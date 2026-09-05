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‘ഇവിടെ ആരോ പുകയ്ക്കുന്നുണ്ട്..’ യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ മത്സരത്തില്‍ കഞ്ചാവ് മണത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ട് സബലെങ്ക

യുഎസ് ഓപ്പൺ ഗാലറിയിലെ കഞ്ചാവ് മണം, കളി നിർത്തിവെച്ച് സബലെങ്ക, ഒടുവിൽ തകർപ്പൻ ജയം!

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Sabalenka interrupts US Open clash over marijuana odor from stands (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 1:02 PM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഗാലറിയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന കഞ്ചാവ് മണം കാരണം മത്സരം നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍ അരീന സബലെങ്ക. മൂന്നാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.

റഷ്യൻ താരം കാമില റാഖിമോവയ്ക്ക് എതിരായ മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ സെറ്റിലെ മൂന്നാം ഗെയിമിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. സബലെങ്ക 30-0 എന്ന സ്കോറിന് സർവ് ചെയ്യാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ കോർട്ടിന്‍റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഗാലറിയിൽ നിന്നും കഞ്ചാവിന്‍റെ കടുത്ത മണം ഉയരുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ താരം കളി നിർത്തിവെച്ച് അമ്പയറോട് പരാതിപ്പെട്ടു. ഗാലറിയിൽ ആരോ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സബലെങ്ക, മണം വളരെ അസഹനീയമാണെന്നും ദയവായി അധികൃതരോട് ഇതിൽ ഇടപെടാൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഉടൻ തന്നെ അമ്പയർ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ സഹായം തേടുകയും, മണം വന്ന ഭാഗത്ത് പരിശോധന നടത്താൻ യുഎസ് ഓപ്പൺ ജീവനക്കാരെ ഗാലറിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഈ വർഷത്തെ യുഎസ് ഓപ്പണിൽ കഞ്ചാവ് മണത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്ന ആദ്യ താരം സബലെങ്കയല്ല. ഇതിന് മുൻപ് താരം അഡ്രിയാൻ മന്നാരിനോയും ഗാലറിയിലെ കാണികളുടെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെയും കഞ്ചാവ് മണത്തിനെതിരെയും പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. പണം വാങ്ങി പ്രൊമോഷന് എത്തുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ സാന്നിധ്യം യുഎസ് ഓപ്പൺ ഗാലറികളിൽ വർധിച്ചതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അച്ചടക്കമില്ലായ്‌മയ്‌ക്ക് കാരണമെന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിച്ച് സബലെങ്ക നാലാം റൗണ്ടിൽ

മത്സരത്തിനിടയിൽ ഇത്തരം അപ്രതീക്ഷിത തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും, അതൊന്നും തന്‍റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച സബലെങ്ക റാഖിമോവയെ പരാജയപ്പെടുത്തി നാലാം റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടം കാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായ ബെലാറൂസ് താരം തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ സെറ്റിൽ പിഴവുകളില്ലാത്ത സർവീസുകളുമായി മുന്നേറിയ താരം വെറും 35 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.

എന്നാൽ രണ്ടാം സെറ്റിൽ റാഖിമോവ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർത്തു. കൂടുതൽ പവർ ഗെയിമിലേക്ക് മാറിയ റാഖിമോവ സബലെങ്കയെ കടുത്ത റാലികളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു. ഇരുവരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മുന്നേറിയെങ്കിലും, ഒടുവിൽ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ റാഖിമോവയുടെ സർവീസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്‌ത സബലെങ്ക 5-4 ന് മുന്നിലെത്തുകയും, തുടർന്ന് സെറ്റും മത്സരവും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുകയുമായിരുന്നു. നാലാം റൗണ്ടിൽ റഷ്യയുടെ പതിനഞ്ചാം സീഡ് ഡയാന ഷ്നൈഡറോ അമേരിക്കയുടെ ടെയ്‌ലർ ടൗൺസെൻഡോ ആയിരിക്കും സബലെങ്കയുടെ എതിരാളി.

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TAGGED:

SABALENKA
SABALENKA US OPEN MARIJUANA
അരീന സബലെങ്ക
യുഎസ് ഓപ്പൺ 2026
ARYNA SABALENKA WEED SMELL

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