'താങ്ക് യു ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ്!' തകർന്ന ജാവലിനുകളുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് പതിരഗെയുടെ പ്രതിഷേധം
ചരിത്ര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ റുമേഷ് പതിരഗെയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ അത്യാധുനിക ജാവലിനുകൾ തകർന്നു.
Published : September 15, 2026 at 3:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ശ്രീലങ്കൻ ജാവലിൻ താരം റുമേഷ് പതിരഗെയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. ഹംഗറിയിലെ ബുദാപെസ്റ്റിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ, പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുത്ത നാല് അത്യാധുനിക ജാവലിനുകൾ വിമാനത്തിൽ വെച്ച് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന താരത്തിന് ഈ ലഗേജ് സുരക്ഷാ വീഴ്ച കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എയർലൈൻസിനെതിരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ രൂക്ഷവിമർശനം
വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ തകർന്ന തന്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള ജാവലിനുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പതിരഗെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. കടുത്ത നിരാശയോടെ ബാഡ് ലക്ക് എന്നാണ് താരം ഇതിന് അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയത്. തുടർന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു സ്റ്റോറിയിൽ, ലഗേജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കടുത്ത അനാസ്ഥ കാണിച്ച എയർലൈൻസിനെതിരെ താരം രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. തകർന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഇമോജിക്കൊപ്പം "താങ്ക് യു ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ്"എന്ന് പരിഹാസരൂപേണ കുറിച്ചാണ് താരം പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്.
പരാതി നൽകി; പ്രതികരണവുമായി താരം
ലഗേജ് തകർത്ത സംഭവത്തിൽ ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് അധികൃതർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീലങ്കന് മാധ്യമ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. "90 മീറ്ററിലധികം ദൂരം എറിയാൻ ഞാൻ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന, എന്റെ കരിയറിലെ 90-ലധികം ത്രോകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മൂന്ന് പ്രധാന ജാവലിനുകളാണ് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചത്. ഇത് എയർലൈൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വലിയൊരു പിഴവായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതൊരു വലിയ വിവാദമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടന്ന് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് താരം പ്രതികരിച്ചു.
അഞ്ചുകോടിയുടെ സമ്മാനത്തുകയും ചരിത്ര സ്വർണവും
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഹംഗറിയിലെ ബുദാപെസ്റ്റിൽ വെച്ച് സമാപിച്ച വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 91.09 മീറ്റർ എന്ന തകർപ്പൻ ദൂരം കണ്ടെത്തിയാണ് റുമേഷ് പതിരഗെ ചരിത്ര സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയത്തോടെ 150,000 യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 5 കോടി ശ്രീലങ്കൻ രൂപ) സമ്മാനത്തുകയായി താരത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ താരത്തിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ ഫോമിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ഈ നേട്ടം.
90 മീറ്റർ കടമ്പയും ലോക റാങ്കിംഗിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും
ഈ സീസണിൽ മാത്രം മൂന്ന് തവണയാണ് റുമേഷ് പതിരനെ 90 മീറ്റർ എന്ന മാന്ത്രിക പരിധി മറികടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ റോമിൽ വെച്ച് 92.62 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് താരം ശ്രീലങ്കൻ ദേശീയ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സൂറിച്ച് ഡയമണ്ട് ലീഗിലും 92.07 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് താരം സ്വർണം നിലനിർത്തി. ബുദാപെസ്റ്റിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് കളിച്ച 12 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ 11 എണ്ണത്തിലും താരം തന്നെയാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് കിരീടവും ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലും നേടുന്ന ആദ്യ ശ്രീലങ്കൻ താരമെന്ന ബഹുമതിയോടെ നിലവിൽ ലോക ജാവലിൻ ത്രോ റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ താരം.
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