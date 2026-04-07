ഹാട്രിക് ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് റോയൽസ്; തിരിച്ചടിക്കാൻ മുംബൈ പട; ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് വമ്പൻ പോരാട്ടം

ഐപിഎൽ 2026: ഗുവാഹത്തിയിൽ ഇന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് - മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പോരാട്ടം, മത്സരവിവരങ്ങൾ അറിയാം.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 9:44 AM IST

ഗുവാഹത്തി: ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് അഞ്ച് തവണ ജേതാക്കളായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ നേരിടും. ഗുവാഹത്തിയിലെ ബർസാപര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7:30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. സീസണിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് എത്തുന്നത്.

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെതിരെയുള്ള ആധികാരിക വിജയത്തിന് ശേഷം, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ ആറ് റണ്ണുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അവർ കുതിപ്പ് തുടരുന്നത്. വൈഭവ് സൂര്യവംശി, യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ എന്നിവരുടെ വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണിംഗും ക്യാപ്റ്റൻ റിയാൻ പരാഗ്, ധ്രുവ് ജൂറൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന മധ്യനിരയും ടീമിന് കരുത്തേകുന്നു. ജോഫ്ര ആർച്ചറും നാന്ദ്രെ ബർഗറും നയിക്കുന്ന പേസ് നിരയും മികച്ച ഫോമിലാണ്.

തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനോട് പരാജയപ്പെട്ട മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് ഈ മത്സരം നിർണ്ണായകമാണ്. നിലവിൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള മുംബൈ, വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് അവർക്ക് ആശ്വാസമാകും. മിച്ചൽ സാന്‍റ്‌നറുടെ സാന്നിധ്യം സ്പിൻ വിഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകുന്നു. ട്രെന്‍റ് ബോൾട്ടിനൊപ്പം മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പേസർമാരെ അണിനിരത്തി ബോളിംഗ് നിരയെ ശക്തമാക്കാനാണ് മുംബൈയുടെ നീക്കം. രണ്ട് ടീമുകളും കടലാസിൽ ഒരുപോലെ ശക്തരായതിനാൽ ഗുവാഹത്തിയിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മത്സരവിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

  • സമയം: ചൊവ്വാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 7, രാത്രി 7:30
  • വേദി: ബർസാപര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഗുവാഹത്തി
  • തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (ടിവി), ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ (ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്).

ഇരുടീമുകളിലേയും താരങ്ങള്‍

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: റിയാൻ പരാഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജൂറൽ, ഡോണോവൻ ഫെരേര, ലുവാൻഡ്രെ പ്രിട്ടോറിയസ്, രവി സിംഗ്, അമൻ പെരാള, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്‌മെയർ, ശുഭ്‌ം ദുബെ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ദാസുൻ ഷാനക, ആദം മിൽനെ, ബ്രിജേഷ് ശർമ്മ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, കുൽദീപ് സെൻ, ക്വേന മഫാക്ക, നാൻഡ്രെ ബർഗർ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, സന്ദീപ് ശർമ്മ.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ്മ, റയാൻ റിക്കിൾട്ടൺ, റോബിൻ മിൻസ്, മിച്ചൽ സാന്റ്‌നർ, കോർബിൻ ബോഷ്, നമൻ ധീർ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, അല്ലാ ഗസൻഫർ, അശ്വനി കുമാർ, ദീപക് ചഹാർ, വിൽ ജാക്സ്, രഘു ശർമ്മ, രാജ് അംഗദ് ബാവ, ഷെർഫേൻ റഥർഫോർഡ്, മായങ്ക് മർക്കണ്ഡെ, ഷാർദുൽ താക്കൂർ, ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക്, മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാർ, ഡാനിഷ് മാലേവാർ, അഥർവ അങ്കോലേക്കർ, മായങ്ക് റാവത്ത്.

