പരാഗ് കാണിച്ചത് വലിയ തെറ്റോ? മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനം തെറിച്ചു! നടപടി കടുപ്പിച്ച് ബിസിസിഐ

ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ഇ-സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിച്ച രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നായകൻ റിയാൻ പരാഗിന് ശിക്ഷ

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 3:37 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: അച്ചടക്കലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ റിയാൻ പരാഗിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി. പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലിരുന്ന് ഇ-സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് താരത്തിന് മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തി. കൂടാതെ താരത്തിന്‍റെ അച്ചടക്ക റെക്കോർഡിൽ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്‍റും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ടീം വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നതിനിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണത്തിൽ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പരാഗ് വേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയത്. സ്ക്രീനിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കിടയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വലിയ പ്രതിഷേധം ആഞ്ഞടിച്ചു. ഒരു ടീം ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ കാണിക്കേണ്ട പക്വത താരം കാണിച്ചില്ല എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു വിമർശനങ്ങൾ.

ബിസിസിഐയുടെയും ഐപിഎൽ അധികൃതരുടെയും നടപടി

മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ഓൺ-ഫീൽഡ് അമ്പയർമാരായ തന്മയ് ശ്രീവാസ്തവയും നിതിൻ മേനോനും സംഭവം മാച്ച് റഫറി അമിത് ശർമ്മയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.21 പ്രകാരമുള്ള 'ലെവൽ 1' കുറ്റമാണ് പരാഗിന് മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. "കളിയുടെ അന്തസ്സിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന പെരുമാറ്റം" എന്നാണ് ഈ ചട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പരാഗ് തന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ തെറ്റ് സമ്മതിക്കുകയും ശിക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കെതിരെയും അന്വേഷണം

താരത്തിനെതിരെ മാത്രമല്ല, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കെതിരെയും കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ സൂചിപ്പിച്ചു. ടീം ഏരിയകളിൽ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പാടില്ലെന്നും, ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റിനു ഇതിൽ വീഴ്‌ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും ബിസിസിഐ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. ഐപിഎല്ലിന്‍റെ സൽപ്പേരിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഗൗരവകരമായി കാണുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

നിയമക്കുരുക്ക്

ഇന്ത്യയിൽ 2019-ലെ 'പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് ആക്ട്' പ്രകാരം ഇ-സിഗരറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചതാണ്. ഇതിന്‍റെ ഉത്പാദനമോ ഉപയോഗമോ ഇന്ത്യയിൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഒരു സ്പോർട്‌സ് താരം പൊതുവേദിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് നിയമപരമായ തലത്തിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാമ്പിൽ ഈ സീസണിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന അച്ചടക്ക ലംഘനമാണിത്. നേരത്തെ ആർസിബിക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ഡഗ്ഔട്ടിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന് ടീം മാനേജർ റോമി ഭിന്ദറിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ റിയാൻ പരാഗ് ഈ സീസണിൽ ബാറ്റിംഗിലും ഫോം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് (9 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14.62 ശരാശരിയിൽ 117 റൺസ്). ഈ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച ജയ്‌പൂരിലെ സവായ് മാൻസിംഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെയാണ് രാജസ്ഥാന്‍റെ അടുത്ത മത്സരം.

