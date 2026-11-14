സാഫ് സെമിയില് മലയാളി തിളക്കം; പി.വി വിഷ്ണുവിന്റെ ഗോളിൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ
സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ഭൂട്ടാനെ 2-1ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ
Published : November 14, 2026 at 6:39 PM IST
ധാക്ക: സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ ഭൂട്ടാനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. ശനിയാഴ്ച ധാക്കയിലെ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിലാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം.
ഇന്ത്യയ്ക്കായി പി.വി. വിഷ്ണു, ചിംഗ്ലെൻസന സിംഗ് എന്നിവർ വലകുലുക്കിയപ്പോൾ ഭൂട്ടാന്റെ ആശ്വാസഗോൾ കിൻസാങ് താഷി ടോബ്ഡന്റെ വകയായിരുന്നു.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച നൗഷാദ് മൂസയുടെ 'ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്' ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലീഡ് നേടി. ഖൈമിന്താങ് ലുങ്ഡിമിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ മലയാളി താരം പി.വി. വിഷ്ണുവാണ് ഇന്ത്യക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. മികച്ച പ്രകടനം തുടർന്ന ഇന്ത്യ അരമണിക്കൂറാകാറായപ്പോൾ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. ഭൂട്ടാൻ പ്രതിരോധനിരയ്ക്ക് ഒരു കോർണർ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ചിംഗ്ലെൻസന സിംഗ് പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
Final bound. 🇮🇳💙 The #BlueTigers beat Bhutan to reach the #SAFFChampionship2026 final. #INDBHU #IndianFootball https://t.co/tbwKJApEA3— Indian Football (@IndianFootball) November 14, 2026
ഭൂട്ടാന്റെ തിരിച്ചുവരവും വാർ പരിശോധനയും
ആദ്യ പകുതിയിൽ 2-0ന് മുന്നിട്ടുനിന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഭൂട്ടാൻ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. 48-ാം മിനിറ്റിൽ ചെഞ്ചോ ഗ്യെൽറ്റ്ഷെൻ നൽകിയ പാസിൽ നിന്നും ഹെഡറിലൂടെ ടോബ്ഡൻ ഭൂട്ടാനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി. ലൈൻസ്മാൻ ആദ്യം ഓഫ്സൈഡ് വിളിച്ചെങ്കിലും, പിന്നീട് വാർ (VAR) പരിശോധനയിലൂടെ ഗോൾ അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.
ബോക്സിനുള്ളിൽ നിമ വാങ്ഡിയുടെ കയ്യിൽ പന്ത് തട്ടിയതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ആ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സുഹൈൽ ഭട്ടിന്റെ ഷോട്ട് ക്രോസ്ബാറിൽ തട്ടി മടങ്ങി. ഭൂട്ടാന്റെ അവസാനവട്ട ശ്രമങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് 2-1ന്റെ വിജയവുമായി ഇന്ത്യ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചു.
ഫൈനൽ എതിരാളികളെ കാത്ത് ഇന്ത്യ
രണ്ടാം സെമി ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന പാകിസ്താന് - ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാകും ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ നേരിടുക.
സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ടീമായ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഒൻപത് തവണ കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ട് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ 2005 മുതലുള്ള എല്ലാ എഡിഷനുകളിലും ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറുവശത്ത്, പാകിസ്താന് ഇതുവരെ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് അവരുടെ മികച്ച നേട്ടം. 2003-ൽ കിരീടം നേടിയ ബംഗ്ലാദേശ് 2005-ൽ ഫൈനലിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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