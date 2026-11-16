വില്യമിന്റെ പന്ത് നേരിട്ട് സച്ചിൻ, കെയ്റ്റിന് ബൗളിംഗ്; മുംബൈയിൽ 'രാജകീയ' ഗള്ളി ക്രിക്കറ്റ്!
വില്യം രാജകുമാരനും കെയ്റ്റ് രാജകുമാരിക്കുമൊപ്പം മുംബൈയിൽ 'ഗള്ളി ക്രിക്കറ്റ്' കളിച്ച് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ.
Published : November 16, 2026 at 3:16 PM IST
മുംബൈ: ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളായ വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ വില്യമിനും രാജകുമാരി കെയ്റ്റ് മിഡിൽടണുമൊപ്പം മുംബൈയിലെ തെരുവിൽ 'ഗള്ളി ക്രിക്കറ്റ്' കളിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുംബൈയിലെ ബല്ലാർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു കൗതുകകരമായ ഈ സൗഹൃദ മത്സരം അരങ്ങേറിയത്.
സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്കൂള് കുട്ടികളുടെ ആർപ്പുവിളികൾക്കിടയിൽ സച്ചിനും രാജദമ്പതികളും ബാറ്റും പന്തുമായി കളത്തിലിറങ്ങുകയായിരുന്നു. വില്യം രാജകുമാരന്റെ പന്തുകൾ നേരിട്ട സച്ചിൻ, പിന്നീട് കെയ്റ്റ് രാജകുമാരിക്കായി പന്തെറിയുകയും ചെയ്തു. മൂവരും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് തെരുവിലെ ഈ ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വദിച്ചത്. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾക്കും വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കൊപ്പം ബാറ്റ് ചെയ്യാനും പന്തെറിയാനും അവസരം ലഭിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്ക് മുൻപായി സമീപത്തെ കടയിൽ നിന്ന് മൺകപ്പിൽ (കുൽഹദ്) ചായ കുടിച്ചും ഇവർ സൗഹൃദം പങ്കിട്ടു.
So it begins… the Prince and Princess of Wales joined Sachin Tendulkar in Mumbai for a game of street cricket on their first engagement in India https://t.co/zTQEKUBPgR— Kate Mansey (@KateMansey) November 16, 2026
രാജദമ്പതികളുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം
ആറാമത് വാർഷിക എർത്ത്ഷോട്ട് പ്രൈസ് അവാർഡ് (Earthshot Prize Awards) ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനാണ് രാജദമ്പതികൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന അവാർഡ് ചടങ്ങിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തുന്ന ഇവർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. 2016 ഏപ്രിലിന് ശേഷം വില്യമും കെയ്റ്റും നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഔദ്യോഗിക ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീണ്ടും വരാന് സാധിച്ചതില് രാജ ദമ്പതികള് സന്തോഷം അറിയിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് കുറിപ്പ് പങ്കിട്ടിരുന്നു.
യുവതാരങ്ങൾക്ക് സച്ചിന്റെ ഉപദേശം
അടുത്തിടെ നടന്ന ഇന്ത്യൻ സ്ട്രീറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് (ISPL) 2026 ലേലത്തിലും സച്ചിൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പരിശീലന സമയത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഒരു സഹായിയായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും, എന്നാൽ കളിക്കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ അത് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ഒന്നാകാതെ സ്വന്തം സ്വാഭാവിക ശൈലിയിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം യുവതാരങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു.
മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്ററുടെ വിരമിക്കൽ ഓർമ്മകൾ
2013 നവംബർ 16-നായിരുന്നു സച്ചിൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കരിയറിൽ 664 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 100 സെഞ്ചുറികളും 164 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടെ 34,357 റൺസാണ് മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന തന്റെ അവസാന മത്സരത്തിൽ 74 റൺസ് നേടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിഹാസതുല്യമായ കരിയറിന് വിരാമമിട്ടത്.
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