മലയാളി കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ! ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ സഹലും സംഘവും ഇറങ്ങുന്നു; ആവേശപ്പോരാട്ടം കൊച്ചിയില്‍

കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര പോരാട്ടം. ഹോങ്കോങ്ങിനെ നേരിടാനുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡിനെ ഖാലിദ് ജമീൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Published : March 24, 2026 at 5:44 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: 2027ൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എഎഫ്‌സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫൈനൽ റൗണ്ട് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെ നേരിടാനുള്ള 23 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ടീമിൽ പ്രമുഖ മലയാളി താരങ്ങളായ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ്, ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, ബിജോയ് വർഗീസ് എന്നിവർ ഇടംപിടിച്ചു. മാർച്ച് 31ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് നിർണ്ണായകമായ പോരാട്ടം.

പരിശീലന ക്യാമ്പ് കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ചു

മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ടീമിന്‍റെ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ചൊവ്വാഴ്‌ച കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ചു. സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും മലയാളി താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 20 കളിക്കാരും ഇതിനോടകം തന്നെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 23നു നടന്ന ഐഎസ്എൽ മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദൻ സ്‌പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ്ബിനായി കളിച്ച പ്രതിരോധ താരം അൻവർ അലി, മിഡ്ഫീൽഡർ ജീക്സൺ സിംഗ് തൗനോജം, ഫോർവേഡ് എഡ്മണ്ട് ലാൽറിൻഡിക എന്നിവർ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ടീമിനൊപ്പം ചേരും.

ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ്

ഇന്ത്യ ഇതിനോടകം തന്നെ ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ടൂർണമെന്‍റുകൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരു മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പായാണ് പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീൽ ഈ മത്സരത്തെ കാണുന്നത്. യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകി ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു കരുത്തുറ്റ ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു ടീമിനെ ഒരുക്കിയെടുക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണിത്. നിലവിൽ മാലിദ്വീപിൽ നടക്കുന്ന സാഫ് അണ്ടർ-20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ-23 ത്രിരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്‍റിലും കളിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകൾ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്‍റ് കോച്ച് മഹേഷ് അണ്ടർ-20 ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് സീനിയർ ടീമിന്‍റെ ശൈലിയിലേക്ക് യുവതാരങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും," ഖാലിദ് ജമീൽ വ്യക്തമാക്കി.

2027 ഏഷ്യൻ കപ്പ്

സൗദി അറേബ്യ വേദിയാകുന്ന 19-ാമത് എഎഫ്‌സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് 2027 ജനുവരി 7 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 5 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. 24 ദേശീയ ടീമുകളാണ് ഈ ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡ്:

ഗോൾകീപ്പർമാർ: ആൽബിനോ ഗോമസ്, ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു, വിശാൽ കൈത്.

പ്രതിരോധം: അൻവർ അലി, സന്ദേഷ് ജിങ്കൻ, ആകാശ് മിശ്ര, രാഹുൽ ഭേക്കെ, റോഷൻ സിംഗ് നൗറെം, ബിജോയ് വർഗീസ്, നിഖിൽ പൂജാരി, അഭിഷേക് സിംഗ് തേക്ചം.

മധ്യനിര: സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ്, ജീക്സൺ സിംഗ് തൗനോജം, ലാലെങ്മാവിയ റാൽട്ടെ, ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഭട്ട്.

മുന്നേറ്റനിര: ലാലിയൻസുവാല ചാങ്‌തെ, ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കോ, മൻവീർ സിംഗ്, റഹീം അലി, ഫാറൂഖ് ചൗധരി, എഡ്മണ്ട് ലാൽറിൻഡിക, റയാൻ വില്യംസ്.

മത്സര വിവരങ്ങൾ:

  • മത്സരം: ഇന്ത്യ vs ഹോങ്കോങ്ങ്
  • തീയതി: മാർച്ച് 31, 2026
  • സമയം: രാത്രി 7:00
  • വേദി: ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയം, കൊച്ചി.

