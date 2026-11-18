88-ാം മിനിറ്റിലെ മാൻഡി മാജിക്; പാകിസ്ഥാന്റെ മോഹങ്ങൾ തകർത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാഫ് കിരീടം
സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: അവസാന മിനിറ്റിലെ മാൻഡിയുടെ ഗോളിൽ പാകിസ്ഥാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിരീടം.
Published : November 18, 2026 at 9:15 AM IST
ധാക്ക: സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാനെ 2-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഹാട്രിക് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ധാക്കയിലെ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സുഹൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട്, സന്ദീപ് മാൻഡി എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി വലകുലുക്കിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് പത്താം സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു.
മത്സരത്തിന്റെ നിശ്ചിത സമയം അവസാനിക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ 88-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിജയഗോൾ പിറന്നത്. അബ്ദുൾ റബീഹ് എടുത്ത കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് സന്ദീപ് മാൻഡി തൊടുത്ത ഹെഡർ നിലത്തുകുത്തി ഉയർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഗോൾകീപ്പർ യൂസഫ് ഭട്ടിനെയും മറികടന്ന് വലയുടെ മുകൾ മൂലയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ പകുതിയിൽ നൗഷാദ് മൂസയുടെ കീഴിലിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ നിര വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു. ആദ്യമായി സാഫ് ഫൈനലിൽ എത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ മികച്ച വേഗതയോടെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തെ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചു. ഗോൾകീപ്പർ അർഷ് അൻവർ ഷെയ്ഖിന്റെ മികച്ച സേവുകളാണ് തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (45+1) ആലംഗീർ ഗാസിയിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ മുന്നിലെത്തി. ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് ജുനൈദ് നൽകിയ പാസ് ഖൈമിൻതാങ് ലുങ്ഡിമിന്റെ ദേഹത്ത് തട്ടി ഗാസിയിലേക്ക് എത്തുകയും, താരം അത് മനോഹരമായി വലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയുമായിരുന്നു.
THE KINGS OF SOUTH ASIA, FOR THE 10TH TIME! 👑🇮🇳 The #BlueTigers have become the first nation to win three consecutive titles! 💙 #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/zlUQFOuq2E— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിൽ മംഗളൻതാങ് കിപ്ജെന് പകരം മക്കാർട്ടൺ നിക്സണെ കളത്തിലിറക്കിയത് ഇന്ത്യൻ നിരയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകി. 51-ാം മിനിറ്റിൽ നിക്സണിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് പി.വി വിഷ്ണു തൊടുത്ത ഷോട്ട് ഗോൾകീപ്പറുടെ കയ്യിലും പോസ്റ്റിലും തട്ടി മടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരാശയായി.
എന്നാൽ 59-ാം മിനിറ്റിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയ സംഭവമുണ്ടായി. ബ്രിസൺ ഫെർണാണ്ടസിനെ അപകടകരമായി ഫൗൾ ചെയ്ത പാകിസ്ഥാൻ താരം ജുനൈദ് ഷായ്ക്ക് വാർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം റഫറി ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കി. പാകിസ്ഥാൻ പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങിയതിന്റെ ആനുകൂല്യം ഇന്ത്യ തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ തന്നെ മുതലെടുത്തു. 60-ാം മിനിറ്റിൽ ലുങ്ഡിമിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്ന് സുഹൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമനില നൽകി.
സമനില ഗോളിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. 72-ാം മിനിറ്റിൽ മലയാളി താരങ്ങളായ പി.വി. വിഷ്ണുവിനും ബ്രിസൺ ഫെർണാണ്ടസിനും പകരം അബ്ദുൾ റബീഹും ഇർഫാൻ യാദ്വാദും കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂടി. മത്സരം അധികസമയത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് തോന്നിച്ച നിമിഷത്തിലാണ് റബീഹിന്റെ കോർണറിൽ നിന്ന് മാൻഡി ഇന്ത്യയുടെ വിജയഗോൾ നേടിയത്.
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