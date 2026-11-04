നായകസ്ഥാനം നൽകാൻ ധൃതികൂട്ടേണ്ട, വൈഭവ് കൂടുതൽ റെഡ് ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കട്ടെ: സച്ചിൻ
വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നൽകിയത് നേരത്തെയായിപ്പോയെന്ന് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ
Published : November 4, 2026 at 11:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് നേതൃത്വപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് റെഡ് ബോൾ (ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്) ക്രിക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ പരിചയസമ്പത്ത് നേടാൻ സമയം നൽകണമെന്ന് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ. ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി സൂര്യവംശിയെ നിയമിച്ചത് വളരെ നേരത്തെയായിപ്പോയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റെഡ്ഡിറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'ആസ്ക് മി എനിതിങ്' സെഷനിൽ ആരാധകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സച്ചിൻ.
"ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ അവൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാകുന്നത് വളരെ നേരത്തെയായിപ്പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവൻ കൂടുതൽ റെഡ് ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കട്ടെ, ഓരോ അടിയായി മുന്നോട്ട് വെക്കട്ടെ!" സച്ചിൻ പറഞ്ഞു. ഇഷാൻ കിഷൻ നായകനായ ഈസ്റ്റ് സോൺ ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായാണ് ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഈ കൗമാരക്കാരനെ നിയമിച്ചിരുന്നത്. അഭിമന്യു ഈശ്വരൻ, മുഹമ്മദ് ഷമി, മുകേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ കളിക്കാർ ടീമിലുള്ളപ്പോഴാണ് ചുരുക്കം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം കളിച്ച സൂര്യവംശിയെ ഈ പദവി ഏൽപ്പിച്ചത്. ടൂർണമെന്റില് ഈസ്റ്റ് സോൺ കിരീടം നേടിയിരുന്നു. സെമിഫൈനലിൽ ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്കേറ്റപ്പോൾ സൂര്യവംശിയാണ് ടീമിനെ നയിച്ചതും. ചുരുങ്ങിയ ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയെങ്കിലും റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ഈ പതിനഞ്ചുകാരന് വളരാൻ സമയം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സച്ചിൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
Sachin Tendulkar issues caution over Vaibhav Sooryavanshi’s leadership role at 15 Sachin Tendulkar said: "I feel it's too early for him to become a vice-captain in the Duleep Trophy. We have to let him play more matches with the red ball and take one step at a time!" https://t.co/5Wa1PZroUo— Cricket Hub (@Anurag9793) November 3, 2026
തന്റെ കരിയറിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ അജിത് തെണ്ടുൽക്കർ നൽകിയ പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും സച്ചിൻ വാചാലനായി. "ഞാനും ജ്യേഷ്ഠൻ അജിതും ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ് പങ്കിട്ടത്. ഞാൻ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാച്ച് അപ്ഡേറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം ദീർഘദൂര യാത്രകൾ പോകുമായിരുന്നു. ആ സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ വഴിയായിരുന്നു അത്," സച്ചിൻ ഓർമ്മിച്ചു. 1984-ൽ സച്ചിനെ കോച്ച് രമാകാന്ത് അചരേക്കറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതും സച്ചിന്റെ കരിയറിന് അടിത്തറയിട്ടതും അജിത് ആയിരുന്നു.
പാൻ മസാല, ചൂതാട്ട പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് താൻ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം പരസ്യങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് "എന്റെ പിതാവിന് (രമേഷ് തെണ്ടുൽക്കർ) നൽകിയ വാക്ക്" എന്നായിരുന്നു സച്ചിന്റെ ലളിതവും ദൃഢവുമായ മറുപടി. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 100 സെഞ്ചുറികൾ തികച്ച ഏക താരമായ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ, 2013 നവംബറിലാണ് 24 വർഷം നീണ്ട ഐതിഹാസിക കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചത്.
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