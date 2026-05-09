ETV Bharat / sports

ജയ്‌പൂരില്‍ 'റോയൽ' അങ്കം! കോട്ട കാക്കാൻ രാജസ്ഥാൻ, പിടിച്ചെടുക്കാൻ ടൈറ്റൻസ്; ഇന്ന് തീപാറും!

രാജസ്ഥാൻ vs ഗുജറാത്ത്: ജയ്‌പൂരില്‍ ഇന്ന് ആവേശപ്പോരാട്ടം!

GT vs RR IPL 2026
GT vs RR IPL 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർ നേർക്കുനേർ. സവായ് മാൻസിംഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യ സീസണിലെ ജേതാക്കളായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, 2022-ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നേരിടും. രാത്രി 7:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.

പ്ലേ-ഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കാൻ ഇരുടീമുകൾക്കും ഇന്നത്തെ വിജയം നിർണ്ണായകമാണ്. നിലവിൽ 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 വിജയങ്ങളുമായി +0.510 നെറ്റ് റൺറേറ്റുള്ള രാജസ്ഥാൻ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. അത്ര തന്നെ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 വിജയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും റൺറേറ്റിലെ കുറവ് (-0.147) കാരണം ഗുജറാത്ത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ന് ജയിക്കുന്ന ടീമിന് പട്ടികയിൽ മുന്നിലേക്ക് കയറാം.

ഫോമും കരുത്തും

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനോട് 7 വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ടതിന്‍റെ നിരാശയിലാണ് രാജസ്ഥാൻ സ്വന്തം തട്ടകത്തിലിറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ, തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വിജയങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഗുജറാത്ത് വരുന്നത്.

  • ബാറ്റിംഗ്: രാജസ്ഥാനായി യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി (404 റൺസ്) തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ്. ഗുജറാത്ത് നിരയിൽ സായ് സുദർശനാണ് (385 റൺസ്) മുന്നിൽ.
  • ബൗളിംഗ്: 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 15 വിക്കറ്റുമായി ജോഫ്ര ആർച്ചർ രാജസ്ഥാൻ ബൗളിംഗിനെ നയിക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിനായി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ 11 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മുഖാമുഖം

ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഗുജറാത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം. ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയ 9 മത്സരങ്ങളിൽ 6 എണ്ണത്തിലും ഗുജറാത്താണ് വിജയിച്ചത്. രാജസ്ഥാന് 3 വിജയങ്ങൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്.

പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്

ബാറ്റിംഗിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചാണ് ജയ്‌പൂരിലേത്. ഇവിടെ നടന്ന 67 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ 43 എണ്ണത്തിലും രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീമുകളാണ് വിജയിച്ചത്. രാജസ്ഥാൻ ഈ സീസണിൽ 225-ലധികം റൺസ് സ്കോർ ചെയ്‌തിട്ടും അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്നും ഒരു വലിയ റൺവേട്ട പ്രതീക്ഷിക്കാം.

നിർണ്ണായക പോരാട്ടങ്ങൾ

  • ഗില്ലും ആർച്ചറും: ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിനെതിരെ ആർച്ചർക്ക് വലിയ ആധിപത്യമുണ്ട്. ആർച്ചർക്കെതിരെ കളിച്ച 19 പന്തിൽ 16 റൺസ് മാത്രമാണ് ഗില്ലിന് നേടാനായത്, മൂന്ന് തവണ പുറത്താവുകയും ചെയ്‌തു.
  • റബാഡയും ജെയ്‌സ്വാളും: യശസ്വി ജെയ്‌സ്വാളിനെതിരെ കഗിസോ റബാഡ മികച്ച റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നു. 24 പന്തിൽ 25 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി റബാഡ രണ്ട് തവണ ജെയ്‌സ്വാളിനെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: മല്ലു ക്യാപ്റ്റൻ ലോഡിംഗ്...! തഴഞ്ഞവർക്ക് മുന്നിലൂടെ തലപ്പത്തേക്ക്! സഞ്ജു ഇന്ത്യയെ നയിച്ചേക്കും

TAGGED:

RR VS GT PREDICTION
RAJASTHAN ROYALS VS GUJARAT TITANS
RR VS GT PROBABLE PLAYING 11
VAIBHAV SOORYAVANSHI
RR VS GT IPL 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.