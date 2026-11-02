ഡാക്കർ 2026: ആറ് വർഷത്തെ വിലക്ക് നീങ്ങി, റഷ്യ ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി!
വിലക്കുകൾ നീങ്ങി റഷ്യ ഒളിമ്പിക്സ് വേദികളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു; ഡാക്കർ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സില് റഷ്യൻ പതാകയും ദേശീയഗാനവും.
Published : November 2, 2026 at 9:43 AM IST
ഡാക്കർ (സെനഗൽ): നീണ്ട ആറ് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ റഷ്യ ഔദ്യോഗികമായി ഒളിമ്പിക്സ് വേദികളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. സെനഗലിൽ നടക്കുന്ന 'ഡാക്കർ 2026' യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസിലാണ് റഷ്യൻ അത്ലറ്റുകൾ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ദേശീയ പതാകയ്ക്കും ദേശീയഗാനത്തിനുമൊപ്പം അണിനിരന്നത്. 2020-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് വേദിയിൽ റഷ്യൻ പതാക ഉയരുന്നതും ദേശീയഗാനം മുഴങ്ങുന്നതും.
മരുന്നടി വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്നും പിന്നീട് യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്നും ഒളിമ്പിക്സ് സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കുകൾ കാരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി റഷ്യൻ താരങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്. ഈ വിലക്കുകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഈ വർഷം ഇളവുകൾ വരുത്തിയതോടെയാണ് റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക മടങ്ങിവരവിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്.
RUSSIAN ATHLETES RETURN UNDER NATIONAL FLAG AT DAKAR YOUTH OLYMPICS Russian athletes are competing under their national flag and symbols at an International Olympic Committee-sanctioned event for the first time since 2020. The return comes at the Youth Olympic Games Dakar 2026, marking a significant shift in Russia’s presence on the Olympic stage. #Russia #YouthOlympicGames #Dakar2026 #Olympics #IOC #SportsNews https://t.co/SiRU5pcbCV— Diganta Guha (@diganta_guha) November 1, 2026
എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു വിലക്ക്?
റഷ്യയിൽ സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്ത് അത്ലറ്റുകൾക്ക് വ്യാപകമായി മരുന്നടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്നാണ് റഷ്യൻ ഒളിമ്പിക് സമിതിക്കെതിരെ ആദ്യം നടപടിയുണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീട് 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ യുക്രെയ്നെതിരായ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതോടെ ഐ.ഒ.സി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു.
തുടർന്നുണ്ടായ ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ കടുത്ത നിബന്ധനകളോടെ നിഷ്പക്ഷ അത്ലറ്റുകളായി മാത്രമാണ് റഷ്യൻ താരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2024 പാരിസ് ഒളിമ്പിക്സിലും 2026 മിലാൻ-കോർട്ടിന വിന്റര് ഒളിമ്പിക്സിലും റഷ്യൻ പതാകയോ ദേശീയഗാനമോ ഉപയോഗിക്കാൻ താരങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ റഷ്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ സസ്പെൻഷൻ താൽക്കാലികമായി പിൻവലിക്കാൻ ഐ.ഒ.സി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഓരോ കായിക ഇനങ്ങളുടെയും ഫെഡറേഷനുകൾക്ക് താരങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാവുന്നതാണ്. റഷ്യയുടെ ഈ മടങ്ങിവരവിനെതിരെ യുക്രെയ്ൻ ഇപ്പോഴും കടുത്ത എതിർപ്പ് തുടരുന്നുണ്ട്.
ആഫ്രിക്കൻ മണ്ണിലെ ആദ്യ ഒളിമ്പിക്സ് മാമാങ്കം
റഷ്യയുടെ തിരിച്ചുവരവ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ചരിത്രപരമായ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതകൂടി ഈ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സിനുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു കായികമാമാങ്കത്തിന് ആഫ്രിക്കൻ മണ്ണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.
ശനിയാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 31) ആരംഭിച്ച ഡാക്കർ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് നവംബർ 13 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ 2022-ൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ ഗെയിംസ് കോവിഡ് മഹാമാരിയെത്തുടർന്നാണ് 2026-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്. 204 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 14-നും 17-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം അത്ലറ്റുകളാണ് ഇത്തവണ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഐ.ഒ.സി പ്രസിഡന്റായി 2025-ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കിർസ്റ്റി കോവെൻട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി പാരിസ് ഒളിമ്പിക്സില് പരിചയസമ്പന്നരായ സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇവിടെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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