ഫിഫ അനുമതിയായി; ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ച റയാൻ വില്യംസ് ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളത്തില്
റയാന്റെ ‘ടീം മാറ്റം’ ഫിഫ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു.
Published : November 22, 2025 at 10:46 AM IST
ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൻ റയാൻ വില്യംസിന് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനായി കളിക്കാം. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ നൽകിയ എന്ഒസി ഫിഫ അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് താരത്തിന് ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചത്. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഫിഫ റയാന്റെ ‘ടീം മാറ്റം’ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത്. റയാന് അന്താരാഷ്ട്ര മാറ്റത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എഐഎഫ്എഫും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള മത്സരത്തിനുള്ള സംഘത്തിൽ വില്യംസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഫിഫയുടെ സമ്മതം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അരങ്ങേറാൻ സാധിച്ചില്ല.
ദേശീയ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച രണ്ടാമത്തെ വിദേശ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായി റയാൻ വില്യംസ് മാറി. ആദ്യത്തേത് ജപ്പാനിൽ ജനിച്ച അരാത്ത ഇസുമി ആയിരുന്നു. 2013 നും 2014 നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി അദ്ദേഹം ഒമ്പത് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു. വില്യംസിന്റെ മാതൃപിതാവായ ലിങ്കൺ ഗ്രോസ്റ്റേറ്റ്, 1950 കളിൽ സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ബോംബെ (പഴയ മുംബൈ) സംസ്ഥാന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നു.
FIFA's Players' Status Chamber approves Ryan Williams' eligibility to represent India— Indian Football (@IndianFootball) November 20, 2025
The Chamber issued its final decision on November 19, 2025, approving the change of association request for Ryan Williams, thereby making him formally eligible to represent the Indian national… pic.twitter.com/fZwjYfxQWu
1993-ൽ പെർത്തിൽ ജനിച്ച വില്യംസ്, തന്റെ ആദ്യകാലങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചെലവഴിച്ചതിനുശേഷം 2010-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാറി പോർട്ട്സ്മൗത്ത് അക്കാദമിയിൽ ചേർന്നു. അടുത്ത വർഷം സീനിയർ ടീമിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച അദ്ദേഹം മിഡിൽസ്ബറോയ്ക്കെതിരെ തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ അരങ്ങേറ്റം നടത്തി. ഫുൾഹാം, ബാർൺസ്ലി, പോർട്ട്സ്മൗത്ത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബുകളുമായുള്ള സേവനത്തിന് ശേഷം, 2022 ൽ പെർത്ത് ഗ്ലോറിയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ വില്യംസ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മടങ്ങി. അടുത്ത വർഷം, താരം ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) ടീമായ ബെംഗളൂരു എഫ്സിയിലേക്ക് മാറി. ബിഎഫ്സിയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള താൽപര്യം ക്ലബ്ബിലെ സഹതാരം സുനിൽ ഛേത്രിയോട് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ, വില്യംസ് 2012-ൽ യുഎഇയിൽ നടന്ന എഎഫ്സി അണ്ടർ-19 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും 2013-ൽ തുർക്കിയെയിൽ നടന്ന ഫിഫ അണ്ടർ-20 ലോകകപ്പിലും ഓസ്ട്രേലിയക്കുവേണ്ടി കളിച്ചു. 2019-ൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയയ്ക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തിലായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി അദ്ദേഹം സീനിയർ ടീമിൽ കളിച്ചത്, അവിടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി.
🚨 BIG BREAKING NEWS 🚨— The Khel India (@TheKhelIndia) November 20, 2025
RYAN WILLIAMS IS OFFICIALLY INDIAN 🇮🇳
Ryan is now officially eligible to play for the Indian National Team after getting approval by FIFA!
WELCOME RYAN, ALL THE BEST CHAMP! 🔥 pic.twitter.com/kHYtKLuacA
ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന എ.എഫ്.സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് 2027 യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വില്യംസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, എന്നാൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ എൻഒസികളും വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മാച്ച്ഡേ ടീമിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഫിഫയുടെ അംഗീകാരം ഇപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ, ഔദ്യോഗിക അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ വില്യംസിന് ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാന് കഴിയും. ബൊളീവിയയിൽ തന്റെ ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന നേപ്പാളിൽ ജനിച്ച ഡിഫൻഡർ അബ്നീത് ഭാരതിയും ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ക്യാമ്പിൽ ട്രയൽസായി വില്യംസിനൊപ്പം പങ്കെടുത്തിരുന്നു.