അവസരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്ന മകന് അച്ഛന്‍റെ കൈയടി; സച്ചിന്‍റെ പോസ്റ്റ് വൈറൽ

മകന്‍റെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് പിന്നാലെ സച്ചിന്‍റെ ഹൃദയസ്‌പർശിയായ കുറിപ്പ്.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 4:08 PM IST

ലഖ്‌നൗ: ഐപിഎല്ലില്‍ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സിനു വേണ്ടി പാഡ് കെട്ടിയ മകൻ അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ കുറിച്ച ആശംസ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു. പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ലഖ്‌നൗ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, പന്തുകൊണ്ട് അർജുൻ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവെച്ചത്. 4 ഓവറിൽ 36 റൺസ് വഴങ്ങി പഞ്ചാബ് ഓപ്പണർ പ്രഭ്‌സിമ്രാൻ സിങ്ങിന്‍റെ വിക്കറ്റ് താരം സ്വന്തമാക്കി.

സീസണിലെ അവസാന മത്സരം വരെ ഒരവസരത്തിനായി ബെഞ്ചിലിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും, അർജുൻ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച കഠിനാധ്വാനത്തെയും പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തെയുമാണ് സച്ചിൻ തന്‍റെ എക്‌സ് കുറിപ്പിലൂടെ അഭിനന്ദിച്ചത്

'മിടുക്കൻ അർജുൻ! ഈ സീസണിലുടനീളം നീ നിന്നെത്തന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച രീതിയിൽ എനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. സ്വന്തം കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസം കൈവിടാതെ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌ത്, സീസണിലെ അവസാന മത്സരം വരെ ഒരവസരത്തിനായി നീ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ഒരുവന്‍റെ കഴിവിനെയെന്ന പോലെ അവന്‍റെ ക്ഷമയെയും പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്ന് നീ അത് രണ്ടും മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. എപ്പോഴും വിനയാന്വിതനായിരിക്കുക (Keep your feet on the ground), ക്രിക്കറ്റിനെ എന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ജീവനായി സ്നേഹിക്കുക. എപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ..."

പോരാട്ടവീര്യവുമായി അർജുൻ

ലഖ്‌നൗ പ്ലേഓഫ് റേസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പുറത്തായതോടെയാണ് സീസണിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിൽ അർജുന് ടീം മാനേജ്മെന്‍റ് ക്യാപ് നൽകിയത്. മത്സരത്തിൽ താരം നേരിട്ട 5 പന്തിൽ 5 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

എന്നാൽ ബൗളിങ്ങിലാണ് ഈ ഇടംകൈയ്യൻ പേസർ കൂടുതൽ തിളങ്ങിയത്. ടീമിലെ മറ്റ് ബൗളർമാരേക്കാൾ മികച്ച ഇക്കോണമി റേറ്റ് (9.00) കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അർജുനായി. തന്‍റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ പ്രഭ്‌സിമ്രാനെ പുറത്താക്കാൻ അർജുന് അവസരമൊരുങ്ങിയെങ്കിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്ത് ക്യാച്ച് കൈവിട്ടു. എന്നാൽ മൂന്നാം ഓവറിൽ തകർപ്പൻ 'ടോ-ക്രഷിങ്' യോർക്കറിലൂടെ താരത്തെ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുടുക്കി (LBW) അർജുൻ തന്‍റെ പ്രതികാരം വീട്ടി. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് വിട്ട് ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സില്‍ എത്തിയ ശേഷമുള്ള അർജുന്‍റെ ആദ്യ സീസണാണിത്. ലേലത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് താരം ലഖ്‌നൗവിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

