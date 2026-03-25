16,660 കോടിയുടെ 'റോയൽ' ഡീൽ; ബിർള ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ആർസിബിയുടെ അമരത്ത്

ആർ.സി.ബി ഇനി ബിർള ഗ്രൂപ്പിന് സ്വന്തം; 16,660 കോടി രൂപയുടെ വമ്പൻ ഏറ്റെടുക്കൽ
Published : March 25, 2026 at 9:30 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലിലെയും വുമൺസ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെയും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവിനെ ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പും ടൈംസ് ഇന്റര്നെറ്റും നയിക്കുന്ന കൺസോർഷ്യം സ്വന്തമാക്കി. 16,660 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഈ വമ്പൻ ഏറ്റെടുക്കൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഉടമസ്ഥരായ യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെയും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെയും ഈ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
കൺസോർഷ്യം അംഗങ്ങളും പുതിയ നേതൃത്വവും
ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ്, ടൈംസ് ഇന്റര്നെറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവർക്ക് പുറമെ ബോൾട്ട് വെഞ്ചേഴ്സ്, ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോണിന്റെ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി വിഭാഗം എന്നിവരും ഈ കൺസോർഷ്യത്തിലുണ്ട്. പുതിയ ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടന പ്രകാരം ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ആര്യമൻ വിക്രം ബിർള ചെയർമാനായും, ടൈംസ് ഇന്റര്നെറ്റിലെ സത്യൻ ഗജ്വാനി വൈസ് ചെയർമാനായും ചുമതലയേൽക്കും. ബോൾട്ട് വെഞ്ചേഴ്സ് സ്ഥാപകൻ ഡേവിഡ് ബ്ലിറ്റ്സർ, ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ സി.ഇ.ഒ വൈറൽ പട്ടേൽ എന്നിവരും ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ്.
യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡിയാജിയോ പിഎൽസിയുടെ സബ്സിഡിയറിയായ ഡിയാജിയോ ഇന്ത്യയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ്. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് സ്പോർട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലെ തങ്ങളുടെ 100 ശതമാനം ഓഹരികളും വിറ്റഴിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് അംഗീകരിച്ചത്. കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബി.സി.സി.ഐ എന്നിവയുടെ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ കൈമാറ്റ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകും. ഇതോടെ ആർ.സി.ബിയിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സിന് ഓഹരി പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാതാകും.
2025 നവംബറിലാണ് ഡിയാജിയോ ആർ.സി.ബിയെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അദാർ പൂനാവാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ടീമിനായി താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ബിർള ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ ഓഫർ കമ്പനി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് ടീമിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റം. ഐ.പി.എൽ, ഡബ്ല്യു.പി.എൽ കിരീടങ്ങൾ ഒരേസമയം കൈവശം വെക്കുന്ന ഏക ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ് ആർ.സി.ബി. 2025-ൽ പുരുഷ ടീം ആദ്യ ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിയപ്പോൾ, 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ വനിതാ ടീം തങ്ങളുടെ രണ്ടാം കിരീടം സ്വന്തമാക്കി.
2008ൽ ഐപിഎൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മദ്യരാജാവായിരുന്ന വിജയ് മല്യയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സാണ് ആർ.സി.ബി ഫ്രാഞ്ചൈസി ലേലത്തിൽ പിടിച്ചത്. പിന്നീട് മല്യയിൽ നിന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് ഡിയാജിയോ ടീമിന്റെ ഉടമകളായത്.
