : October 6, 2026 at 2:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിലെ അഴിച്ചുപണികളും മിന്നൽ മാറ്റങ്ങളും തുടരുന്നു. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ വൈറ്റ് ബോൾ പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാഹിബ്സാദ ഫർഹാനെ പുതിയ ടി20 ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചു. മോശം ഫോമിലായിരുന്ന സൽമാൻ അലി ആഘയെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുക മാത്രമല്ല, ലങ്കൻ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴുവാക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, പ്രമുഖ താരങ്ങളായ ബാബർ അസം, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, ഹാരിസ് റൗഫ് എന്നിവരെ ടി20 ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ശ്രീലങ്കയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഏകദിന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഇവർ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
A new T20I captain for Pakistan as Sahibzada Farhan takes the reins in the series against Sri Lanka 👊 Read more 👉 https://t.co/Z1NslUklBT https://t.co/gugMqVTLhI— ICC (@ICC) October 6, 2026
ഫർഹാൻ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക്
ഈ വർഷം നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ 383 റൺസ് നേടി പാകിസ്ഥാന്റെ ടോപ്പ് സ്കോററായ താരമാണ് സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ. അടുത്തിടെ നടന്ന 2026 ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പാകിസ്ഥാൻ ടീമിനെ വെള്ളിമെഡലിലേക്ക് നയിച്ചതും ഈ വലംകയ്യൻ ഓപ്പണറായിരുന്നു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൾ സമദ്, സൈം അയൂബ്, ഹസൻ നവാസ്, അറഫാത്ത് മിൻഹാസ്, മാസ് സദാഖത്ത്, അബ്രാർ അഹമ്മദ്, സുഫിയാൻ മുഖീം, മുഹമ്മദ് സൽമാൻ മിർസ എന്നിവരെല്ലാം പുതിയ ടി20 ടീമിലും സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കരിയറിൽ 10 അർധസെഞ്ചുറികൾ ഉൾപ്പെടെ 1316 ടി20 റൺസ് ഫർഹാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ടി20 ടീമിന്റെ നായകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിലും ഫർഹാനെ ഏകദിന ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.
ആഘയെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നിൽ?
സമീപകാല ടൂർണമെന്റുകളിലെ പാകിസ്ഥാന്റെ മോശം പ്രകടനവും, 2028 ടി20 ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ടീമിന്റെ പുനഃസംഘടനയുമാണ് ആഘയെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാൻ കാരണം. ആഘയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് ഏഷ്യാ കപ്പിലും 2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിലും സെമി ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്താകേണ്ടി വന്നിരുന്നു. കൂടാതെ ബാറ്റിംഗിലും താരം കടുത്ത ഫോം ഔട്ടിലായിരുന്നു. ഏഷ്യാ കപ്പ് പോലെയുള്ള നിർണായക മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ 7 കളിയിൽ നിന്ന് വെറും 72 റൺസ് മാത്രമാണ് ആഘയ്ക്ക് നേടാനായത്.
🚨 Pakistan T20I squad vs Sri Lanka. 🚨 Sahibzada Farhan [C], Samad, Abrar, Arafat, Fakhar, Hasan Nawaz, Imran Randhawa, Nafay, Maaz, Naseem, Razaullah, Saim, Salman Mirza, Shadab, & Sufiyan. Pakistan ODI Squad - Tri-Series Shaheen Afridi [C], Abrar, Agha, Arafat, Babar, Faheem, Fakhar, Ghazi Ghori, Rauf, Hasan Nawaz, Naseem Shah, Razaullah, Saad Baig, Saim, Shadab & Sufiyan.— Sheri. (@CallMeSheri1_) October 5, 2026
നസീം ഷായും ഫഖർ സമാനും ഏകദിന ടീമിലേക്ക്
ഏകദേശം 11 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പേസർ നസീം ഷായും വെടിക്കെട്ട് ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റർ ഫഖർ സമാനും ഏകദിന ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. 2025 നവംബറിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയാണ് ഇരുവരും അവസാനമായി ഏകദിനം കളിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നടന്ന പിഎസ്എല്ലിനിടെ കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റ നസീം ഷാ, അതിനുശേഷം സിപിഎല്ലിൽ കളിച്ച് പരിക്കിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. 2025 ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഫഖർ സമാന് വയറിലെ പേശികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. തുടർന്നുണ്ടായ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമാണ് ഇത്രയും നാൾ താരം ടീമിന് പുറത്തിരുന്നത്.
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