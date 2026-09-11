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ഗൗഫിനെ വീഴ്ത്തി റൈബാക്കിന യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനലിൽ; കിരീടപ്പോരില്‍ സബലെങ്കയെ നേരിടും

യുഎസ് ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾസ്: കിരീടത്തിനായി റൈബാക്കിനയും സബലെങ്കയും പോരാടും.

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US Open: Rybakina Fights Back to Beat Gauff, Sets Up Blockbuster Final with Sabalenka (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 9:48 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം എലേന റൈബാക്കിന രണ്ടാം നമ്പറായ അര്യന സബലെങ്കയെ നേരിടും. ആവേശകരമായ സെമിയില്‍ അമേരിക്കയുടെ കൊക്കോ ഗൗഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കസാഖ്സ്ഥാൻ താരം റൈബാക്കിന ഫൈനലിൽ കടന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ അര്യന സബലെങ്ക അമേരിക്കയുടെ തന്നെ ജെസീക്ക പെഗുലയെ വീഴ്‌ത്തിയതാണ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നു, രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ നേർക്കുനേർ വരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സ്വപ്‌ന ഫൈനലിനുണ്ട്.

പോരാട്ടവീര്യവുമായി റൈബാക്കിന

ആർതർ ആഷെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യ സെറ്റ് നഷ്‌ടമായ ശേഷമാണ് റൈബാക്കിന മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നത്. സ്കോർ: 3-6, 6-4, 6-4. കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന കൊക്കോ ഗൗഫ് 6-3ന് ആദ്യ സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി റൈബാക്കിനയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മിറ ആൻഡ്രീവയ്ക്കെതിരെ രണ്ട് മാച്ച് പോയിന്‍റുകള്‍ രക്ഷിച്ചാണ് ഗൗഫ് സെമിയിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ 27-കാരിയായ റൈബാക്കിന ശക്തമായ കളിയിലൂടെ മത്സരം തന്‍റെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുകയായിരുന്നു.

സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് വിജയം

രണ്ടാം സെറ്റിലും ഇരുതാരങ്ങളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടിയെങ്കിലും നിർണായക ബ്രേക്കിലൂടെ 6-4ന് സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി റൈബാക്കിന മത്സരം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം (1-1) എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്നാം സെറ്റിൽ റൈബാക്കിന വിജയത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ കളി തീർക്കാനുള്ള സർവ് ഗൗഫ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും, തൊട്ടടുത്ത ഗെയിമിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. റൈബാക്കിനയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനലാണിത്. ഈ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടം നേടിയ റൈബാക്കിനയ്ക്ക് ന്യൂയോർക്കിലും ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്.

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RYBAKINA VS SABALENKA US OPEN (AP)

ഫൈനലിൽ ഒന്നാം നമ്പറും രണ്ടാം നമ്പറും നേർക്കുനേർ

ആദ്യ സെമിഫൈനലിൽ ജെസീക്ക പെഗുലയെ 7-5, 6-2 എന്ന സ്കോറിന് തകർത്താണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ അര്യന സബലെങ്ക ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. സബലെങ്കയുടെ തുടർച്ചയായ നാലാം യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനലാണിത്. ന്യൂയോർക്കിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം കിരീടമെന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിന് തൊട്ടരികിലാണ് സബലെങ്ക. സബലെങ്കയെ മറികടന്ന് അടുത്തിടെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ പദവിയിലെത്തിയ റൈബാക്കിനയും, കിരീടം നിലനിർത്താൻ ഇറങ്ങുന്ന സബലെങ്കയും തമ്മിലുള്ള ഫൈനൽ പോരാട്ടം ടെന്നീസ് ലോകം ഏറെ ആകാംഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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RYBAKINA VS SABALENKA US OPEN
യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനൽ
റൈബാക്കിന സബലെങ്ക ഫൈനൽ
യുഎസ് ഓപ്പൺ വനിതാ ഫൈനൽ
US OPEN WOMENS FINAL

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