ETV Bharat / sports

സാഫ് കപ്പിൽ ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം ഉറപ്പായി; നവംബറിൽ തീ പാറും! മത്സരക്രമം ഇങ്ങനെ

സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ, എതിരാളികൾ പാകിസ്‌താനും മാലിദ്വീപും, നവംബറിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം

SAFF Championship 2026
Indian Football Team (AIFF)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വേദിയൊരുങ്ങുന്നു. 2026 സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ് ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്‌താനും മാലിദ്വീപുമാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് എതിരാളികൾ. ഭൂട്ടാനിലെ തിംഫുവിൽ നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിലാണ് ഗ്രൂപ്പുകളെ നിശ്ചയിച്ചത്. പത്താം തവണയും കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായ ഗ്രൂപ്പായാണിത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ 15-ാമത് പതിപ്പിന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയാണ് വേദിയാകുന്നത്. നവംബർ 4 മുതൽ 17 വരെയാണ് ടൂർണമെന്‍റ്. നവംബർ 5-ന് പാകിസ്‌താനെതിരെയുള്ള ആവേശപ്പോരാട്ടത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കിരീടസംരക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നവംബർ 11-ന് ഇന്ത്യ മാലിദ്വീപിനെ നേരിടും. ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒമ്പത് തവണ കിരീടം ചൂടിയ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ടീമാണ് ഇന്ത്യ.

ആതിഥേയരായ ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, ഭൂട്ടാൻ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയിലുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ 1-നകം നേപ്പാൾ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന് മേലുള്ള വിലക്ക് ഫിഫ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ നേപ്പാളും ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ കളിക്കും. വിലക്ക് നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ടീമുകൾക്ക് പകരം ആറ് ടീമുകളുമായി ടൂർണമെന്‍റ് മുന്നോട്ട് പോകും.

കിരീടത്തിലേക്കുള്ള വഴി

ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരാണ് സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുക. ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരെയും, ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരെയും സെമിയിൽ നേരിടും. നവംബർ 14-നാണ് സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ. കലാശപ്പോരാട്ടം നവംബർ 17-ന് നടക്കും.

ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് എതിരാളികൾക്കെതിരെയും ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച ചരിത്ര റെക്കോർഡാണുള്ളത്. പാകിസ്‌താനുമായി കളിച്ച 25 മത്സരങ്ങളിൽ 16 തവണയും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു. 7 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിലായപ്പോൾ 2 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത്. 2023-ലെ സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് പാകിസ്‌താനെ തകർത്തിരുന്നു. മാലിദ്വീപിനെതിരെ കളിച്ച 18 മത്സരങ്ങളിൽ 13 വിജയവും ഇന്ത്യക്കൊപ്പമാണ്.

1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021, 2023 വർഷങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യ സാഫ് കിരീടം നേടിയത്. ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ പതിപ്പിന്‍റെ ഫൈനലിൽ അതിഥി രാജ്യമായ കുവൈറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് ഒമ്പതാം കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2026: ഗ്രൂപ്പുകൾ

  • ഗ്രൂപ്പ് എ: ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ (ഫിഫ വിലക്ക് നീക്കിയാൽ മാത്രം)
  • ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഇന്ത്യ, മാലദ്വീപ്, പാകിസ്‌താന്‍

ഇന്ത്യയുടെ മത്സരക്രമം (വേദി: ധാക്ക)

  • നവംബർ 5: ഇന്ത്യ vs പാകിസ്‌താന്‍
  • നവംബർ 11: ഇന്ത്യ vs മാലിദ്വീപ്
  • നവംബർ 14: സെമിഫൈനലുകൾ
  • നവംബർ 17: ഫൈനൽ

Also Read: ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മെഡൽ പട്ടിക അട്ടിമറിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍! ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ ഇന്ന് സമാപന പോരാട്ടം

TAGGED:

SAFF CHAMPIONSHIP
SAFF CHAMPIONSHIP 2026 DRAW
സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
INDIA VS PAKISTAN SAFF CUP
INDIA VS PAKISTAN FOOTBALL 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.