സബാല പിക്കിൾബോൾ ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ബെംഗളൂരുവിൽ തുടക്കം; 900ലധികം താരങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കും

ബെംഗളൂരുവിലെ ദി സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂളിൽ നവംബർ 13 മുതൽ 16 വരെ മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുക.

Sabala Pickleball National Championship
Sabala Pickleball National Championship (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 7:34 PM IST

1 Min Read
ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യൻ പിക്കിൾബോൾ ദേശീയ ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ആദ്യ പതിപ്പിന് തുടക്കമായി. ബെംഗളൂരുവിലെ ദി സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂളിൽ നവംബർ 13 മുതൽ 16 വരെ മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുക. 20-ലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 900-ലധികം പിക്കിൾബോൾ താരങ്ങള്‍ മാറ്റുരക്കും.

വിവിധ പ്രായപരിധിയിലുള്ള പുരുഷ, വനിതാ, മിക്‌സഡ് ഫോർമാറ്റുകളിലായാണ് ടൂർണമെന്‍റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പിക്കിൾബോൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ദേശീയ കായിക ഫെഡറേഷൻ (എൻഎസ്എഫ്) ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ദേശീയ മത്സരമാണിത്. റാമോജി ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രിയ ഫുഡ്‌സിന്‍റെ സബാലയാണ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്.

Sabala Pickleball National Championship
Sabala Pickleball National Championship (Etv Bharat)

ടൂർണമെന്‍റ് പിക്കിൾബോൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്‍റ് സൂര്യവീർ സിംഗ് ഭുള്ളർ, കർണാടക പിക്കിൾബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഹർഷ, കർണാടക ഗുസ്‌തി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഗുണരഞ്ജൻ ഷെട്ടി, അർജുന അവാർഡ് ജേതാവ് നിഷ മില്ലറ്റ്, ഈനാട് കർണാടകയുടെ സീനിയർ മാനേജർ പ്രകാശ് വി എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.

'ഇതൊരു ചരിത്ര നിമിഷമാണെന്ന് സൂര്യവീർ സിംഗ് ഭുള്ളർ പറഞ്ഞു. കർണാടക പിക്കിൾബോൾ അസോസിയേഷനും സബാല മില്ലറ്റ്സിനും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. 'ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കുന്നത് അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന കാര്യമാണെന്ന് നിഷ മില്ലറ്റ് പറഞ്ഞു. ധാരാളം ആളുകൾ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഭാവിയിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷ്യ വ്യവസായത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ പേരുകളിൽ ഒന്നായ സബാല, റാമോജി ഗ്രൂപ്പായ പ്രിയ ഫുഡ്‌സിന്‍റെ ഭാഗമാണ്.

Sabala Pickleball National Championship
Sabala Pickleball National Championship (Etv Bharat)
