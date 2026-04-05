ETV Bharat / sports

അവസാന ഓവർ വരെ നെഞ്ചിടിപ്പ്, ഗുജറാത്തിനെ വീഴ്ത്തി രാജസ്ഥാൻ!

Rajasthan Royals Defeat Gujarat Titans by 6 Runs
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 12:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അഹമ്മദാബാദ്: ആവേശം അവസാന പന്തുവരെ നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ ആറ് റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ തുഷാർ ദേശ്‌പാണ്ഡെയുടെ കൃത്യതയാർന്ന അവസാന ഓവറും രവി ബിഷ്‌ണോയിയുടെ നാല് വിക്കറ്റ് പ്രകടനവുമാണ് രാജസ്ഥാന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത രാജസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 210 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ ധ്രുവ് ജുറലിന്‍റേയും (75), യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളിന്‍റേയും (55) പ്രകടനമാണ് രാജസ്ഥാന് കരുത്തായത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിന് നിശ്ചിത ഓവറിൽ 204 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.

ബാറ്റിംഗിൽ തിളങ്ങി ജയ്‌സ്വാളും ജുറലും

തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും (31) ചേർന്ന് പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ 69 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. ജയ്‌സ്വാൾ പുറത്തായ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ ധ്രുവ് ജുറൽ അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ചു. 42 പന്തിൽ അഞ്ച് സിക്സറുകളും അഞ്ച് ഫോറുമടക്കം 75 റൺസാണ് ജുറൽ അടിച്ചെടുത്തത്. ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്‌മെയറുടെ ചെറിയ സംഭാവനകളും കൂടിയായതോടെ രാജസ്ഥാൻ സ്കോർ 200 കടന്നു.

പൊരുതി നോക്കി സായ് സുദർശൻ

പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ ഗില്ലിന് പകരം കുമാർ കുശാഗ്രയാണ് ഗുജറാത്തിനായി സായ് സുദർശനൊപ്പം ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്‌തത്. സായ് സുദർശൻ (44 പന്തിൽ 73) തകർപ്പൻ ഫോമിൽ ബാറ്റ് ചെയ്‌തതോടെ ഗുജറാത്ത് അനായാസം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ മധ്യ ഓവറുകളിൽ പന്തെറിഞ്ഞ രവി ബിഷ്‌ണോയി കളി തിരിച്ചു. സായ് സുദർശൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രധാന വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ബിഷ്‌ണോയി ഗുജറാത്തിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.

അവസാന നിമിഷം ആവേശം

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോൽവി ഉറപ്പിച്ച ഗുജറാത്തിനെ റാഷിദ് ഖാനും കാഗിസോ റബാഡയും ചേർന്ന് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. അവസാന ഓവറിൽ ജയിക്കാൻ 11 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ റിയാൻ പരാഗ് പന്ത് തുഷാർ ദേശ്‌പാണ്ഡെയെ ഏൽപ്പിച്ചു. കൃത്യമായ യോർക്കറുകളിലൂടെ വെറും നാല് റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയ ദേശ്‌പാണ്ഡെ രാജസ്ഥാന് ആവേശകരമായ വിജയം ഉറപ്പാക്കി. നിർണ്ണായകമായ അവസാന ഓവറിൽ റാഷിദ് ഖാനെ ജോഫ്ര ആർച്ചർ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കിയതും മത്സരത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി.

Also Read: മുംബൈ ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി റിസ്‌വി; ഡൽഹിക്ക് ആറ് വിക്കറ്റ് വിജയം

TAGGED:

IPL 2026
RAVI BISHNOI 4 WICKETS
RR VS GT IPL 2026 HIGHLIGHTS
ഐപിഎൽ 2026
RAJASTHAN ROYALS VS GUJARAT TITANS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.